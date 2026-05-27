Cụ ông 70 tuổi chở vợ bằng xe máy thực hiện lời hứa đưa em đi khắp Việt Nam

Ở tuổi mà nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, ông Vũ Chí Dũng (70 tuổi) và bà Trần Thị Giang (67 tuổi), sống tại Hoàng Mai, Hà Nội, lại bắt đầu một hành trình đặc biệt, rong ruổi bằng xe máy qua nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam.

Không khách sạn sang trọng, không lịch trình cầu kỳ, hành trang của hai vợ chồng chỉ là vài bộ quần áo, ít đồ dùng cá nhân cùng lời hứa người chồng đã giữ trong lòng suốt nhiều năm: “Sau này nhất định anh sẽ đưa em đi khắp Việt Nam”.

Hành trình của hai mái đầu bạc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Dũng cho hay, ý định thực hiện chuyến xuyên Việt đã được hai vợ chồng ấp ủ từ lâu. Sau nhiều năm làm việc, nuôi con trưởng thành, đến khi cuộc sống bớt gánh nặng, cả hai bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến việc dành thời gian cho nhau.

“Tuổi này rồi, mình không biết còn khỏe được bao lâu nữa. Tôi với ông nhà bảo nhau, còn đi được thì đi, còn nhìn được cảnh đẹp thì tranh thủ mà ngắm”, ông chia sẻ.

Ông Dũng và bà Giang đều là bộ đội tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc vào những năm cuối thập niên 70, đầu 80. Những năm tháng quân ngũ khiến ông quen với cuộc sống nay đây mai đó, chịu khổ, chịu vất vả. Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, hai ông bà làm đám cưới.

Cũng như nhiều người đàn ông khác, suốt thời trẻ, ông bận bịu với cơm áo gạo tiền. Lời hứa đưa vợ đi nhiều nơi từng nhiều lần dang dở vì cuộc sống khó khăn, con cái còn nhỏ, kinh tế eo hẹp.

“Có lần ông ấy bảo sau này có điều kiện sẽ chở tôi đi khắp nơi. Tôi nghe vậy rồi để đấy chứ cũng không nghĩ sẽ có ngày thực hiện thật”, bà Giang cười.

Đến khi các con trưởng thành, kinh tế gia đình ổn định hơn, lời hứa năm xưa lại được nhắc lại. Vì vợ say xe không thể ngồi ô tô hay máy bay, ông Dũng quyết định dùng xe máy chở bà đi các tỉnh. Không bàn bạc quá lâu, hai ông bà quyết định bắt đầu chuyến đi thăm thú các địa điểm đẹp khắp miền Bắc.

"Ban đầu, các con phản đối vì lo lắng cho sự an toàn của bố mẹ. Nhưng tôi nói với con, cả đời bố mẹ đã vất vả, cuối đời hãy để bố mẹ thực hiện ước mơ của mình”, ông Dũng kể.

Năm 2015, từ Hà Nội, ông Dũng chở vợ đi Móng Cái, Tuyên Quang, khu vực Hà Giang cũ, Sa Pa (Lào Cai), Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa… Hai người cùng nhau vượt những cung đường đèo Tam Đường, Khau Phạ, Ô Quy Hồ, Pha Đin… ngắm nhìn biển mây, núi non hùng vĩ.

Trước ngày khởi hành, ông chỉ mang xe đi kiểm tra lại phanh, thay dầu rồi buộc thêm chiếc giá phía sau để chở đồ.

“Hai vợ chồng già nên mang đồ cũng đơn giản lắm. Vài bộ quần áo, ít thuốc men, bình nước với áo mưa là lên đường”, ông bà kể.

Mỗi ngày, hai ông bà thường chạy vài trăm cây số. Có hôm gặp thời tiết đẹp, đường thông thoáng thì đi xa hơn, nhưng cũng có lúc phải dừng sớm vì mưa lớn hoặc sức khỏe không đảm bảo.

Đầu năm 2024, sau khi khám phá gần khắp miền Bắc, ông Dũng quyết định thực hiện chuyến xuyên Việt, đưa vợ vào miền Trung và miền Nam.

Trên chiếc xe ga, ông bà đi một mạch vào Huế thăm Đại Nội, lăng tẩm rồi vượt đèo Hải Vân tới Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Mũi Né, TPHCM, rồi tới Cà Mau.

"Ban đầu, sau khi từ Cà Mau trở về TPHCM, chúng tôi định gửi xe ra Hà Nội rồi đi máy bay về. Nhưng vì vợ sợ say máy bay, lại thấy sức khỏe đảm bảo nên tôi quyết định chở bà ấy xuyên Việt ngược từ Nam ra Bắc”, ông Dũng kể.

Thay vì đi theo Quốc lộ 1 như khi vào Nam, lần trở về ông Dũng và bà Giang men theo các cung đường ven biển để vợ được ngắm cảnh, tắm biển. Thay vì ghé những bãi biển đông đúc, ông bà thường dừng chân ở các bãi biển hoang sơ. Sau 7 ngày rong ruổi, hai ông bà trở về nhà bình an.

Tháng 11/2024, vợ chồng ông Dũng tiếp tục xuyên Việt để khám phá Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Từ Đà Nẵng, ông lái xe qua Nam Giang, men theo dòng Đăk Mi tới các tỉnh Tây Nguyên. Ông Dũng lái xe về Đà Lạt để đưa bà Giang tham quan các thác nước nổi tiếng. Sau 10 ngày, ông bà về tới TPHCM thăm con cháu. Nghỉ ngơi 4 ngày, cặp vợ chồng lại lên đường đi Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

"Chuyến xuyên Việt này, chúng tôi đi gần 20 ngày", ông Dũng kể.

Không cần giàu có mới được sống những ngày đáng nhớ

“Đi nhiều mới thấy đất nước mình đẹp thật. Mỗi nơi một khác, từ cảnh vật đến giọng nói, đồ ăn. Có những nơi trước đây chỉ xem trên tivi, giờ hai vợ chồng được tận mắt nhìn thấy”, bà Giang nói.

Trong ký ức của người phụ nữ U70, có những buổi sáng hai ông bà thức dậy rất sớm để kịp ngắm bình minh bên biển. Có hôm đang chạy xe giữa đường đèo thì gặp mây phủ kín lối đi, cả hai phải tấp vào một quán nước ven đường nghỉ ngơi.

“Tuổi này ngồi xe lâu đau lưng, mỏi chân lắm. Nhưng nghỉ một chút rồi lại muốn đi tiếp”, bà kể.

Nhiều người khi biết câu chuyện của hai vợ chồng thường hỏi họ lấy đâu ra sức khỏe để đi xa như vậy ở tuổi gần 70.

Bà Giang cho biết bí quyết đơn giản chỉ là giữ tinh thần thoải mái và sống điều độ. Hai vợ chồng không đặt nặng việc phải đi thật nhanh hay chinh phục được bao nhiêu nơi.

“Mệt thì nghỉ, thích đâu thì ở lại lâu hơn. Đi để vui chứ không phải để cố”, bà nói.

Chi phí cho chuyến đi cũng được hai ông bà tính toán rất kỹ. Họ ưu tiên những nhà nghỉ bình dân, ăn uống đơn giản để tiết kiệm.

“Vợ chồng già đi với nhau chủ yếu trải nghiệm thôi, không cần sang trọng gì cả. Có hôm ăn tô mì, uống cốc trà đá cũng thấy vui rồi”, bà cười.

Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả chính là cách hai ông bà đồng hành cùng nhau trên suốt chặng đường.

Trên những đoạn đường dài, ông Dũng luôn chủ động chạy chậm để vợ đỡ mệt. Mỗi lần dừng nghỉ, việc đầu tiên ông làm là hỏi bà có đau lưng hay chóng mặt không.

“Ông ấy ít nói tình cảm lắm nhưng quan tâm bằng hành động. Đi đâu cũng để ý xem tôi có mệt không”, bà kể.

Còn với ông Dũng, việc được chở vợ đi qua nhiều miền đất nước chính là điều ông luôn muốn làm sau nhiều năm bận rộn.

“Ngày trước khổ quá, chẳng có thời gian đưa bà ấy đi đâu. Giờ già rồi nhưng còn đi được thì tôi muốn thực hiện lời hứa”, ông nói.

Trên chiếc xe máy cũ kỹ, hai mái đầu bạc vẫn tiếp tục rong ruổi qua những cung đường mới. Không có những kế hoạch quá lớn lao, cũng chẳng cần điều gì xa xỉ, điều họ mang theo chỉ là sự đồng hành của người bạn đời đã gắn bó suốt hàng chục năm.

