Du lịch Việt Nam 1 tháng, vị khách Trung Quốc tiêu 30 triệu, khen hết lời

Trải nghiệm đáng giá

Xin được visa nhập cảnh vào Việt Nam, du khách họ Hồng (quê Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) bắt đầu chuyến du lịch kéo dài 1 tháng.

Kết thúc 30 ngày rong ruổi từ Bắc vào Nam, điều khiến du khách này ngạc nhiên là tổng chi phí ăn, ở, vui chơi, đi lại chỉ tốn khoảng 8.300 nhân dân tệ (tức hơn 32 triệu đồng). Trong đó, hơn 2.300 nhân dân tệ (gần 10 triệu đồng) là vé máy bay các chặng nội địa.

Với giá 750.000 đồng/đêm, khách đã thuê được resort 5 sao tại Khánh Hoà (Ảnh: Chụp màn hình).

Với 200 nhân dân tệ (tức 750.000 đồng), khách du lịch có thể thuê phòng resort 5 sao với tầm nhìn ra biển, chi 8 nhân dân tệ (gần 30.000 đồng) có thể ngồi thưởng thức cà phê suốt buổi chiều...

"Nếu đi theo nhóm 2-3 người, mức chi phí sẽ rẻ hơn nhiều", bạn trẻ người Trung Quốc khẳng định.

Hồng từng thuê phòng tại resort 5 sao ở Cam Ranh (Khánh Hoà). Nội thất không quá xa hoa nhưng đủ tiện nghi với tủ lạnh, máy sấy tóc, két sắt chứa đồ...

Phòng resort với nội thất không kém gì các khách sạn hạng sang (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khu nghỉ dưỡng có bể bơi rộng, phòng tập thể hình đầy đủ máy móc. Trên bãi biển, resort đặt nhiều ghế giúp khách nghỉ ngơi, tắm nắng.

"Ban công hướng biển là điểm khiến tôi thích nhất. Màu xanh của nước biển trải dài trước mắt, mang lại cảm giác thư giãn đúng nghĩa", Hồng nói.

Du khách đến từ Trung Quốc đánh giá, Việt Nam là nơi phù hợp để nghỉ dưỡng theo phong cách "sống chậm".

Buổi sáng, Hồng thường thảnh thơi ngủ đến lúc đủ giấc, ăn sáng bằng bánh mỳ hoặc phở. Buổi chiều, du khách dành thời gian thưởng thức cà phê, tắm biển, dạo quanh thành phố.

Ngoài mức chi phí hợp lý, Hồng còn ấn tượng với sự an toàn ở Việt Nam vì không gặp bất cứ tình huống nguy hiểm nào.

"Tôi cảm thấy Việt Nam an toàn nhất ở Đông Nam Á. Người dân thân thiện, nhiệt tình", khách du lịch này nói.

Trong số các thành phố tại Việt Nam, Hồng thích Đà Lạt nhất vì không khí dễ chịu, kiến trúc kiểu châu Âu, giá cả rẻ, tiếp đến là Đà Nẵng với biển đẹp và nhịp sống thảnh thơi. Nha Trang sôi động có nhiều hoạt động tham quan các đảo, lặn biển, vui chơi ở công viên giải trí, còn Phú Quốc sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp. Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội để lại ấn tượng với đồ ăn và cà phê ngon.

"Sau 30 ngày du lịch, tôi nhận thấy Việt Nam thực sự phù hợp cho những ai muốn tìm một nơi có giá hợp lý, đẹp, đồ ăn ngon, cà phê chất lượng, sống chậm đúng nghĩa", du khách nói.

Khách Trung Quốc thích sự an toàn ở Việt Nam

An toàn là vấn đề mà du khách Trung Quốc quan tâm khi du lịch nước ngoài. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là quốc gia an toàn hàng đầu Đông Nam Á.

"Tôi từng đến Việt Nam 30 năm trước, lúc đó cơ sở hạ tầng như khách sạn, địa điểm nghỉ dưỡng của Việt Nam còn thiếu.

Hiện nay, Việt Nam đã có sự nâng tầm hệ thống khách sạn cho đến môi trường đô thị, tạo tiền đề cho việc đáp ứng được nhu cầu của khách", ông Fan Guangyu (Chi hội trưởng Chi hội khách sạn và lưu trú của Hiệp hội Du lịch Trung Quốc) nói với phóng viên Dân trí.

Theo ông Fan Guangyu, Việt Nam có 4 yếu tố hấp dẫn khách Trung Quốc gồm: Khoảng cách địa lý gần, văn hoá có nhiều điểm tương đồng, tài nguyên du lịch đa dạng với nhiều vùng biển đẹp, lịch sử phong phú với các kiến trúc từ thời Pháp và nhiều địa điểm có sự giao thoa văn hoá giữa 2 quốc gia.

Khách Trung Quốc lựa chọn Việt Nam vì an toàn và nhiều cảnh đẹp (Ảnh: DY).

Sự tăng trưởng lượng khách còn đến từ mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, Việt Nam có môi trường chính trị ổn định. Các hiệp định thương mại song phương được ký kết, tăng cường sự kết nối về kinh tế với dòng chảy vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Con số tăng trưởng lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam phù hợp trong bối cảnh khách du lịch từ quốc gia này có xu hướng dịch chuyển đi châu Âu, Mỹ, hay Thái Lan, Singapore... sang các nước như Việt Nam, Campuchia, Lào.

Trong những năm qua, khách Trung Quốc luôn là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Việt Nam.

Liên tiếp trong 2 tháng 3 và 4, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất vào Việt Nam. Mỗi tháng Việt Nam đón hơn 1,4 triệu lượt khách từ quốc gia này.

Năm 2019, số khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 5,8 triệu lượt. Con số này sụt giảm mạnh khi xảy ra đại dịch Covid-19, năm 2020 và 2021 chỉ có lần lượt hơn 986.000 và hơn 30.000 lượt khách. Từ khi kết thúc đại dịch, lượng khách phục hồi nhanh chóng với 3,7 triệu lượt trong năm 2024 và tiếp tục tăng hơn 141% cán mốc 5,2 triệu lượt trong năm 2025.