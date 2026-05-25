Hai khách Tây chi 520 triệu đồng đi tàu hỏa siêu sang từ Hà Nội vào TPHCM

Trong chuyến du lịch dài ngày ở Việt Nam, chị Chloé (du khách người New Zealand) cùng chồng là anh Ludvig (đến từ Thụy Điển), quyết định trải nghiệm chuyến tàu hỏa hạng sang đi từ Hà Nội vào TPHCM trong hành trình kéo dài 8 ngày 7 đêm.

Với chuyến đi này, các vị khách sẽ có những điểm dừng chân dọc hành trình bao gồm Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết. Đây đều là những điểm đến nổi tiếng để du khách có dịp trải nghiệm hành trình di sản văn hóa từ Bắc vào Nam.

Vị khách New Zealand và chồng háo hức khi trải nghiệm chuyến tàu hạng sang tại Việt Nam (Ảnh cắt từ video).

Chị Chloé cho biết, với mỗi điểm dừng, du khách sẽ nghỉ lại một ngày và có tour riêng để trải nghiệm để tìm hiểu văn hóa, ẩm thực tại điểm đến.

Khác với tàu Thống Nhất di chuyển với vận tốc 70-80km/h, loại tàu này di chuyển khá chậm 40-50km/h. Điều này giúp du khách có thể ngắm cảnh, tham gia các trải nghiệm trọn vẹn trên tàu.

Nữ du khách người New Zealand cho biết, tàu có mức giá gần 10.000 USD/khách (260 triệu đồng). Cô đặt phòng hạng cabin đơn trên tàu với giá 19.780 USD cho 2 người (hơn 520 triệu đồng).

Mức giá này bao gồm toàn bộ dịch vụ trên tàu như phòng ngủ tiêu chuẩn khách sạn, được phục vụ 3 bữa gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối theo phong cách ẩm thực Việt Nam truyền thống và phương Tây, tham quan các điểm dừng chân...

Chỉ riêng với các nhu cầu khác như mua sắm cá nhân hoặc dịch vụ đặc biệt, hành khách sẽ chi trả thêm.

Bước chân vào phòng ngủ, cảm nhận đầu tiên của 2 vị khách là sự ấn tượng và bất ngờ. Căn phòng không chia theo kiểu giường tầng như nhiều chuyến tàu khác.

Ngược lại, bên trong được thiết kế như phòng khách sạn cỡ nhỏ với diện tích chừng 10m2, đầy đủ các tiện ích như giường nệm êm ái, bàn ghế làm việc, kệ giày, tủ quần áo, quầy bar mini.

Nét biểu cảm bất ngờ của khách khi nhận phòng (Ảnh cắt từ video).

Ngoài ra, trong cabin cũng thiết kế phòng tắm, nhà vệ sinh khép kín để du khách được tận hưởng không gian riêng tư.

"Trải nghiệm rất độc đáo và khác biệt", vị khách New Zealand nhận xét.

Rời ga Hà Nội, điểm dừng chân đầu tiên của khách là Ninh Bình. Tại đây, du khách nghỉ lại một đêm để tham quan các danh thắng nổi bật như khu du lịch sinh thái Tràng An hay quần thể di sản cố đô.

Ngày thứ 3, sau khi thưởng thức bữa sáng bằng món bún chả, 2 vị khách khoan khoái ngắm nhìn cảnh núi non hùng vỹ dọc trên quãng đường đi. Họ háo hức chờ tới chặng dừng lại tiếp theo đó là Quảng Bình.

"Bạn có thể tưởng tượng những cảnh tượng yên bình hiện ra trước mắt khi chúng tôi đang thưởng thức bữa sáng đẹp như thế nào. Tất cả được sắp xếp gói gọn trong một chuyến đi. Bạn không cần lên kế hoạch nên tới đâu, đi thăm những gì, chỉ cần bước chân lên tàu là trải nghiệm", Chloé mô tả.

Khi tới Quảng Bình, du khách dừng chân tại ga Thọ Lộc.

Tại đây, hành khách tiếp tục khám phá Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng. Tới buổi tối, thay vì dùng bữa trên tàu, du khách được trải nghiệm thưởng thức bữa ăn ngoài trời ngay tại nhà ga trước khi tàu lăn bánh tiếp.

Khách học cách làm lồng đèn khi tới Hội An (Ảnh cắt từ video).

Hành trình tiếp theo, Huế chào đón đoàn khách bằng một ngày mưa, nhưng không xóa được tâm trạng háo hức của mỗi người. Dừng chân ở cố đô, đoàn khách tiếp tục tham quan Đại Nội, các làng nghề bằng xe máy kết hợp thưởng thức ẩm thực địa phương.

Điểm nhấn đặc biệt của tour tàu hỏa là lịch trình đưa khách tới Hội An, khám phá không gian văn hóa, dạo phố cổ và tham quan làng nghề truyền thống. Vị khách New Zealand thừa nhận, Hội An chắc chắn là điểm đến khiến cô và chồng muốn quay lại để trải nghiệm thêm lần nữa.

Ở Nha Trang, đoàn khách được trải nghiệm độc quyền như lên du thuyền ngắm vịnh. Điểm cuối của trạm dừng tại Phan Thiết để du khách chiêm ngưỡng cảnh sắc và di sản Chăm Pa, trước khi kết thúc chuyến đi tại ga ở TPHCM.

"Chắc chắn đây là chuyến tàu tuyệt vời mà chúng tôi được trải nghiệm. Điều khiến tôi ấn tượng là cảnh sắc, con người và những câu chuyện được truyền tải suốt hành trình", chị Chloé nhận xét.

Cùng chung nhận định, anh Ludvig bày tỏ sự hài lòng với hành trình 8 ngày và cho rằng mức chi phí hoàn toàn xứng đáng với chất lượng.

Được biết, chuyến tàu mà cặp du khách nước ngoài vừa trải qua được xem là chuyến đi bằng tàu hỏa đắt đỏ nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Được định hướng là sản phẩm cao cấp nên những gì du khách nhận được cũng rất khác biệt.

Nhà hàng trên tàu (Ảnh: Thành Đông).

Theo tìm hiểu, loại tàu sử dụng gồm 13 toa. Khác với những tàu truyền thống, mỗi toa tàu sẽ có 3 phòng ngủ, diện tích mỗi phòng từ 10m2 đến 13m2; trong đó bao gồm hạng phòng twin (giường đôi) và phòng double (một giường).

Với tổng 30 phòng ngủ, con tàu chỉ chứa tối đa 60 khách cho 1 chuyến đi. Từ phòng chờ đến việc di chuyển ra tàu, khách đi tàu này sẽ có lối đi riêng.

Các phòng trên tàu có hệ thống vệ sinh khép kín (Ảnh: Thành Đông).

Nội thất của con tàu được lấy cảm hứng theo phong cách Đông Dương Indochina, toát lên sự sang trọng và cổ kính. Hành lang các phòng trên toa tàu đều được trải thảm, có cách âm để tránh ồn. Các quản gia trên tàu cũng sẽ mặc đồng phục riêng.

Nội thất sang trọng trong tàu hỏa xuyên Việt giá 200 triệu đồng/khách

Tàu gồm có 2 toa nhà hàng, mỗi nhà hàng có diện tích 30m2, có một quầy bar pha chế. Hai cửa kính tàu được thiết kế giúp du khách có thể vừa thưởng thức bữa ăn, vừa ngắm trọn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hai bên đường khi tàu di chuyển.

Toàn bộ chi phí được trọn gói trong giá vé nên hành khách chỉ cần lên tàu rồi tận hưởng hành trình.