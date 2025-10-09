Video chiến sĩ công an bế cụ bà nguy kịch vượt lũ đi cấp cứu gây xúc động

Sáng 9/10, Thiếu tá Trương Nam Cao vui mừng cho biết, anh vừa nhận được tin, cụ bà đã qua cơn nguy kịch. Gia đình cụ gửi thư cảm ơn, nói rằng nếu chỉ muộn thêm một chút, có thể tính mạng của cụ đã bị đe dọa. Họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã cứu giúp gia đình giữa dòng nước xiết.

Với những người làm công tác cứu nạn, cứu trợ trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đó là một niềm hạnh phúc, bởi giữa những ngày mưa lạnh, đói mệt, họ đã kịp mang lại cho người dân cơ hội sống và cho chính mình thêm một lý do để tiếp tục kiên cường.

Giữa dòng nước xiết

Trước đó, ngày 8/10, hình ảnh Thiếu tá Trương Nam Cao cẩn thận bế cụ bà từ trên tầng cao xuống vùng nước ngập rồi dìu lên thuyền phao được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc chiến sĩ công an bế cụ bà vượt dòng nước lũ gây xúc động (Video: Nhân vật cung cấp).

Giữa dòng nước đục ngầu, bà cụ dáng người nhỏ nhắn, tóc bạc trắng, gần như bất động, được chiến sĩ công an chăm sóc cẩn thận. Một tay anh đỡ cụ nằm cho thoải mái, tay còn lại liên tục quấn chăn, kiểm tra tình trạng sức khỏe, giữ ấm cho cụ. Nét mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần dấn thân và tận tâm của chiến sĩ công an.

“Anh ấy ôm cụ rất chuyên nghiệp, rất tình cảm, còn kéo chăn cho cụ ấm, kiểm tra ống thở nữa. Quá tuyệt vời”, một tài khoản viết. “Nhìn ánh mắt anh là biết anh đang lo lắng cho cụ đến nhường nào”, người khác bình luận.

“Thật sự xúc động, trong hoạn nạn mới thấy các chiến sĩ công an, bộ đội chính là điểm tựa vững chắc cho nhân dân”, một bình luận khác chia sẻ.

Ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng của chiến sĩ công an (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tấm lòng người chiến sĩ công an

Chia sẻ với phóng viên Dân trí với giọng khàn đặc sau nhiều ngày lội nước dầm mưa cứu nạn, Thiếu tá Trương Nam Cao cho biết, thời điểm đó anh cùng đồng đội nhận được thông tin có người bị mắc kẹt trên tầng cao ở phường Thục Phán (tỉnh Cao Bằng).

“Ngoài cụ bà còn có một em bé 2 tháng tuổi bị mắc kẹt. Nhà cao, có chỗ tránh ngập nhưng thiếu thiết bị y tế. Cụ sức khỏe yếu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhận được thông báo của Chủ tịch UBND phường Thục Phán, anh em tôi lập tức di chuyển, tiếp cận hiện trường.

Tôi lên lầu, trực tiếp cõng cụ từ tầng 3 xuống. Lúc đó sức khỏe cụ rất yếu, khó thở. Khi đưa lên thuyền, cắm ống oxy vào thì cụ mới dần hồi phục. Cụ đang trong tình trạng nguy kịch nên bản thân tôi rất lo lắng”, Thiếu tá Cao kể.

Anh cho biết thêm, trong quá trình cứu nạn, đội công tác gặp rất nhiều khó khăn do nước chảy xiết, thuyền nhỏ, nhiều đoạn không thể tiếp cận được.

Thiếu tá Trương Nam Cao trong các đợt cứu nạn người dân vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thuyền thì nhỏ, gặp chỗ nước xiết quá thì dễ bị chao đảo, không phải chỗ nào cũng đi được. Cả ngày hôm qua, anh em gần như không kịp ăn uống. Đi đến đâu cũng nghe người dân kêu: "Cứu cháu với", "cho cháu ra với"... Chúng tôi chỉ biết cố gắng hết mình để đưa mọi người đến chỗ an toàn”, anh nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Thiếu tá Trương Nam Cao được nhắc đến bởi những hành động nhân văn của mình.

Năm 2023, khi đang du lịch cùng bạn bè trong kỳ nghỉ, anh vẫn không ngần ngại dành hàng giờ đồng hồ để đi tìm chiếc túi xách du khách đánh rơi, bên trong có 20 triệu đồng cùng chiếc USB chứa nhiều tài liệu quan trọng.

Tháng 9/2024, trong một đợt cứu nạn người dân vùng lũ bị cô lập, hình ảnh anh cõng cụ bà ra khỏi vùng ngập sâu từng lan tỏa khắp mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Không chỉ tận tụy trong công việc, Thiếu tá Nam Cao còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Anh và gia đình vẫn đều đặn trích tiền túi để hỗ trợ, trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn.