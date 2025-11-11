Du khách đến check-in tàu gỗ cổ xuất hiện lại ở bãi biển Hội An

Con tàu gỗ cổ bí ẩn nằm trên bãi biển Hội An, Đà Nẵng, đã gần như bị cát vùi lấp vào ngày 11/11, chỉ còn lại những trụ đà nhô lên khỏi mặt cát 20-30cm. Sự xuất hiện trở lại của con tàu sau nhiều tháng "mất tích" đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương và du khách.

Ông Nguyễn Ngọc Lạc, 60 tuổi, một cư dân địa phương, có mặt tại vị trí con tàu vào sáng 11/11 để quan sát.

Ngày 11/11, con tàu gỗ bị cát vùi gần hết (Ảnh: Công Bính).

Theo ông Lạc, con tàu bất ngờ nổi lên rõ ràng vào ngày 8/11 sau nhiều tháng không thấy dấu vết. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, vào 9/11, con tàu lại bị cát vùi lấp. Đến sáng 11/11, chỉ còn những trụ đà quanh thành tàu là có thể nhìn thấy.

Tại hiện trường, ông Lạc trở thành "hướng dẫn viên bất đắc dĩ" khi một nhóm du khách nước ngoài bày tỏ sự tò mò về con tàu.

Với vốn tiếng Anh sẵn có và thông tin cập nhật từ báo chí cùng ngôn ngữ cơ thể, ông Lạc nhiệt tình giải thích cho nhóm du khách về lịch sử và sự xuất hiện trở lại của con tàu.

Ông Lạc giải thích cho một nhóm khách nước ngoài hiểu thêm về con tàu (Ảnh: Công Bính).

Bà Trần Thị Thu, 60 tuổi, một người dân địa phương, cũng lần đầu tiên đến tham quan con tàu sau khi nghe tin. Bà Thu bày tỏ sự thích thú khi được trực tiếp chiêm ngưỡng con tàu. Bà cũng không quên chụp vài bức ảnh để chia sẻ với bạn bè.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và cả khách quốc tế đang lưu trú tại Hội An cũng tìm đến để chiêm ngưỡng con tàu cổ.

Khách nước ngoài đến tham quan con tàu (Ảnh: Công Bính).

Chị Larke, một du khách đến từ Đan Mạch, bày tỏ mong muốn con tàu sẽ được khai quật và đưa vào bảo tàng để phục vụ nghiên cứu về niên đại, kỹ thuật đóng tàu và loại hàng hóa mà nó từng vận chuyển.

Chiều 11/11, ông Phạm Phú Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, cho biết đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND thành phố Đà Nẵng về kế hoạch khai quật khẩn cấp con tàu.

"Tôi đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khai quật khẩn cấp con tàu, đưa về Bảo tàng Hội An để trưng bày, bảo quản, phục vụ nghiên cứu và du lịch", ông Ngọc nhấn mạnh.