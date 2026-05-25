Loại mận giá 150.000 đồng một cân ở Mộc Châu trong mùa lễ hội hái quả

Được biết, các vườn mận tại Mộc Châu vào chính vụ sẽ thu hoạch từ tháng 6. Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 5, thung lũng Na Ka đã mở cửa đón khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả ngay tại vườn.

Nhiều chủ vườn cho biết, sản lượng mận năm nay tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhiều cây ra trái sớm.

Những trái mận hậu Mộc Châu to tròn chín mọng được giới thiệu với du khách.

Giá vé vào vườn từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng/khách. Mức giá này bao gồm trải nghiệm hái quả và thưởng thức ngay tại chỗ. Du khách có nhu cầu muốn mua mang về làm quà có giá từ 20.000 đồng đến 80.000 đồng/kg tùy theo từng loại mận, kích thước và chất lượng quả.

Ngày hội hái mận năm nay tiếp tục trở thành dịp để quảng bá đặc sản địa phương tới du khách gần xa. Trong đó, mận Ruby là dòng sản phẩm cao cấp có giá từ 150.000 đồng/kg, nhận được sự chú ý đặc biệt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Xuân Văn, nhà vườn trồng mận Ruby thuộc tổ Pa Khen (phường Thảo Nguyên) cho biết, để có được những trái mận đạt tiêu chuẩn, nhà vườn phải áp dụng quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP.

Trong đó, quy trình chăm sóc theo hướng chuyển đổi hữu cơ, hướng theo tự nhiên nhiều hơn.

Cận cảnh những trái mận Ruby được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Người trồng không sử dụng phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ và cần kiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch. Hai tháng trước khi thu hoạch, nhà vườn không được sử dụng phân bón.

Lý giải về trái mận Ruby có mức giá cao hơn gấp 3-4 lần so với mận thông thường ở Mộc Châu, anh Văn cho biết, bên cạnh việc áp dụng quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, khi hái quả, từng trái phải được tuyển chọn kỹ lưỡng theo các tiêu chí như kích thước quả to (tầm 13 đến 18 quả một cân), quả có màu chín tím, lớp phấn trắng phủ tự nhiên bên ngoài.

Trên quả mận cũng xuất hiện những vết gợn trắng li ti mà các nhà vườn vẫn gọi đùa là "hạt ngọc trời".

Thông thường, mận Ruby sẽ hái đúng độ tuổi với độ chín từ 85% đến 90%. Đây là độ chín vừa đủ để khi thưởng thức vẫn còn độ giòn, ngọt, an toàn để vận chuyển. Khi chín hẳn, mận sẽ chuyển sang trạng thái hơi mềm.

"Trái mận Ruby có đặc điểm hạt nhỏ, dày cơm và dày thịt. Khi ăn sẽ có cảm giác hơi chua nhẹ nhưng hậu vị ngọt", một chủ vườn mô tả.

Theo tìm hiểu, mức giá trái mận Ruby thu mua tại vườn khoảng 80.000 đồng/kg. Các quả cần đảm bảo tiêu chí không có vết sâu bệnh, không bị trầy xước. Chỉ những quả đạt yêu cầu mới dán thương hiệu mận Ruby để đưa ra thị trường. Mức giá ngoài thị trường của loại mận này từ 150.000đồng/kg.

Các nhà vườn tranh thủ livestream tại mùa lễ hội để quảng bá, bán nông sản.

Cũng trong dịp lễ hội hái mận năm nay, nhiều chủ vườn tranh thủ livestream (phát trực tiếp) ngay ở khu vực thu hoạch. Mận vừa hái được giới thiệu tới người xem trên mạng xã hội với lượng chốt đơn liên tục, vừa giúp quảng bá sản phẩm, lại tăng thêm doanh số.

Anh Quang Kiên, một người làm du lịch địa phương nhận định, lễ hội hái mận năm nay được đầu tư chỉn chu, ấn tượng.

Những hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian quen thuộc của ngày hội vẫn được giữ gìn trọn vẹn, tạo nên không khí lễ hội sôi động và gần gũi. Chính điều đó đã thu hút đông đảo du khách ghé thăm, trải nghiệm hái mận và tận hưởng không khí đặc trưng của mùa hè Mộc Châu.

"Đây cũng là cơ hội để nông sản đặc trưng của Mộc Châu tới gần hơn với người tiêu dùng, qua đó giúp lan tỏa giá trị và văn hóa địa phương", anh Kiên nói.

Ngày hội thu hút khách thập phương tới trải nghiệm.

Mộc Châu hiện có hàng nghìn ha mận hậu. Đây là một trong những cây chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Cây mận hậu tập trung trồng ở các xã phường như Tân Lập, Phiêng Luông, Mường Sang.

Mùa mận thường kéo dài từ tháng 5 tới tháng 6. Tuy nhiên từ trước đó, thời điểm mận ra hoa, nhiều chủ vườn mở cửa để du khách tới trải nghiệm tham quan, chụp ảnh.

Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 200km và 4 tiếng di chuyển bằng ô tô, Mộc Châu từ lâu đã được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn ở khu vực miền Bắc, đặc biệt vào mùa hoa mận dịp đầu năm. Mộc Châu có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với thời tiết ôn hòa, quanh năm có hoa trái. Tháng 1, du khách tới đây để trải nghiệm ngắm hoa đào, mận và chụp hình. Giữa tháng 5, các vườn mận bắt đầu nở rộ cũng là thời điểm hút khách tới trải nghiệm và hái quả. Mùa hồng chín ở Mộc Châu bắt đầu từ tháng 8 tới tháng 12. Trong 2 tháng cuối năm, địa điểm này tiếp tục hút khách bằng mùa cải trắng và hoa dã quỳ. Một số khu vực có thể chụp ảnh và trải nghiệm với mận ở Mộc Châu như thung lũng mận Mu Náu, vườn mận ở Nà Ka...

Ảnh: Quang Kiên