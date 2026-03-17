Lương 70 triệu không đủ sống ở Hà Nội, vợ chồng trẻ về quê, bị nói… quá dại

Thu nhập 70 triệu đồng/tháng vẫn thấy bấp bênh

Những ngày này, anh Dương Văn Bách (33 tuổi) tất bật chạy đi chạy về giữa Hà Nội và Thái Nguyên. Người đàn ông đang dịch chuyển dần cuộc sống từ Hà Nội về quê và khởi công xây căn nhà mới.

Anh Bách cho biết, ở Hà Nội, thu nhập của anh và vợ đạt khoảng 70 triệu đồng/tháng. Mức này được cho là khá tốt so với nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội. Song anh thừa nhận, hai vợ chồng vẫn chật vật xoay xở sinh hoạt ở Thủ đô, gặp khó khi giải quyết bài toán mua nhà, phải đi thuê trọ nhiều năm, chất lượng cuộc sống không được đảm bảo.

Vợ chồng anh Bách kết hôn năm 2022 và hiện có một con trai gần 2 tuổi. Vợ anh là giáo viên tiểu học, còn anh làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Gia đình anh Bách đưa ra quyết định quan trọng sau nhiều năm sinh sống ở Hà Nội.

Tính đến nay, anh đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề. Kinh nghiệm được tích lũy từ những ngày đi làm thêm khi chưa tốt nghiệp giúp anh có nhiều cơ hội để tăng thu nhập.

Ngoài làm chính cho một công ty, anh nhận thêm một số dự án bên ngoài và sáng tạo nội dung về công nghệ, đặc biệt là tư vấn các kiến thức liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng duy trì khoảng 70 triệu đồng mỗi tháng trong 2 năm trở lại đây.

Con trai còn nhỏ, anh phải nhờ mẹ từ quê lên chăm. Gia đình bốn người vì thế sống trong căn phòng trọ 40m2 ở khu vực phường Ngọc Hà. Nhờ quen biết, anh thuê được mức 5 triệu đồng/tháng, thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung ở trung tâm Hà Nội.

Dù vậy, chi phí sinh hoạt tại Thủ đô vẫn là áp lực với vợ chồng trẻ. Ngoài các khoản cơ bản như tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, anh còn phải chi một số tiền cho công cụ làm việc, thiết bị công nghệ, chi phí sản xuất nội dung…

“Nếu tiết kiệm tốt, con không bị ốm, không có việc phát sinh thì tháng đó vợ chồng tôi để dành được 30 triệu đồng. Thu nhập 70 triệu đồng nghe có vẻ nhiều, nhưng sống ở Hà Nội, tôi vẫn thấy bấp bênh”, Bách thừa nhận.

Chung cư giá 4-5 tỷ đồng, giấc mơ nhà Hà Nội không dễ thực hiện

Trước đây, anh Bách nghĩ, sau khi học xong sẽ về quê ở gần bố mẹ. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi khi anh quen và kết hôn với vợ quê ở ngoại thành Hà Nội.

Sau khi kết hôn, người đàn ông đặt mục tiêu sẽ tích lũy để mua một căn chung cư. Tuy nhiên, bài toán nhà ở Hà Nội không dễ giải quyết. Giá nhà đất, chung cư qua mỗi năm đều tăng cao, trong khi thu nhập của hai vợ chồng không quá đột phá.

Không thể bán đất ở quê như nhiều bạn bè, anh Bách tính đến phương án vay ngân hàng. “Những căn hộ chung cư ở khu vực ngoại thành đều có giá 4-5 tỷ đồng trở lên. Nếu cố gắng, tôi vẫn có thể mua nhà, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc gánh một khoản nợ rất lớn trong nhiều năm”, Bách chia sẻ.

Anh Bách từ bỏ ý định mua nhà Hà Nội để về quê.

Anh tâm sự, nhiều bạn bè quyết định mua nhà từ vài năm trước, nhưng cuộc sống sau đó lại gắn liền với gánh nặng tài chính kéo dài.

Một người bạn mua căn hộ khoảng 5 tỷ đồng tại khu vực phía Tây Hà Nội với sự hỗ trợ một phần từ gia đình, phần còn lại phải vay ngân hàng. Hiện người bạn này có thu nhập khoảng 80-90 triệu đồng mỗi tháng, nhưng sau khi trừ các chi phí sinh hoạt và tiền trả nợ ngân hàng, gần như không còn dư nhiều.

Một người bạn khác của anh mua nhà đất tại khu vực Hà Đông từ năm 2020 với giá khoảng 3,5 tỷ đồng, gia đình hỗ trợ một nửa. Tuy nhiên đến nay, người này vẫn phải chật vật trả nợ, đồng thời tìm thêm nhiều cách để tăng thu nhập.

Nhìn áp lực của bạn bè, nhìn cảnh con trai lúc nào cũng quanh quẩn trong căn phòng trọ 40m2, nơi có chiếc máy lọc không khí hoạt động liên tục; nhìn mẹ cứ chốc chốc lại xem camera, gọi bố anh ở nhà hỏi han tình hình… anh không khỏi sốt ruột.

Ngoài trăn trở về chỗ ở, sức khỏe cũng là một trong những lý do khiến anh Bách nghĩ đến việc rời thành phố.

Anh cho biết mình bị đau dạ dày từ những năm đầu đi làm. Công việc công nghệ đòi hỏi suy nghĩ nhiều, thường xuyên thức khuya, cộng thêm thời gian ngồi máy tính kéo dài khiến nhiều lúc các cơn đau trở nên dồn dập.

Căn phòng nhỏ nơi anh Bách thuê tại Hà Nội.

“Tôi từng làm trong một công ty startup (khởi nghiệp) khoảng 7 năm. Làm startup thì áp lực rất lớn, gần như lúc nào cũng phải làm việc liên tục. Có những giai đoạn tôi thức đêm nhiều, dạ dày vì thế mà bị ảnh hưởng”, anh kể.

Trong khi đó, vợ anh từng phát hiện u tuyến yên, một bệnh lý ảnh hưởng đến nội tiết và việc sinh nở. Sau quá trình điều trị, hai vợ chồng mới có được con trai đầu lòng.

Tình trạng sức khỏe của cả hai vợ chồng khiến người đàn ông trăn trở rất nhiều. Anh nhận ra, nếu cứ tiếp tục chạy theo công việc và áp lực ở thành phố, chưa chắc đã tốt cho gia đình. Anh dần suy nghĩ đến việc về quê từ năm 2023.

Một lý do khác khiến anh Bách đưa ra quyết định về Thái Nguyên là sự thay đổi rất nhanh của ngành công nghệ thông tin với sự xuất hiện của AI. Nếu trước đây, những lập trình viên như anh sống chủ yếu vào việc viết code thì giờ đây AI đã có thể thay thế rất nhiều.

"Tôi cũng buộc phải thay đổi và học thêm những kỹ năng khác", anh Bách nói.

Về quê xây nhà tiền tỷ, vẫn còn dư tiền để dự phòng

Năm 2023, khi anh Bách chia sẻ ý định rời Hà Nội để về quê sinh sống, vợ anh không đồng ý. Chị lo lắng về quê sẽ không có nhiều cơ hội làm việc, con cái sẽ không được chăm sóc hay giáo dục tốt như ở Thủ đô.

Tuy nhiên, sau nhiều lần vợ chồng ngồi lại trò chuyện, lắng nghe những lo lắng của chồng về sức khỏe, áp lực tài chính cũng như tương lai lâu dài của gia đình, chị đã ủng hộ anh. Cả hai từng bước chuẩn bị kế hoạch quan trọng, bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngoài tích lũy đều đặn mỗi tháng, từ cuối năm 2024, vợ chồng anh Bách dành tiền nhàn rỗi đầu tư vàng. Thời điểm đó giá vàng khoảng 10 triệu đồng/chỉ, tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 năm, họ cũng có một khoản lời nhất định.

Vợ chồng trẻ đang triển khai xây dựng ngôi nhà mới ở quê.

Đầu năm 2026, với số tiền dành dụm sau nhiều năm tích góp, họ dành khoảng 1,5 tỷ đồng xây một căn nhà khang trang ở Thái Nguyên để sống cùng bố mẹ. Số còn lại để làm quỹ dự phòng.

Về công việc, anh Bách sẽ duy trì hình thức làm việc từ xa, thi thoảng sẽ lên công ty ở Hà Nội. Đồng thời anh cũng học thêm kỹ năng mới, như thiết kế hệ thống hoặc tư vấn giải pháp, thực hiện những dự án, kênh tư vấn cá nhân để chủ động thêm về công việc.

Về chuyện học hành của con cái sau này, anh tin rằng với sự phát triển của công nghệ và bối cảnh “thế giới phẳng” như hiện nay, ở đâu, con anh cũng có thể tiếp cận được với điều kiện giáo dục tốt.

Anh Bách tin rằng, dù ở đâu con cũng có được điều kiện chăm sóc, giáo dục tốt.

Gần đây, khi chia sẻ câu chuyện “thu nhập 70 triệu vẫn không đủ sống ở Hà Nội” lên mạng xã hội, anh Bách nhận về nhiều phản hồi khác nhau. Khoảng 80% mọi người, trong đó phần nhiều là người làm cùng nghề, người trẻ… đồng cảm vì họ cũng đang gặp áp lực tương tự. Song, cũng có người cho rằng anh “quá dại” hoặc đưa ra quyết định “bồng bột”, “điên rồ”, “gia đình tiêu hoang, thu nhập 70 triệu đồng sao không đủ sống….”.

Anh Bách không bất ngờ trước nhận định của mọi người và cho rằng, bản thân đã suy nghĩ kỹ lưỡng và chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cú sốc khi thay đổi nơi sống. “Về quê không phải là bỏ cuộc, mà là chọn một con đường phù hợp hơn với gia đình mình”, anh nói.

