Đại nội Huế có tiếp tục mở cửa về đêm để đón “một nửa Việt Nam”?

Chương trình Hoàng cung huyền ảo là một sản phẩm du lịch đặc sắc, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai trong dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, diễn ra vào các buổi tối 25-28/4 tại Đại Nội Huế.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đây là một sự kiện miễn phí, hướng tới phục vụ cộng đồng và đã tạo được sức hút lớn. Trong các đêm diễn ra sự kiện, đơn vị quản lý ước tính có khoảng 15.000-20.000 người vào Đại nội Huế để trải nghiệm không gian văn hóa di sản.

Chương trình Hoàng cung huyền ảo diễn ra trong dịp lễ giỗ Tổ tại di tích Đại nội Huế (Ảnh: Đình Hoàng).

Theo ông Trung, trước khi chương trình Hoàng cung huyền ảo diễn ra, đã có nhiều ý kiến đóng góp, cảnh báo về sự an toàn của di tích khi mở cửa cho nhiều người vào Đại nội Huế về đêm. Tuy nhiên, sau khi bàn thảo, cân nhắc, đơn vị đã quyết định tổ chức chương trình theo hướng mở, không bán vé để phục vụ cộng đồng, nhằm quảng bá hình ảnh di sản Huế.

“Đến nay sự kiện đã thành công và rất may không có xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Chương trình được lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí hân hoan trong nhân dân và du khách”, ông Trung khẳng định.

Theo ông Trung, trong dịp lễ vừa qua, nhiều hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội được lan tỏa cho thấy sức nóng của lượng khách đổ về Đại nội Huế để kịp theo dõi chương trình. Trên mạng còn xuất hiện nhiều câu nói vui ví von hài hước như "một nửa Việt Nam đang ở Huế", hay “trốn cả thế giới đến với Huế, ai ngờ lại gặp cả thế giới đang ở đây”, nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Du khách vào Đại nội Huế trải nghiệm không gian Hoàng cung huyền ảo (Video: Hoài Nhân).

Tuy nhiên, sau sự thành công của chương trình Hoàng cung huyền ảo, Đại nội Huế liệu có còn mở cửa miễn phí về đêm, bên trong còn sản phẩm du lịch gì hấp dẫn khác để đón người dân, du khách đến trải nghiệm là những câu hỏi đang được đặt ra.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm chương trình mở cửa di tích Đại nội về đêm do UBND thành phố Huế tổ chức, đại diện các hiệp hội du lịch, lữ hành, khách sạn đề nghị tiếp tục mở cửa khu di sản về đêm để kích cầu, thu hút du khách.

Bên cạnh phát triển các sản phẩm đặc sắc, khai thác không gian ẩm thực, xây dựng nhiều hoạt động tăng tính tương tác cho du khách, thành phố Huế cần có phương án bán vé phù hợp để duy trì sự kiện lâu dài thay vì tổ chức trong ngắn hạn.

Di tích Đại nội Huế đón lượng lớn người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ (Ảnh: Đình Hoàng).

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết từ đêm 29/4, phần lớn khu vực Đại nội Huế sẽ đóng cửa trở lại.

Tuy nhiên, đơn vị quản lý vẫn mở cửa Hiển Nhơn (phía đường Đoàn Thị Điểm, phường Phú Xuân) để du khách vào khu vực Phủ Nội vụ trải nghiệm ẩm thực miền Kinh đô. Ngoài ra, vào các đêm 29/4 và 1/5, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại nội Huế) sẽ diễn ra chương trình “Dạ yến Hoàng cung”, giúp du khách có dịp ngược dòng thời gian, trở về với nét vàng son triều Nguyễn.

Theo ông Giang, thành phố Huế quyết tâm duy trì mở cửa di tích Đại nội về đêm để thu hút du khách đến với cố đô. Phương án miễn phí hoặc thu vé tại một số khu vực đang được cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là một trong những vấn đề quan trọng trong đề án phát triển kinh tế đêm mà Huế đang triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết địa phương này đang hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực di tích Kinh thành Huế, tiếp tục chỉnh trang cơ sở hạ tầng, bảo đảm môi trường du lịch an toàn. Các tuyến phố đi bộ cũng sẽ được chỉnh trang, phát triển thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn để “níu” chân du khách ở lại Huế.