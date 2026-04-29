Thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, người dân có thêm lộ trình đi chơi lễ

Chiều 29/4, UBND TPHCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) thực hiện nghi thức cắt băng thông xe hơn 37km dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ đoạn nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành (Đồng Nai) đến quốc lộ 56 (TPHCM).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng lễ thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Phú Việt).

Ngay sau nghi thức cắt băng, dòng ô tô nối nhau từ quốc lộ 51 vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu để đi Vũng Tàu. Đồng thời, tại vòng xoay quốc lộ 56 (điểm cuối cao tốc), lực lượng CSGT điều tiết các phương tiện lên, xuống cao tốc.

Theo Ban Quản lý dự án 85, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe đợt 1, đưa vào khai thác hơn 37km qua Đồng Nai và TPHCM (dự án thành phần 2 và 3).

Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc được tổ chức khai thác tạm thời với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Thời gian đầu, cơ quan chức năng chỉ cho xe dưới 9 chỗ chạy lên cao tốc, nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.

Ô tô lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chiều 29/4 (Ảnh: Phú Việt).

Về quy mô, tuyến đường này có từ 4 đến 6 làn xe. Cụ thể, đoạn từ nút giao tạm Bưng Môn (Km16+000) đến nút giao Tân Hiệp (Km29+300) được bố trí 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn từ nút giao Tân Hiệp đến nút giao quốc lộ 56 khai thác 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp.

Trong giai đoạn này, chủ đầu tư chưa thu phí. Tuy nhiên, tại Km18+140 theo hướng Vũng Tàu - Biên Hòa có một trạm đầu vào nhằm ghi nhận phương tiện, phục vụ việc tính phí cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo lộ trình các xe di chuyển hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu sẽ chạy trên quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Bưng Môn. Các xe tiếp tục đi khoảng 1km, sau đó nhập vào đường gom bên phải để lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Lộ trình khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng trung tâm TPHCM đi Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Còn các xe từ TPHCM lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ rẽ qua quốc lộ 51 rồi đi vào đường Bưng Môn, vào đường gom phải và lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ở chiều ngược lại, từ Vũng Tàu đi TPHCM, Dầu Giây hoặc Biên Hòa, xe có thể vào cao tốc từ nút giao quốc lộ 56 (Km53+700) hoặc nút giao ĐT 992 (Km43+800).

Khi di chuyển đến Km17+650, phương tiện rẽ phải để tách khỏi cao tốc, nhập vào các nhánh kết nối để đi về Dầu Giây hoặc trung tâm TPHCM.

Lộ trình hướng từ Vũng Tàu về trung tâm TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong đợt khai thác này, toàn tuyến đưa vào sử dụng 2 nút giao hoàn chỉnh gồm nút giao quốc lộ 56 và nút giao ĐT 992, cùng với một phần nút giao Long Thành kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có tổng chiều dài 43,7km. Trong đó, dự án thành phần 1 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 16km; dự án thành phần 2 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 18,2km; dự án thành phần 3 (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài 19,5km.

Trước đó, Bộ Xây dựng dự kiến thông xe dự án thành phần 2 và 3 vào ngày 31/3, nhưng do gặp khó khăn trong việc đấu nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khiến kế hoạch này phải lùi lại.