Con đường hoa giấy tuyệt đẹp ở Nha Trang, khách đổ về check-in

Với không khí mát lành, bờ biển dài, làn nước trong xanh cùng hải sản tươi ngon, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) luôn là điểm đến hút khách mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày. Tại đây, có nhiều điểm tham quan miễn phí với cảnh quan đẹp đang thu hút đông đảo du khách đến ngắm cảnh, check-in.

Tại phường Nam Nha Trang, tuyến đường bích họa Vĩnh Trường (gần bến tàu du lịch Nha Trang) đang thu hút du khách nhờ cảnh quan hoa giấy nở rộ. Hoa giấy nở thành từng chùm lớn, tạo nên những vòm tán dày kéo dài hơn 100m, góp phần làm đẹp không gian khu vực và thu hút nhiều người đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Đường hoa giấy bích họa Vĩnh Trường không thu phí, người dân có thể thoải mái tham quan, chụp ảnh check-in. “Đường hoa giấy bích họa Vĩnh Trường mang lại cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng. Tôi nghĩ đây là một điểm nhấn đẹp cho khu vực, không chỉ góp phần làm phong phú cảnh quan mà còn tạo thêm không gian để người dân và du khách tham quan, chụp ảnh, thư giãn”, bạn Tú Anh chia sẻ.

Tuyến đường hoa giấy cũng thu hút du khách nước ngoài đến chụp ảnh.

Dọc bờ biển phường Nha Trang, đoạn bờ kè Vĩnh Nguyên gần khu vực núi Cảnh Long (di tích lầu Bảo Đại) cũng đang trở thành địa điểm chụp ảnh, check-in "hot" thu hút nhiều người dân và du khách, nhất là giới trẻ.

Điểm nhấn của bờ kè Vĩnh Nguyên là Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn neo đậu gần khu vực này, tạo nên phông nền ấn tượng khi chụp ảnh.

Đông đảo bạn trẻ đến bờ kè Vĩnh Nguyên để chụp ảnh. Bạn Thanh Thúy, trú phường Bắc Nha Trang cho biết bờ kè Vĩnh Nguyên là điểm đến phù hợp để dạo biển, ngắm cảnh và chụp ảnh. Đây cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để check-in, nhất là vào buổi chiều khi thời tiết mát mẻ, ánh sáng đẹp.

“Không gian nơi đây thoáng đãng, tầm nhìn rộng ra biển. Đặc biệt, có tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn neo đậu gần đó càng tạo thêm điểm nhấn cho khung hình”, bạn Thanh Thúy chia sẻ.

Sát bên bờ kè Vĩnh Nguyên là di tích biệt thự Cầu Đá, được xây dựng trên núi Cảnh Long, hiện mở cửa miễn phí đón khách tham quan. Nơi đây có biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt, từng là chốn nghỉ dưỡng của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương mỗi khi đến Nha Trang. Hiện di tích biệt thự Cầu Đá đón khách trong giờ hành chính, buổi sáng 7h-11h30, buổi chiều 13h30-17h30, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Khu vực phòng nghỉ của vua Bảo Đại thu hút đông đảo du khách tham quan.

Khu vực mũi núi Cảnh Long, thuộc di tích biệt thự Cầu Đá, được du khách chọn làm điểm check-in nhờ tầm nhìn bao quát vịnh Nha Trang.