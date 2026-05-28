Vịt quay 3 triệu đồng của bác sĩ gốc Việt ở Mỹ, khách lái xe cả tiếng để ăn

Từ niềm đam mê ẩm thực, bác sỹ X-quang gốc Việt Hong Phạm - hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ món vịt quay tự làm.

Thậm chí, anh còn mang món ăn này tới phục vụ trong các tiệc cưới, sinh nhật ở Mỹ.

Vợ chồng anh Hong Phạm và Kim Phạm tiết lộ, họ đều đam mê nấu ăn. Mỗi khi thưởng thức món gì thấy hài lòng, họ thường tìm cách tự làm tại nhà.

Bác sỹ gốc Việt bên món vịt quay tự mày mò công thức (Ảnh: Hong Phạm).

Hai người từng thử sức với nhiều món Việt như bánh cuốn, dồi huyết, thậm chí còn sáng tạo cả bánh sầu riêng. Mới đây, họ bắt đầu quan tâm tới những món quay kiểu Hoa như thịt xá xíu, ba chỉ quay và đặc biệt là món vịt quay.

Món vịt quay của Hồng Phạm gây chú ý lớn đến mức anh lập riêng tài khoản riêng. Trên trang này, anh thường quay video ghi lại khoảnh khắc lấy những con vịt quay màu nâu đỏ bóng bẩy từ lò than hình trụ bằng thép rồi chế biến theo nhiều kiểu khác nhau.

Món vịt quay được ăn cùng bánh tráng mỏng, hành lá và sốt ngọt cho tới taco hay mì ramen.

Ban đầu, anh nướng vịt bằng lò nướng thông thường ở nhà. Dù hương vị khá ổn, anh vẫn thấy chưa hoàn hảo.

“Tôi học rất nhiều trên YouTube và nhận ra rằng ở châu Á, hầu như ai cũng dùng loại lò quay vịt chuyên dụng. Tôi nghĩ mình phải tìm cách sở hữu nó”, anh kể.

Sau quá trình tìm hiểu trên mạng, cách đây 2 năm, anh đặt mua một lò quay than từ trang trực tuyến với giá khoảng 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng). Chiếc lò được đặt trong sân sau nhà anh ở Los Angeles (Mỹ).

Ban đầu, anh dùng lò để quay gà và thịt lợn ba chỉ. Phải gần một năm sau, anh mới đủ tự tin thử quay vịt vì cảm thấy món này phức tạp.

“Vịt có rất nhiều mỡ nên phải xử lý sao cho lớp mỡ tan đúng cách. Tôi xem công thức thấy nhiều công đoạn như tách da, bơm khí, phết hỗn hợp lên da. Cách xử lý khó hơn quay gà và thịt heo rất nhiều", anh nhận xét.

Vịt được căng giống hình đàn tỳ bà và quay vàng, bán giá gần 3 triệu đồng một suất đủ dùng cho 4 người (Ảnh: Hong Phạm).

Để làm món vịt quay đúng kiểu Bắc Kinh, đầu tiên, anh trụng nước sôi đổ lên da vịt rồi rưới hỗn hợp gọi là "nước giòn" gồm giấm, mật ong, nước và mạch nha nhằm tạo màu nâu đỏ đặc trưng. Tiếp đó, anh bơm khí để tách lớp da khỏi thịt.

Phần bụng vịt được ướp ngũ vị hương và tiêu trắng rồi treo trong tủ lạnh chuyên dụng từ 7 đến 10 ngày trước khi quay.

Một con vịt quay Bắc Kinh mất khoảng 90 phút để hoàn thành.

Ngoài ra, anh còn học cách làm món vịt tỳ bà. Đây là kiểu vịt rút xương, ướp gia vị rồi căng trên khung kim loại giống cây đàn tỳ bà.

Anh gọi vui đây là “vịt guitar”. Theo anh, món này có lớp da giòn hơn, thịt mềm mọng hơn và chỉ mất khoảng 45 phút để quay.

"Người Mỹ hầu như không biết món này dù nó khá phổ biến ở Việt Nam. Tôi đang dần khiến nhiều người mê nó”, anh nói.

Sau khi quay xong, toàn bộ phần còn lại của con vịt đều được tận dụng. Xương vịt dùng nấu nước lèo. Còn phần thịt sẽ dùng làm nhân bánh hoặc bánh xèo kiểu Việt Nam.

Khó khăn lớn nhất hiện tại của Hồng Phạm là tìm cách dùng hết lượng mỡ vịt quá nhiều sau mỗi lần chế biến. Anh từng thử làm khoai tây chiên mỡ vịt.

Hiện anh bán mỗi phần vịt quay có giá 110 USD (gần 3 triệu đồng) gồm một con vịt, bánh cuốn, rau ăn kèm, mì vịt cùng phần nước dùng. Các nguyên liệu đủ cho gia đình 4 người. Nhiều khách hàng sẵn lòng lái xe hơn một tiếng để tới nơi mua đồ ăn.

Điều này trở thành động lực khiến bác sỹ với 20 năm kinh nghiệm chụp X-quang muốn phát triển việc quay vịt thành dịch vụ chuyên nghiệp.

Anh từng mang lò quay tới tận sân nhà khách để phục vụ các buổi tiệc tốt nghiệp, sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới.

“Tôi vừa phục vụ tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho một cặp vợ chồng người Hoa. Tôi thường để chính chủ bữa tiệc là người đầu tiên kéo con vịt ra khỏi lò. Bạn bè họ sẽ chụp ảnh, quay video rất hào hứng”, anh kể.

Theo vị bác sỹ gốc Việt, những buổi quay vịt như vậy vui đến mức anh không còn cảm giác đang làm việc.