Bên trong 2 căn biệt thự trên núi Cảnh Long

Di tích biệt thự Cầu Đá nằm trên núi Cảnh Long (trong đó có biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt), cách trung tâm phường Nha Trang (Khánh Hòa) gần 6km về phía Nam. Công trình được người Pháp xây dựng từ năm 1923, gồm 5 căn biệt thự, nhằm phục vụ chỗ ở cho các kỹ sư, nhân viên người nước ngoài của Viện Nghiên cứu biển (nay là Viện Hải dương học Nha Trang).

Từ năm 1940 đến 1945, vua Bảo Đại cùng hoàng hậu Nam Phương và gia đình thường xuyên đến đây nghỉ dưỡng, giải trí. Từ đó, khu di tích còn được gọi là lầu Bảo Đại.

Sau hơn 10 năm đóng cửa, khu di tích chính thức mở cửa trở lại, cho phép du khách tham quan các công trình, kiến trúc bên trong. Hiện di tích Biệt thự Cầu Đá đón khách trong giờ hành chính, buổi sáng 7h-11h30, buổi chiều 13h30-17h30, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Trong giai đoạn đầu, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chỉ mở cửa, cho phép tham quan 2 căn biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt - nơi từng là chỗ ở của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương. Trong ảnh là biệt thự Nguyệt Vọng, nơi ở của hoàng hậu Nam Phương.

Kiến trúc mặt phía Tây của biệt thự Nghinh Phong mang đậm phong cách Pháp cổ, với hệ cửa chớp, mái vòm và không gian xanh bao quanh.

Bên trong tầng 1 biệt thự Nghinh Phong được lát nền gỗ, các trụ ốp gỗ xen gương, trên tường treo chân dung vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương.

Bộ bàn ghế tiếp khách bọc nỉ đỏ đặt tại tầng 1 biệt thự Nghinh Phong.

Hướng Đông của biệt thự Nghinh Phong được bố trí cửa sổ lớn để đón gió, mở ra không gian thoáng rộng nhìn ra vịnh Nha Trang.

Cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2 - không gian nghỉ ngơi của vua Bảo Đại - được thiết kế uốn lượn, bố trí cửa sổ lấy sáng và thông gió tự nhiên.

Không gian phòng ngủ của vua Bảo Đại được bố trí 2 giường, nội thất chủ yếu bằng gỗ. "Nghe bạn bè chia sẻ di tích mở cửa trở lại, tôi đến tham quan vì tò mò về nơi ở của vua và hoàng hậu trước đây. Trải nghiệm thực tế giúp tôi hiểu rõ hơn về không gian sinh hoạt của hoàng gia cách đây hàng chục năm", anh Nguyễn Văn Đức, trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.

Cận cảnh 2 giường ngủ trong phòng của vua Bảo Đại, được đóng bằng gỗ và lót nệm cao su.

Đối diện giường ngủ bố trí tủ quần áo cùng bàn trang điểm, gương đứng, tất cả đều làm bằng gỗ.

Tầng 2 của biệt thự Nghinh Phong có cửa sổ nhỏ hơn so với tầng 1, song vẫn đảm bảo tầm nhìn bao quát vịnh Nha Trang.

Khu vực sân thượng của biệt thự Nghinh Phong được rào chắn, không cho khách du lịch tham quan.

Nhiều du khách chụp ảnh lưu niệm khi tham quan khu di tích.

Lối đi giữa biệt thự Vọng Nguyệt và Nghinh Phong rợp bóng cây xanh, mang lại cảm giác thoáng mát, thư giãn.

Kiến trúc bên ngoài biệt thự Vọng Nguyệt - nơi ở của hoàng hậu Nam Phương.

Không gian tiếp khách bên trong biệt thự Vọng Nguyệt bố trí bộ sofa và bàn trà cạnh cửa sổ nhìn ra vịnh Nha Trang.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh (đơn vị trực tiếp quản lý di tích Biệt thự Cầu Đá) hiện chưa thu phí tham quan đối với di tích này. Để phục vụ nhu cầu của du khách, Trung tâm đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh; trồng bổ sung một số cây cảnh, cây trang trí nhằm cải thiện môi trường sinh thái, tạo không gian hài hòa trong khuôn viên di tích. Đơn vị cũng xây dựng, lắp đặt bảng nội quy, sơ đồ tham quan và biển chỉ dẫn tại khu di tích.

Vị trí di tích lầu Bảo Đại (Ảnh: Google Maps).