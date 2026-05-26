Vợ chồng Hà Nội chi 1,1 tỷ đồng làm “nhà di động”, sống trên xe suốt 5 năm

Biến xe tải 3,4 tấn thành "tổ ấm di động"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trịnh Quang Huy (SN 1978, Hà Nội) cho biết mình vốn đam mê dịch chuyển và ấp ủ giấc mơ có “nhà di động” từ khi còn trẻ. Thời điểm đó, anh ấn tượng với bộ phim 18 bánh xe công lý của Mỹ, trong đó nhân vật chính sống và rong ruổi trên một chiếc xe được thiết kế như căn nhà thực thụ.

Về sau, do công việc thường xuyên phải di chuyển qua nhiều tỉnh miền Bắc, có nơi ở lại đến hai tuần rồi tiếp tục lên đường, anh Huy bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến việc trang bị một “ngôi nhà biết chạy” để chủ động hơn trong sinh hoạt.

“Đi nhiều quá nên tôi thấy nếu cứ thuê chỗ ở liên tục thì rất bất tiện. Tôi muốn có một không gian quen thuộc, đi đâu cũng mang theo được”, anh kể.

Vợ chồng anh Huy bắt đầu sống trên "nhà di động" từ năm 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

May mắn, chị Đào Thị Yên (SN 1987) - vợ anh Huy - hoàn toàn ủng hộ ý tưởng có phần khác thường đó của chồng. Năm 2022, anh Huy chi khoảng 1,1 tỷ đồng để mua và cải tạo chiếc xe tải 3,4 tấn thành “nhà di động”.

Nội thất của xe được thiết kế phục vụ cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng. Từ hệ thống điện, nước đến khu ngủ nghỉ, bếp nấu đều được tính toán kỹ để có thể sinh hoạt lâu dài.

Điều anh tâm đắc nhất là hệ thống điện năng lượng mặt trời và bộ lọc nước. Nhờ vậy, hai vợ chồng có thể chủ động lấy nước từ sông, suối để lọc sử dụng, không phụ thuộc quá nhiều vào việc tìm nguồn nước dọc đường.

“Trên xe gần như có đủ mọi thứ cần cho sinh hoạt thường ngày. Tôi ở lâu rồi thấy không khác căn hộ là mấy”, anh nói.

Sau mỗi chuyến đi, chiếc xe lại được trang bị thêm một chút. Có món đồ dùng thấy bất tiện thì thay, chỗ nào chưa hợp lý thì bổ sung thêm.

Theo anh Huy, mọi thay đổi đều chỉ thực hiện ở phần nội thất để phục vụ sinh hoạt, không cơi nới hay thay đổi kết cấu xe nhằm đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định an toàn.

Bên trong "nhà di động" từ xe tải 3,4 tấn của vợ chồng anh Huy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai vợ chồng có hai con trai, con lớn đã đi làm, con út năm nay 10 tuổi đang sống cùng ông bà ở Hà Nội để thuận tiện việc học. Mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày, cậu bé lại theo bố mẹ rong ruổi khắp nơi.

Vợ chồng anh Huy mong muốn con được tiếp xúc với thiên nhiên và có nhiều trải nghiệm thực tế hơn thay vì chỉ quanh quẩn với điện thoại hay máy tính. “Có những thứ trẻ con nhìn tận mắt sẽ nhớ lâu hơn rất nhiều so với xem qua màn hình”, anh nói.

Nhiều lần sau chuyến đi dài, chiếc xe đã đỗ ngay trước sân nhà nhưng cả gia đình vẫn chọn ngủ lại trên xe thay vì vào nhà. “Cứ có cảm giác nằm trên xe thoải mái hơn. Nó thành thói quen mất rồi”, anh Huy chia sẻ.

Vợ chồng anh Huy gắn bó với cuộc sống trên "nhà di động" đã gần 5 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sống kiểu “du mục” suốt gần 5 năm

Hiện phần lớn thời gian trong năm, vợ chồng anh Huy sống trên “nhà di động”. Thỉnh thoảng họ mới về Hà Nội thăm nhà vài hôm rồi lại tiếp tục lên đường.

Nhịp sống trên xe diễn ra khá đơn giản. Buổi sáng, anh thức dậy pha cà phê rồi mở máy tính làm việc. Đến trưa, chị Yên nấu cơm ngay trên xe, còn anh livestream hoặc xử lý công việc online. Buổi chiều, cả hai quay và dựng video về cuộc sống của mình để đăng tải lên các kênh mạng xã hội.

Để theo đuổi lối sống này lâu dài, anh Huy cũng chuyển phần lớn công việc sang làm trực tuyến, nhờ vậy anh có thể vừa di chuyển vừa điều hành công việc từ xa. Điều khiến anh thích nhất ở cuộc sống trên xe là cảm giác tự do.

“Khác với khách sạn, tôi được quyền chọn nơi ngủ và nơi thức dậy mỗi sáng. Có hôm ngủ cạnh biển, hôm sau lại ở giữa rừng hoặc bên một con suối”, anh kể.

Hai vợ chồng thường chọn những nơi yên tĩnh để đỗ xe qua đêm. Có những tối cặp đôi chỉ nghe tiếng côn trùng, tiếng gió hoặc tiếng sóng biển bên ngoài. “Cảm giác rất nhẹ đầu. Không bị ai làm phiền và mình cũng không làm phiền ai”, anh nói.

Anh Huy và vợ thích cảm giác mỗi ngày lại thức dậy ở những vùng đất khác nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù sống trong không gian nhỏ suốt nhiều năm, cả hai chưa từng thấy bí bách. Anh Huy cho rằng có lẽ vì vợ chồng thật sự yêu thích cuộc sống này nên mới gắn bó đến tận bây giờ.

Trong những chuyến đi dài, “nhà di động” cũng không ít lần gặp sự cố. Có lúc xe nổ lốp giữa đường, có lần hỏng máy ở nơi vắng vẻ. Tuy nhiên, anh Huy thường tự xử lý vì trên xe luôn có sẵn đồ nghề sửa chữa.

Kỷ niệm khiến anh nhớ nhất là chuyến xuyên Việt đầu tiên năm 2022. Khi đến Đà Nẵng, gia đình đỗ xe gần khu vực ven vịnh thì gặp đúng đợt bão lớn. Mưa kéo dài nhiều ngày khiến hệ thống điện mặt trời không hoạt động, cả nhà gần như mắc kẹt trong xe suốt 3 ngày 3 đêm giữa gió giật và nước ngập.

“Lúc đó cũng lo chứ, nhưng giờ nghĩ lại thấy rất đáng nhớ”, anh kể.

Theo anh Huy, sau nhiều năm rong ruổi qua nhiều tỉnh thành, anh cảm thấy khá yên tâm với cuộc sống trên xe, miễn là luôn tuân thủ quy định địa phương và lựa chọn nơi dừng đỗ phù hợp.

“Tôi thấy an ninh ở Việt Nam rất tốt. Mình đi thì cứ chấp hành đúng quy định”, anh nói.

Do công việc yêu cầu thường xuyên di chuyển, nên cuộc sống trên "nhà di động" cũng giúp vợ chồng anh Huy thuận tiện hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi năm, gia đình anh Huy đều có những chuyến xuyên Việt kéo dài hàng tháng. Có chuyến đi liên tục suốt 3 tháng với tổng chi phí sinh hoạt hơn 100 triệu đồng. Theo anh, nếu so với kiểu du lịch truyền thống phải thuê khách sạn và ăn uống ngoài liên tục thì hình thức này tiết kiệm hơn khá nhiều.

Những dịp lễ đông kín khách, nhiều người phải chạy khắp nơi tìm phòng, còn vợ chồng anh Huy chỉ cần chọn một chỗ đỗ có cảnh đẹp rồi dừng lại nghỉ ngơi. Với anh, đó cũng là lúc cảm thấy quyết định trang bị “nhà di động” thực sự xứng đáng.

Sau gần 5 năm sống trên “nhà di động”, điều vợ chồng anh nhận được không chỉ là những chuyến đi xuyên Việt mà còn là cảm giác tự do và cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở nhiều vùng miền khác nhau.

“Với tôi, chiếc xe này vừa là đam mê, vừa là một lối sống. Mỗi sáng thức dậy ở một nơi xa lạ và vẫn có vợ bên cạnh, vậy là vui rồi”, anh Huy bộc bạch.