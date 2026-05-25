Quán ăn trong nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội, vừa ăn, vừa nghe hát chèo

Lối vào sâu hun hút khiến giới trẻ thích thú check-in

Lối vào với bức tường trắng hẹp trở thành góc check-in được nhiều khách hàng yêu thích trước khi bước vào không gian bên trong quán (Ảnh: Lê Phương Anh).

Ẩn mình trên phố Hàng Da, Cultra Taproom gây ấn tượng ngay từ lối vào được thiết kế như một “con ngõ” thu nhỏ.

Đây là thiết kế do quán chủ động tạo dựng, với bức tường trắng hẹp, kéo dài, mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Chi tiết này khiến nhiều thực khách thích thú dừng lại check-in như một điểm nhấn thị giác trước khi bước vào không gian bên trong.

Theo đại diện quán, không gian được xây dựng trên nền một ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi. Trong quá trình cải tạo, quán không thay đổi quá nhiều cấu trúc ban đầu nhằm giữ lại nét nguyên bản của công trình, đồng thời kết hợp thêm các chi tiết hiện đại để tạo cảm giác gần gũi hơn với đời sống đương đại.

Theo đại diện quán, không gian nhà hàng được cải tạo từ ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi và vẫn giữ lại nhiều nét kiến trúc nguyên bản (Ảnh: Lê Phương Anh).

Điều khiến nhiều người tò mò khi tìm đến không gian này không chỉ nằm ở ẩm thực hay thiết kế, mà là trải nghiệm khá hiếm gặp: vừa dùng bữa, vừa nghe những làn điệu chèo vang lên ngay trong lúc ăn.

Những làn điệu chèo được biểu diễn ngay trong không gian dùng bữa, nhiều thực khách cũng được mời tham gia trải nghiệm cùng nghệ sĩ (Ảnh: Lê Phương Anh).

Không có sân khấu tách biệt hay lịch biểu diễn cố định, chèo xuất hiện một cách tự nhiên trong không khí bữa tối. Dưới ánh đèn vàng ấm và giữa những cuộc trò chuyện vừa phải, các làn điệu truyền thống được cất lên đủ để thực khách chú ý, rồi dần bị cuốn theo lúc nào không hay.

Hà My (SN 2002), một thực khách từng ghé quán hai lần, cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất là không gian và trải nghiệm nghe hát chèo ngay trong lúc dùng bữa.

“Cảm giác khá đặc biệt vì mình không nghĩ có thể nghe chèo trong một không gian như thế này. Nó khiến bữa ăn chậm lại và thú vị hơn”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ thực khách cho rằng không gian bên trong quán có phần hơi tối. Ngoài ra, do diện tích không quá lớn nên vào những ngày đông khách, nhiều người phải đặt bàn trước nếu không muốn hết chỗ sớm.

Bên cạnh chèo, các hoạt động văn hoá tại đây cũng được thay đổi linh hoạt theo từng thời điểm. Từ ca trù, hát xẩm đến các buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc hay sự kiện theo chủ đề mùa vụ, mỗi lần ghé lại có thể mang đến một trải nghiệm khác nhau.

Khay đựng đồ uống được thiết kế như một bàn cá ngựa thu nhỏ, để thực khách có thể chơi trong lúc chờ món ăn (Ảnh: Lê Phương Anh).

Không gian quán cũng gây chú ý nhờ nhiều chi tiết bài trí mang tính tương tác. Các vật dụng như khay đựng đồ uống được thiết kế theo hướng sáng tạo, gợi cảm giác vừa hoài niệm vừa mới lạ.

Trước khi dùng bữa, thực khách có thể chơi những trò quen thuộc như cá ngựa hay ô ăn quan ngay trên bàn, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với nhiều không gian ăn uống thông thường.

Bị thu hút bởi lối vào với bức tường trắng sâu hun hút và không gian nhà cổ, chị Frederick (bên trái, đến từ Đan Mạch) cùng mẹ quyết định ghé vào trải nghiệm quán ăn (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chị Frederick, du khách đến từ Đan Mạch, cho biết chị cùng mẹ tình cờ ghé vào quán sau khi bị thu hút bởi lối vào với bức tường trắng sâu hun hút trên phố Hàng Da. Theo chị, thiết kế tạo cảm giác như đang bước vào một không gian tách biệt hẳn khỏi sự náo nhiệt bên ngoài.

“Tôi khá bất ngờ vì bên trong là một ngôi nhà cổ nhưng được kết hợp với cách bài trí hiện đại. Nó cho tôi cảm giác như đang trải nghiệm một phần văn hoá Việt Nam theo cách rất tự nhiên và gần gũi”, chị chia sẻ.

Trải nghiệm cảm giác ngồi ăn trên … mái nhà

Bên cạnh không gian trong nhà, quán còn có khu vực ngồi cạnh mái ngói trên tầng ba, một trải nghiệm không phải nơi nào giữa phố cổ cũng có.

Từ khu vực này, thực khách có thể vừa dùng đồ uống, vừa ngắm thành phố từ trên cao trong không gian thoáng và yên tĩnh hơn về đêm. Những mái ngói cũ nằm sát bên tạo cảm giác rất đặc trưng của Hà Nội phố cổ, trở thành góc được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh hoặc ngồi thư giãn.

Khu vực tầng thượng với mái ngói đỏ nổi bật, nơi nhiều thực khách thích thú với trải nghiệm vừa dùng đồ uống, vừa ngắm phố cổ Hà Nội từ trên cao (Ảnh: Lê Phương Anh).

Ngoài khu vực tầng thượng, quán cũng bố trí không gian ngoài trời riêng, nơi thực khách có thể vừa ăn uống, vừa trò chuyện và quan sát nhịp sống phố phường. So với khu vực bên trong có phần trầm và tối hơn, không gian ngoài trời mang lại cảm giác thoáng và dễ chịu, đặc biệt vào buổi tối.

Khu vực ban công cũng được nhiều thực khách lựa chọn để cảm nhận nhịp sống phố cổ Hà Nội, tuy nhiên do không gian này khá nhỏ nên cần đặt trước để tránh hết chỗ (Ảnh: Lê Phương Anh).

Không chỉ chú trọng trải nghiệm không gian, thực đơn tại đây cũng được xây dựng theo hướng kết nối với các yếu tố văn hoá truyền thống.

Nhiều món ăn mang hương vị quen thuộc của ẩm thực Việt nhưng được biến tấu theo phong cách hiện đại, phù hợp với nhóm khách trẻ và du khách nước ngoài. Mức chi tiêu trung bình dao động khoảng 300.000-450.000 đồng mỗi người.

Theo nhiều thực khách, đồ ăn tại quán có cách trình bày khá bắt mắt, hương vị dễ ăn và phù hợp để trải nghiệm cùng bạn bè. Một số khách cho rằng nên đi theo nhóm để có thể gọi và thử được nhiều món hơn.

Mức chi tiêu trung bình tại quán dao động khoảng 300.000-450.000 đồng mỗi người, với thực đơn mang hương vị Việt quen thuộc được biến tấu theo phong cách hiện đại, dễ tiếp cận với nhiều thực khách (Ảnh: Lê Phương Anh).

Khánh Linh (SN 2002), một thực khách đến dùng bữa cùng bạn bè, cho biết cô thích không gian và trải nghiệm tổng thể tại quán hơn là sự khác biệt trong món ăn.

“Đồ ăn ngon, giá hợp lý nhưng thật sự chưa quá đặc sắc. Bù lại, cách trình bày đẹp và không gian mang lại cảm giác thư giãn hơn khi dùng bữa nên mình vẫn muốn quay lại”, Khánh Linh cho hay.