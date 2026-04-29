5 địa điểm lịch sử tại Hà Nội không thể bỏ lỡ trong dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4 là dấu mốc thiêng liêng của đất nước, không chỉ là ngày nghỉ, mà là cơ hội để mỗi người kết nối lại với lịch sử theo cách gần gũi hơn.

Không còn bó hẹp trong những bức tường vôi cũ hay các tủ kính trưng bày tĩnh lặng, các điểm đến này đã khéo léo lồng ghép yếu tố nghệ thuật thị giác và công nghệ số để kể lại bản anh hùng ca dân tộc một cách đầy tự hào.

​Dưới đây là 5 gợi ý địa điểm lịch sử đáng để tham quan trong kỳ nghỉ lễ năm nay tại thủ đô.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Nằm tại khu vực Nam Từ Liêm, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là điểm dừng chân nổi bật mỗi dịp lễ 30/4. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô rộng lớn, nơi đây còn cho thấy cách tiếp cận mới trong việc kể lại lịch sử, khi kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và công nghệ trưng bày.

Với mức giá vé khoảng 40.000 đồng, không gian rộng rãi cùng cách trưng bày hiện đại, địa điểm này không chỉ phù hợp để tham quan trong dịp lễ mà còn mang lại nhiều góc nhìn mới mẻ về lịch sử, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Bảo tàng gây ấn tượng nhờ kiến trúc hiện đại, không gian mở cho phép du khách tiếp cận và quan sát trực quan ở cự ly gần (Ảnh: Mạnh Quân).

Điểm nổi bật nhất của bảo tàng nằm ở cách truyền tải nội dung. Các hiện vật như máy bay MiG-21 hay xe tăng lịch sử được đặt trong bối cảnh tái hiện sinh động, kết hợp màn hình LED và công nghệ sa bàn 3D giúp người xem hình dung rõ nét diễn biến của các trận đánh.

Song song với đó, hệ thống thuyết minh tự động và mã QR giúp du khách chủ động tự tìm hiểu những thông tin lịch sử quan trọng. Mỗi người có thể dừng lại lâu hơn ở những khu vực mình quan tâm, thay vì đi theo một lộ trình cố định. Lịch sử vì thế trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn.

Địa chỉ: Đại Lộ Thăng Long, phường Nam Từ Liêm, Hà Nội Giờ hoạt động: 8h-16h30 (đóng cửa vào thứ hai và thứ sáu) Giá vé tham khảo: 40.000 đồng/vé Miễn phí: Trẻ em, người trên 80 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, cựu chiến binh và quân nhân. Giảm 50%: Người từ 16 đến dưới 18 tuổi, học sinh sinh viên, người cao tuổi (60-80 tuổi), người khuyết tật nặng, người có công với cách mạng và đồng bào vùng đặc biệt khó khăn.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Trái ngược với không khí rộng mở của bảo tàng, Di tích Nhà tù Hỏa Lò mang đến một trải nghiệm lắng đọng hơn, nơi nhiều người trẻ lựa chọn dừng lại để suy ngẫm về những lát cắt lịch sử. Không gian được tái hiện theo hướng gần gũi, giàu tính nhân văn và dễ chạm tới cảm xúc.

Thay vì những bảng thông tin khô cứng, nội dung lịch sử được truyền tải thông qua hệ thống thuyết minh tự động, các hoạt động tương tác và cách làm nội dung linh hoạt trên các nền tảng số. Nhờ đó, mỗi câu chuyện không chỉ được tiếp nhận bằng lý trí mà còn tạo ra sự đồng cảm, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Nhà tù Hỏa Lò thu hút đông đảo khách đến tham quan (Ảnh: Hữu Nghị).

Vào dịp lễ 30/4, tour tham quan buổi tối trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm. Hành trình khám phá diễn ra theo từng lớp nội dung, dẫn dắt người xem đi từ những hiện vật gợi nhắc quá khứ đến các câu chuyện về ý chí và tinh thần của những người đã đi qua nơi này.

Bên cạnh việc tham quan, du khách còn có thể tham gia một số hoạt động trải nghiệm như viết thư và mua quà lưu niệm. Những chi tiết nhỏ này góp phần làm cho chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn.

Địa chỉ: Số 1 phố Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội Giờ hoạt động: 8h-17h hằng ngày Giá vé tham khảo: 50.000 đồng/vé Miễn phí: Trẻ em dưới 15 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, người có công với cách mạng, cựu chiến binh và thành viên các Ban Liên lạc kháng chiến/nhà tù. Giảm 50%: Học sinh, sinh viên, người khuyết tật nặng, công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên và đối tượng chính sách xã hội.

Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua khi nhắc đến hành trình khám phá lịch sử tại Hà Nội. Là quần thể di tích gắn liền với kinh thành Thăng Long xưa, nơi đây lưu giữ dấu ấn xuyên suốt nhiều triều đại.

Những nền móng kiến trúc cổ cùng hệ thống hiện vật phong phú đã góp phần tái hiện một cách sinh động chiều dài lịch sử hơn một thiên niên kỷ của dân tộc.

Nằm giữa khu vực trung tâm sôi động, Hoàng thành Thăng Long mang đến một không gian rộng rãi, thoáng đãng, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của phố thị.

Không chỉ có giá trị về mặt di sản, nơi đây còn trở thành điểm “check-in” được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ những góc chụp đậm chất cổ kính như Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Cửa Bắc hay Cột cờ Hà Nội.

Di tích Đoan Môn - một trong những cổng chính dẫn vào Cấm thành nổi bật với 5 cổng thành được dựng cuốn vòm cân xứng (Ảnh: Hữu Nghị).

Đặc biệt, trải nghiệm tour đêm tại Hoàng thành Thăng Long đang thu hút sự quan tâm của du khách trong thời gian gần đây. Về đêm, không gian di sản được thắp sáng bằng hệ thống ánh sáng nghệ thuật, mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Du khách có thể tham gia các hoạt động như tìm hiểu nghi thức cung đình, dâng hương tưởng niệm các bậc đế vương, thưởng thức trà sen và bánh cung đình, hay chiêm ngưỡng các chương trình biểu diễn tái hiện không gian hoàng cung xưa.

Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn khám phá lịch sử theo cách mới mẻ, kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa và tham quan giải trí trong dịp lễ.

Vào dịp lễ, lượng khách có thể tăng cao, vì vậy, du khách nên chủ động sắp xếp thời gian tham quan sớm hoặc đặt trước vé tour đêm (thường tổ chức vào tối thứ sáu và thứ bảy từ 19h đến 20h30).

Địa chỉ: 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Thời gian hoạt động: 8h-17h (đóng cửa thứ hai) Giá vé tham khảo: 100.000 đồng/vé. Miễn phí: Trẻ em dưới 16 tuổi. Giảm 50%: Học sinh, sinh viên, người trên 60 tuổi.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Ba Đình)

Tọa lạc tại đường Hùng Vương (Ba Đình, Hà Nội), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm Hà Nội trong dịp lễ 30/4.

Những ngày này, khu vực Quảng trường Ba Đình thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại không gian mang đậm dấu ấn lịch sử.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi công ngày 2/9/1973 trên nền lễ đài cũ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Với kiến trúc trang nghiêm và ý nghĩa đặc biệt, Lăng Bác mỗi ngày đón lượng lớn khách vào viếng, nhất là trong các dịp lễ lớn.

Người dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau khi vào lăng, du khách có thể di chuyển ra khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường xung quanh để tham quan, chụp ảnh. Không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng phông nền mang tính biểu tượng khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong dịp lễ.

Tại đây cũng diễn ra lễ thượng cờ và hạ cờ vào 6h và 21h hằng ngày, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Du khách cần lưu ý mặc trang phục lịch sự khi vào lăng, tuân thủ các quy định và chủ động sắp xếp thời gian để tránh đông. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không thu phí vào viếng. Khu vực Quảng trường Ba Đình cũng mở cửa tự do cho người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Địa chỉ: 2 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội Thời gian hoạt động: - Thời gian viếng Lăng Bác Mùa nóng (Từ 1/4 đến 31/10): Từ thứ ba đến thứ năm: 7h30-10h30; thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 7h30-11h Mùa lạnh (Từ 1/11 đến 31/3): Từ thứ ba đến thứ năm: 8h-11h; thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 8h-11h30 - Quảng trường Ba Đình: 6h-22h hằng ngày Giá vé tham khảo: Miễn phí

Bảo tàng lịch sử quốc gia

Bảo tàng Lịch sử quốc gia là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tìm hiểu chiều sâu lịch sử Việt Nam ngay giữa trung tâm thủ đô.

Tọa lạc gần nhiều di tích nổi tiếng, bảo tàng gây ấn tượng với hệ thống trưng bày quy mô, tái hiện tiến trình lịch sử từ thời tiền sử đến hiện đại thông qua hàng trăm nghìn hiện vật, tư liệu quý giá, trong đó có nhiều Bảo vật quốc gia, từ dấu tích khảo cổ thời tiền sử, văn hóa Đông Sơn đến các sưu tập gốm cổ, đồ đồng hay điêu khắc Chăm Pa. Không gian trưng bày mang tính trực quan, dễ tiếp cận.

Khu vực lịch sử cận - hiện đại cũng góp phần tái hiện rõ nét hành trình dựng nước và giữ nước của Việt Nam.

Không gian trưng bày Báu vật khảo cổ học Việt Nam với nhiều hiện vật đặc sắc (Ảnh Toàn Vũ).

Bảo tàng hiện duy trì hai cơ sở: Cơ sở ở số 1 Tràng Tiền giới thiệu lịch sử từ thời Tiền sử đến năm 1945, trong khi cơ sở số 216 Trần Quang Khải tập trung vào giai đoạn từ giữa thế kỷ XX đến nay, thuận tiện để du khách lựa chọn tham quan theo nhu cầu.

Dịp này, bảo tàng trưng bày chuyên đề “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi” diễn ra đến hết tháng 7/2026 tại cơ sở Trần Quang Khải cũng là điểm nhấn đáng chú ý, thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu và trải nghiệm.

Bảo tàng có thu phí dịch vụ chụp ảnh (khoảng 15.000 đồng/máy) và quay phim (khoảng 30.000 đồng/máy), du khách nên lưu ý nếu có nhu cầu ghi hình.

Địa chỉ: Cơ sở 1: 1 Tràng Tiền, Cửa Nam, Hà Nội Cơ sở 2: 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian hoạt động: 8h-12h và 13h30-17h (thứ hai đóng cửa); mở cửa xuyên suốt các dịp lễ. Giá vé tham khảo: 40.000 đồng/vé; sinh viên 20.000 đồng/vé; học sinh 10.000 đồng/vé (miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, giảm 50% với một số đối tượng theo quy định).

Ngoài những địa điểm trên, Hà Nội vẫn còn nhiều di tích và bảo tàng khác gắn với các dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, mang đến nhiều lựa chọn cho người dân và du khách trong dịp lễ.

Trong thời gian này, lượng khách tham quan thường tăng cao, đặc biệt tại các điểm di tích nổi tiếng. Du khách nên chủ động tìm hiểu trước giờ mở cửa, quy định tham quan và sắp xếp lịch trình phù hợp để tránh ùn tắc.

Đồng thời, việc tuân thủ nội quy, giữ gìn vệ sinh và ứng xử văn minh tại các không gian công cộng cũng góp phần bảo vệ giá trị di sản và mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho mỗi chuyến đi.

Nội dung: Lê Na - Nhật Hà