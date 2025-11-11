Đặt suất gân bò về nhà, khách ở TPHCM hốt hoảng thấy gián trong đồ ăn

Anh P. (sống ở TPHCM) kể, tối 5/11, anh cảm thấy đói bụng nên quyết định đặt một suất gân bò sốt Thái với giá 115.000 đồng (bao gồm tiền vận chuyển) tại một quán ăn trên địa bàn quận 7 (cũ).

Được biết, do đồ ăn hợp khẩu vị và quán gần nhà nên P. đã đặt đồ ăn ở đây khoảng 3-4 lần.

Hình ảnh gián trong suất ăn được P. chia sẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhận về suất gân bò sốt thái kèm bạch tuộc từ shipper (người giao hàng), P. cảm nhận màu sắc đẹp mắt, mùi thơm hấp dẫn. Thậm chí, vị khách còn quay video toàn bộ suất ăn khoe với một người bạn.

"Do không ăn được quả cóc, tôi đảo một lần để gắp sang một bên. Lúc đó, tôi không phát hiện dấu hiệu khác lạ", P. nhớ lại.

Thưởng thức hết hơn một nửa suất gân bò, chàng trai bất ngờ nhìn thấy một dị vật phía bên dưới. Quan sát kỹ hơn, P. nhận ra là gián chết nằm lẫn giữa nước sốt và đồ ăn.

"Tôi cảm giác hốt hoảng và buồn nôn khi phát hiện con gián, do bản thân đã ăn gần hết đồ ăn trong hộp", P. chia sẻ.

Chàng trai lập tức liên hệ quán bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo P., chủ quán cùng nhân viên đã liên hệ, xin lỗi và trao đổi thông tin với tinh thần cầu thị, bày tỏ mong muốn hoàn tiền. Chàng trai cho rằng, đây là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nên quyết định chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người chú ý.

"Tôi không nhận hoàn tiền, bởi nếu được hoàn tiền mà đưa sự việc lên mạng sẽ không hay", vị khách hàng nói.

P. cho biết, chủ quán có đề nghị đưa đi khám sức khoẻ nhưng anh từ chối. Vì bản thân không muốn có ràng buộc với quán, nếu có nhu cầu sẽ tự đến cơ sở y tế.

Video chia sẻ về việc tìm thấy gián trong đồ ăn của P. hút hơn 7 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận. Đa số ý kiến đề nghị chủ quán cần chú ý đến khâu vệ sinh an toàn thực phẩm hơn nữa.

P. cho rằng, nếu đồ ăn có sợi tóc, anh có thể thông cảm. Trong sự việc này, một con gián chết nằm trong đồ ăn là vấn đề nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ khách hàng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chủ quán - nơi P. đã mua suất gân bò sốt Thái - xác nhận, có sự việc khách hàng phản ánh tìm thấy gián trong đồ ăn.

Người phụ nữ này cho biết, những ngày qua, cô cảm thấy căng thẳng vì nhận được phản hồi không mong muốn từ khách. Suất ăn của P. được mua tại chi nhánh ở quận 7 (cũ) - nay là phường Tân Hưng (TPHCM) - không liên quan các cơ sở khác.

Chủ quán và nhân viên đã liên hệ với nam khách hàng sau khi có phản ánh để xin lỗi.

"Khi phát hiện lỗi sai, điều đầu tiên chúng tôi mong muốn là hoàn tiền và muốn đưa P. đi khám sức khoẻ. Khách không có nhu cầu đi khám sức khoẻ và nhận bất cứ điều gì từ quán", chủ quán nói thêm.

Theo chủ quán, sau khi sự việc phát hiện gián trong đồ ăn, quán đã thay đổi quy trình. Nấu xong phần sốt Thái, nhân viên sẽ cho vào nồi inox đặt ở trên cao chờ nguội trước khi cho vào tủ lạnh, không để ở dưới thấp như trước đây để tránh côn trùng bò vào.

Về vấn đề vệ sinh khu vực quán, cô khẳng định, nhân viên thường xuyên lau chùi sạch sẽ bàn ghế, xịt gián để đảm bảo vệ sinh, không có chuyện lơ là.

Trong bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội, quán ăn khẳng định chịu toàn bộ trách nhiệm, mong nhận được sự tha thứ, thông cảm từ mọi người.