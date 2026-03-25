Vụ cháy nhà 7 tầng Hà Nội: Khoảnh khắc 2 người hùng phá mái tôn cứu người

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h52 ngày 24/3, một đám cháy bùng phát tại nhà dân cao 7 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Đến khoảng 18h, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cùng người dân đã giải cứu được 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà và đưa ra ngoài an toàn. Các nạn nhân thoát sang một ngôi nhà liền kề.

Liên quan đến sự việc này, tối 24/3, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh 2 nam giới bất chấp nguy hiểm, nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong.

Hai người đàn ông cố đập mái tôn cứu người mắc kẹt (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều ý kiến bình luận khen ngợi hành động dũng cảm giúp đỡ người dân trong thời điểm nguy cấp. Không ít cư dân mạng đã gọi 2 người đàn ông xuất hiện trong video là những "người hùng".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Tú Lan (sống ở đường Lĩnh Nam, Hà Nội) xác nhận mình là người quay đoạn video.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị đang ngồi ở cửa hàng, nhìn thấy khói bốc lên từ căn nhà nằm cách đó khoảng 400m. Cột khói đen cuồn cuộn, len qua các khe hở và tràn ra ngoài không trung.

Nhìn thấy người mắc kẹt cầm khăn màu đỏ, cố gắng vẫy tay qua chuồng cọp cầu cứu, nhiều nhân chứng cảm thấy thót tim.

"Tôi rất sợ, nếu không ai phát hiện kịp thời, có thể họ sẽ gặp nguy hiểm", chị Lan nhớ lại.

Khoảnh khắc 2 ân nhân phá mái tôn cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Ít phút sau, 2 người đàn ông ở căn nhà liền kề bắc thang, trèo sang ngôi nhà bị h hoạn rồi cầm búa, phá tôn để giải cứu người bị mắc kẹt.

"Theo dõi toàn bộ quá trình giải cứu, tôi hồi hộp vì sự việc xảy ra quá nhanh. Sau vài phút, họ phá được mái tôn đưa người mắc kẹt ra ngoài. Lúc đó, tôi mới dám thở phào", nhân chứng này bày tỏ.

Đánh giá cao sự có mặt kịp thời của các ân nhân trong lúc hoạn nạn, chị cho rằng, với những hành động cao đẹp đó, họ xứng đáng được gọi là những "người hùng" thầm lặng.

Có mặt tại hiện trường và trực tiếp chứng kiến hành động dũng cảm của 2 nam giới xuất hiện trong video, anh Quang Hà (Hà Nội) không giấu được sự xúc động khi nhắc lại toàn bộ sự việc.

Trong khi di chuyển qua đường Lĩnh Nam, anh phát hiện khói đen bốc cao từ căn nhà mới xây trong ngõ 218.

"Lúc đó, khói toả ra dày đặc, bốc cao ngùn ngụt, không ai dám tiến vào bên trong. Ở tầng trên cùng, những người bị mắc kẹt liên tục hét thất thanh cầu cứu.

Khói lan ra nhiều đến mức khiến người dân theo dõi sự việc cảm thấy khó thở”, anh kể lại.

Người mắc kẹt dùng khăn đỏ vẫy qua chuồng cọp cầu cứu (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi lực lượng cứu hỏa phun nước, 2 nam giới từ nóc nhà bên cạnh, bắc cầu sang căn nhà bị cháy, phá mái tôn, đưa được 2 người trong nhà ra ngoài. Tiếp đó, họ cố gắng phá chuồng cọp, đưa nốt những người còn lại thoát thân sang căn nhà liền kề.

"Tôi khâm phục sự dũng cảm, bất chấp an toàn của tính mạng cứu người trong giây phút nguy hiểm của 2 người đàn ông.

Lúc các nạn nhân đã được đưa đến vị trí an toàn, tôi rưng rưng xúc động vì tình nghĩa của người Việt Nam giữa lúc hoạn nạn", anh nói.

Chứng kiến hành động xả thân cứu người, chị Tú Lan, anh Quang Hà và cộng đồng mạng đều đánh giá việc làm tốt đẹp của 2 người đàn ông dũng cảm, mong muốn có hình thức khen thưởng xứng đáng cho họ.