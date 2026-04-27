Ngắm “dải lụa” cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày thông xe

Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để thông xe tạm 37,7km thuộc Dự án thành phần 2 và 3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tối 29/4, đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến cuối tuyến (TP Bà Rịa cũ).

Ghi nhận những ngày cuối tháng 4, công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hối hả thi công, với mục tiêu đưa vào khai thác tạm một phần quan trọng của tuyến đường huyết mạch này.

Từ trên cao, tuyến cao tốc hiện lên như một dải lụa mềm mại uốn lượn qua những cánh đồng lúa chín vàng và rừng tràm xanh ngát.

Dự án thành phần 2, đi qua các xã Long Thành, Long Phước và Phước Thái (Đồng Nai), được thiết kế với mặt đường rộng 3-4 làn mỗi chiều và làn dừng khẩn cấp liền mạch, đảm bảo khả năng lưu thông thông suốt.

Dự án thành phần 3, dài 19,5km qua địa bàn TPHCM, cũng được thiết kế 4 làn chính và 2 làn dừng khẩn cấp liền mạch. Liên danh Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP 479 Hòa Bình - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 đang nỗ lực hoàn thiện, dù vẫn còn một hạng mục cầu vượt ngang chưa xong.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến đường huyết mạch như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến đường T1, T2 vào sân bay Long Thành, và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Nút giao đa tầng tại điểm giao cắt với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến T2 kết nối sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thiện.

Tuyến cao tốc này sẽ kết nối trung tâm tỉnh Đồng Nai và khu vực phía Đông TPHCM đến sân bay Long Thành, với nút giao với tuyến T1, T2 vào cổng chính sân bay Long Thành đã hoàn thiện cơ bản.

Trên địa bàn Đồng Nai, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có 28 vị trí giao cắt với các tuyến đường dân sinh, trong đó 18 vị trí sẽ được xây hầm chui và 10 cầu vượt dân sinh, điển hình là cầu vượt ngang dân sinh tại xã Long Phước.

Để chuẩn bị cho việc khai thác, nhiều bảng hiệu và biển báo đã được lắp đặt hoàn thiện, nhằm hỗ trợ tài xế lái xe an toàn.

Gần 6km tường chống ồn đã được lắp đặt dọc tuyến, đặc biệt qua các khu dân cư và cơ sở tôn giáo, giúp giảm thiểu tiếng ồn và bụi. Tường chống ồn cao 4,05m, sử dụng vật liệu hấp thụ âm, đảm bảo chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ban Quản lý dự án 85 đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông khi đưa vào khai thác tạm tuyến chính thuộc dự án Thành phần 2.

Theo kế hoạch, đoạn tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao Long Thành đến cuối tuyến (TP Bà Rịa cũ) sẽ được khai thác tạm vào tối 29/4.

Đường Bưng Môn, tuyến đường do UBND xã Long Thành quản lý, đã được sửa chữa, mở rộng và lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, biển cấm, biển hạn chế phương tiện để làm phương án kết nối Quốc lộ 51 vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã thống nhất chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng kết nối này trong giai đoạn đầu, nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn.

Ngoài 37,7km dự kiến khai thác vào ngày 29/4, hơn 16km dự án Thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp lễ 30/4 và khai thác vận hành trong năm nay.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 43,7km, đi qua Đồng Nai và TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Dự án thành phần 1 (Đồng Nai) dài 16km, dự án thành phần 2 (Đồng Nai) dài 18,2km, và dự án thành phần 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài 19,5km.

Trước đó, Bộ Xây dựng dự kiến thông xe dự án thành phần 2 và 3 vào ngày 31/3, nhưng do khó khăn trong việc đấu nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kế hoạch này đã phải lùi lại.

Sơ đồ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 37,7km từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành đến cuối tuyến (Đồ họa: Ngọc Tân).