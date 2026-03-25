Gặp người hùng lao vào biển lửa, phá mái tôn cứu người ở Hà Nội

Con rể nhảy qua mái nhà cứu bố mẹ

Gần 1 ngày sau vụ cháy bất ngờ xảy ra tại nhà bố vợ ở Lĩnh Nam (chiều 24/3), anh Nguyễn Tiến Long cùng các thành viên trong gia đình vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. May mắn, toàn bộ thành viên trong căn nhà bị cháy đều an toàn sau sự cố.

“Không gì may mắn hơn là cả gia đình đều thoát ra ngoài bình an”, anh Long chia sẻ.

Khoảnh khắc 2 người hùng đập mái tôn cứu người trong nhà cháy

Anh Long chính là người dùng thanh sắt cậy mái tôn để mở lối thoát, kịp thời cứu các thành viên mắc kẹt trong đám cháy. Kể lại sự việc, anh cho biết chiều 24/3, khi đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ vợ báo tin nhà bố mẹ bị cháy. Không kịp suy nghĩ, anh lập tức chạy đến hiện trường, cách nhà mình vài trăm mét.

Căn nhà bị bốc cháy chiều 24/3 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Khi tới nơi, khói đen bốc lên dày đặc, lửa cháy dữ dội. Em trai vợ của anh Long cũng vừa có mặt, cả hai nhanh chóng lao vào tầng 1 để đưa xe ra ngoài, đồng thời tìm cách tiếp cận các tầng trên cứu người. Tuy nhiên, do lửa lớn, khói quá dày, họ không thể tiếp cận bằng cầu thang.

Không còn cách nào khác, anh Long cùng mọi người chạy sang căn nhà đang xây bên cạnh, leo lên cao rồi tìm cách tiếp cận mái nhà đang cháy. Từ đây, anh nhìn thấy bố mẹ vợ đang vẫy tay cầu cứu. Không chút do dự, anh bật người nhảy từ mái nhà bên này sang bên kia.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được bố mẹ ra ngoài, mọi thứ diễn ra trong tích tắc”, anh nhớ lại.

Nhân chứng kể lại phút xông vào đám cháy cứu người (Video: Nguyễn Ngoan - Cẩm Tiên).

Xác định được vị trí của mẹ vợ qua tín hiệu vẫy tay, anh lập tức dùng thanh sắt lấy từ công trình bên cạnh để cậy mái tôn. Khi đó, có một người thợ xây (mặc áo đen) cũng lao vào hỗ trợ phá mái.

“Lúc cuống quá, tôi chỉ lo cứu người nên cũng không biết anh ấy là ai. Khi xuống dưới thì anh ấy đã đi rồi. Tôi rất mong có thể tìm được để gửi lời cảm ơn”, anh Long nói.

Hình ảnh anh Long cố cứu bố mẹ vợ ra khỏi đám cháy (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo anh Long, rất may mắn là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt và tổ chức cứu hộ, đưa toàn bộ các nạn nhân ra ngoài theo lối thoát hiểm.

Trong quá trình trèo qua mái tôn và cứu người, anh Long bị bỏng ở tay và lưng. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, anh gần như không cảm nhận được đau đớn vì chỉ tập trung vào việc cứu người.

Nói về hành động liều mình, anh cho biết tất cả xuất phát từ bản năng của một người con, người thân trong gia đình. “Lúc đó tôi không nghĩ đến nguy hiểm, chỉ nghĩ phải cứu bằng được người nhà”, anh nói.

Hiện sức khỏe của anh Long đã ổn định. Dù thiệt hại về tài sản là không nhỏ, nhưng điều khiến cả gia đình cảm thấy may mắn nhất là tất cả đều an toàn sau vụ cháy.

Anh Long đang nằm theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Những người xa lạ lao vào biển lửa cứu người

Nằm bên cạnh giường anh Long, Nguyễn Lê Tú (SN 2006, sinh viên Đại học Bách khoa), một trong những người lao vào đám cháy để cứu người chia sẻ, thời điểm xảy ra hoả hoạn, Tú vừa đi tập gym về, tình cờ đi ngang qua khu vực. Thấy khói bốc lên nghi ngút, nam sinh lập tức lao vào hỗ trợ không kịp suy nghĩ.

“Lúc đó chỉ nghe mọi người nói vẫn còn người mắc kẹt bên trong, có người vẫy tay cầu cứu nên chỉ nghĩ làm sao để cứu được họ ra”, Tú kể.

Ban đầu, một số người tìm cách tiếp cận từ tầng một, nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn, khói dày đặc khiến mọi nỗ lực bất thành.

Trước tình thế cấp bách, nhóm người chuyển hướng tiếp cận từ công trình đang xây dựng bên cạnh. Họ leo lên các tầng cao, ngoài anh con rể liều mình nhảy qua, những người còn lại bắc thang sang mái nhà bị cháy. Khi chưa xác định được vị trí nạn nhân, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Hình ảnh Tú lúc tham gia cứu hoả và tại bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ban đầu, Tú đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa hai người lớn tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, khi biết vẫn còn 2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, chứng kiến người con rể của gia đình nhảy qua lỗ hổng trên mái tôn xuống tìm kiếm, Tú lập tức đu mình qua thang, lao theo vào trong.

“Lúc đó bên trong, khói dày đặc, không thở nổi, cũng không mở nổi mắt”, Tú kể. Trong tình thế thiếu oxy, cậu cố gắng tìm nước để làm dịu mắt và dễ thở hơn. Tuy nhiên, thứ Tú vội vàng lấy được lại là một chai dấm.

“Tôi tưởng là nước nên đổ lên mặt mình và anh con rể cho đỡ cay mắt, ai ngờ là dấm. Khói đã khó chịu rồi, thêm dấm chua xộc lên khiến mắt càng không mở nổi. Phải mất một lúc tôi mới trấn tĩnh lại để tiếp tục tìm đường xuống tầng 6, nơi mọi người đang mắc kẹt”, Tú nói.

Đúng lúc đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt. Nhờ ánh đèn từ lực lượng chức năng, Tú cùng người con rể xác định được vị trí căn phòng, phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.

Do ở lâu trong môi trường khói dày đặc, Tú bị ngạt và được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, nam sinh cho biết vẫn chưa dám báo tin cho gia đình.

“Tôi chỉ gửi ảnh về nói là bị ngã thôi, không dám nói mình lao vào đám cháy, sợ mẹ lo lắng”, Tú chia sẻ.

Mọi người hỗ trợ đưa ông bà chủ nhà ra khỏi đám cháy (Ảnh: Chụp màn hình).

Cũng tham gia cứu hộ, anh Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, quê Nghệ An, thuê trọ gần hiện trường) cho biết, phát hiện vụ cháy ngay sau khi vừa tắm xong.

“Lúc đó tôi ngửi thấy mùi khét, mở cửa sổ ra thì thấy khói bay qua, ban đầu chưa lớn nhưng chỉ ít phút sau đã bùng lên dữ dội”, anh kể.

Anh Cường cùng nhiều người xung quanh lập tức chạy sang, phối hợp đưa xe cộ ra khỏi tầng một để hạn chế cháy lan. Khi nghe tiếng hô còn người mắc kẹt, mọi người chuyển sang tìm cách tiếp cận các tầng trên.

Do cầu thang bên trong không thể sử dụng, nhóm người nhanh chóng leo sang công trình 7 tầng đang xây dở bên cạnh để tiếp cận từ trên cao. Họ chia nhau tìm kiếm, phá cửa, quan sát các phòng.

“Ngôi nhà rộng, không thấy tín hiệu thì rất khó xác định vị trí. Chỉ khi thấy một cánh tay vẫy trên mái, chúng tôi mới biết chính xác có người còn sống để dồn lực cứu”, anh Cường nói.

Anh Nguyễn Văn Cường, người tham gia cứu các nạn nhân trong vụ hoả hoạn hôm 24/3 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sau khi một lỗ lớn được tạo trên mái tôn, anh Cường hỗ trợ đưa hai người già ra ngoài, rồi tiếp tục quay lại tìm kiếm những người còn lại. Khi tiếp cận xuống các tầng dưới, khói đã dày đặc đến mức gần như không nhìn thấy gì, anh phải dùng áo che kín mũi để cầm cự tại tầng 7.

“Biết chị và các cháu ở tầng 6 nhưng không thể tiếp cận được vì khói quá dày. May lúc đó lực lượng cứu hỏa đến kịp thời”, anh nói.

Trong quá trình lực lượng chức năng cứu hộ đưa người mắc kẹt lên tầng 7, anh Cường trực tiếp hỗ trợ bế các cháu nhỏ, đưa qua lối thoát hiểm sang nhà bên cạnh. “Các cháu còn nhỏ, hoảng loạn, không thể tự di chuyển, nên phải bế từng cháu ra ngoài”, anh kể.

Sau khi ra ngoài, anh mới cảm thấy choáng váng vì hít phải quá nhiều khói. Nhìn lại toàn bộ sự việc, anh Cường cho rằng điều quan trọng nhất là sự chung tay của rất nhiều người trong thời khắc nguy cấp.

“Lúc đó đông người lắm, ai cũng lao vào giúp, từ người nhà, hàng xóm đến thợ xây công trình bên cạnh... Không ai nghĩ đến nguy hiểm hay cần được ghi nhận, chỉ cần biết bên trong còn người là tìm cách cứu bằng được”, anh nói.