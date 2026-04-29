Bạn trẻ mất 4 tiếng lên đồ, 10 phút chụp 200 tấm ảnh với cờ hoa

Trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách và người dân địa phương, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều quán cà phê dọc các tuyến đường trung tâm như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo đã khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, tạo nên những không gian check-in độc đáo và đầy ý nghĩa.

Chị Thùy Linh, một du khách đến từ thành phố Hà Nội bày tỏ sự ấn tượng: "Đi quán cà phê nào cũng thấy cờ hoa rực rỡ. Tôi đã chụp được rất nhiều hình ảnh và đăng tải những khoảnh khắc này lên mạng xã hội".

Không chỉ du khách, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng cũng dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng để có những bức ảnh đẹp nhất trong không gian tràn ngập sắc cờ.

Chị Lan Anh (23 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) chia sẻ: "Việc được chụp ảnh trong không gian ngập tràn sắc cờ khiến tôi cảm thấy tự hào và trân trọng hơn những giá trị lịch sử". Để có được những bức ảnh ưng ý, chị Lan Anh đã dành nhiều thời gian chuẩn bị từ trang phục, phụ kiện đến trang điểm và làm tóc, mất khoảng 3 tiếng.

Dù tốn nhiều công sức, chị Lan Anh vẫn cảm thấy rất vui vì đây là cách để chị thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt cho bản thân trong dịp lễ.

Nhiều bạn trẻ thích thú với không gian check-in cùng cờ đỏ sao vàng (Ảnh: Huyền My).

Bảo An (21 tuổi, trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) cũng dành khoảng 4 tiếng để chuẩn bị trước buổi chụp ảnh. Dù "bấm máy" hơn 200 tấm trong 10 phút, chị chỉ chọn ra vài tấm ưng ý sau khi dành thêm một tiếng để chỉnh sửa, hậu kỳ.

"Nhìn ảnh trên mạng có vẻ đơn giản nhưng thực tế phải thay đổi góc chụp liên tục, canh ánh sáng và tạo dáng khá lâu", Bảo An chia sẻ.

Du khách thích thú check-in với phông nền là quán cà phê trang trí cờ đỏ sao vàng (Ảnh: Huyền My).

Sức hút của Đà Nẵng trong dịp lễ này được thể hiện rõ qua các số liệu từ các nền tảng du lịch.

Theo Booking.com, Đà Nẵng đứng đầu danh sách các điểm đến trong nước được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ từ 25/4 đến 3/5. Agoda cũng ghi nhận lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng của khách nội địa tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết trong dịp lễ này, thành phố sẽ chính thức bước vào mùa du lịch biển với chuỗi hoạt động khai trương mùa hè, cùng với các chương trình văn hóa, lễ hội và sự kiện đa dạng, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách.

