Vũng Tàu sắp có công viên hình bạch tuộc

Chiều 8/4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức cuộc họp lấy ý kiến người dân về quy hoạch tỷ lệ 1/500 mặt bằng công viên chuyên đề tại số 21 đường Thống Nhất.

Khu đất dự kiến được xây công viên có tổng diện tích hơn 1,3ha, nằm ở trung tâm phường Vũng Tàu với 4 mặt tiền giáp đường Thống Nhất, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão và Lý Thường Kiệt. Trên khu đất không có công trình kiến trúc, nhiều cây xanh cổ thụ.

Phối cảnh công viên 21 Thống Nhất, phường Vũng Tàu (Mô phỏng: UBND phường Vũng Tàu).

Công viên có khối nhà trung tâm đáp ứng chức năng trưng bày kết hợp dịch vụ, với hình tượng bạch tuộc, mang ý nghĩa đại diện cho sự thích nghi, khả năng sinh tồn.

Bên cạnh đó, các phân khu chức năng gồm: văn hóa - lịch sử, khoa học - nghệ thuật, phim ảnh - truyện tranh... với tính tương tác cao và kết nối cộng đồng.

Các cây xanh cổ thụ hiện hữu sẽ được giữ lại toàn bộ. Phường Vũng Tàu dựa trên thực trạng để thiết lập mô hình công viên mở, tối ưu hóa khả năng tiếp cận đa hướng cho người dân.

Công viên chuyên đề 21 Thống Nhất được định hướng là một không gian xanh kết hợp mô hình chuyên đề, tạo điểm nhấn cảnh quan đặc thù, phục vụ vui chơi - giải trí, giáo dục trải nghiệm, sinh hoạt cộng đồng và thúc đẩy hình ảnh đô thị.

Công viên có nhiều khu chức năng và hình tượng bạch tuộc (Mô phỏng: UBND phường Vũng Tàu).

Tại cuộc họp, cộng đồng địa phương bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ dự án xây dựng công viên 21 Thống Nhất để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Người dân cũng kiến nghị trong phương án thiết kế cần ưu tiên tạo sân lớn để phục vụ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, học sinh; mở rộng không gian đậu xe. Đồng thời, người dân mong muốn dự án triển khai sớm để khai thác, phát huy tốt quỹ đất công.

Đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết, sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án theo quy định. Nếu thuận lợi, dự án sẽ được khởi công vào quý III, và hoàn thành vào cuối năm 2026.