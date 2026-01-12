Bỏ Hà Nội về Hải Phòng, gia đình nhỏ "dễ thở" hơn, tiết kiệm 35 triệu/tháng

Sau 11 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, chị Nguyễn Bình (34 tuổi) đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Rời Thủ đô về Hải Phòng sinh sống.

Chị chia sẻ, khi đưa ra quyết định này, vợ chồng chị nghĩ nhiều hơn đến chất lượng sống, sự cân bằng và những giá trị lâu dài cho gia đình.

Khi có con, áp lực đô thị trở nên rõ ràng hơn

Gia đình chị Bình từng có ý nghĩ sẽ định cư lâu dài ở Hà Nội bởi cuộc sống tại Thủ đô có nhiều điều kiện thuận lợi cho công việc, y tế, giáo dục. Tuy nhiên, song song với sự phát triển và thuận tiện, chị Bình dần nhận ra những áp lực.

Đường sá lúc nào cũng đông đúc, giờ cao điểm luôn tắc cứng ở những tuyến trung tâm. Nhiều thời điểm, Hà Nội lọt top những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới bởi khói bụi, công trình xây dựng bủa vây.

Quãng đường từ nơi ở đến cơ quan khoảng 9km nhưng chị Bình thường đi hết 30-45 phút vì tắc đường. Những hôm mưa gió, thời gian di chuyển có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ. Việc đưa đón con, sinh hoạt gia đình vì thế luôn trong trạng thái gấp gáp.

Gia đình chị Bình chuyển từ Hà Nội về Hải Phòng sinh sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi nhận thấy, thu nhập ổn, nhưng bản thân luôn mệt mỏi và căng thẳng. Đặc biệt, khi có con rồi, chúng tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến môi trường sống của con và cả việc gia đình có thật sự dành thời gian cho nhau mỗi ngày”, chị nói.

Sau khi bàn bạc, năm 2022, hai vợ chồng quyết định chuyển về phường An Biên, Hải Phòng sinh sống. Thời gian đầu, họ không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ và nhớ nhịp sống sôi động ở Hà Nội.

Nhưng cảm giác ấy dần qua đi bởi Hải Phòng cũng là một thành phố lớn, đa dạng tiện ích. Cả gia đình làm quen với nhịp sinh hoạt chậm hơn, đời sống trở nên thảnh thơi.

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc được rút ngắn, đường đi thông thoáng giúp chị Bình có thêm thời gian đưa đón con, chơi với con và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường mà trước đây chị thường bỏ lỡ. Với gia đình có con nhỏ, theo chị Bình, đó là điều vô cùng đáng giá.

Khi có con, vợ chồng chị Bình quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chi tiêu giảm 1/3, chất lượng sống vẫn được đảm bảo

Một trong những thay đổi rõ rệt nhất sau khi bỏ phố về quê chính là chi phí sinh hoạt. Theo chị Bình, khi còn ở Hà Nội, tổng chi tiêu hàng tháng, bao gồm tiền nhà, ăn uống và sinh hoạt, thường dao động trong khoảng 35-40 triệu đồng. Trong số này, riêng tiền thuê nhà là 12 triệu đồng/tháng.

“Sinh sống ở Hải Phòng, chi phí sinh hoạt giảm hẳn, lại không phải lo vấn đề nhà cửa. Hiện tại, mỗi tháng gia đình tôi chỉ chi tiêu khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Ăn uống rẻ hơn, sinh hoạt phí cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng chất lượng sống thì không hề giảm”, chị Bình chia sẻ.

Riêng tiền ăn uống, gia đình chị chi khoảng 5 triệu đồng/tháng. Theo chị Bình, hệ thống chợ ở Hải Phòng rất thuận tiện, thực phẩm tươi, đa dạng từ hải sản, thịt cá đến đồ ăn vặt. Giá cả hợp lý, không khiến người nội trợ phải đắn đo mỗi lần đi chợ.

Hiện tại, tổng thu nhập của hai vợ chồng chị Bình rơi vào khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng, tương đương thời điểm còn sống ở Hà Nội. Chị Bình làm ngành marketing, còn chồng chị Bình làm kiến trúc sư. Tuy nhiên, nhờ chi phí sinh hoạt thấp hơn, số tiền tiết kiệm vợ chồng chị dành ra mỗi tháng tăng lên rõ rệt.

“Mỗi tháng vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 30-35 triệu đồng. Trước đây ở Hà Nội, thu nhập không thấp, nhưng chúng tôi không để dành được nhiều như vậy”, chị nói.

Với chị Bình, khoản tiết kiệm này không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn tạo cảm giác an tâm, chủ động hơn cho các kế hoạch dài hạn của gia đình.

Một trong những nỗi lo lớn nhất của chị Bình trước khi rời Hà Nội là giáo dục và y tế cho con. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế tại Hải Phòng đã xóa bỏ những lo lắng đó.

Chị Bình có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Con của chị hiện học trường mẫu giáo công lập, sĩ số khoảng 20 học sinh mỗi lớp. Mỗi lớp có 2 giáo viên chăm sóc. Môi trường học sạch sẽ, chương trình phù hợp, trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giúp trẻ tự tin và hòa đồng hơn.

Người phụ nữ kể, do lớp ít học sinh nên các cô giáo có nhiều thời gian quan tâm đến từng bé. Chị nhận thấy con dạn dĩ, chủ động giao tiếp và thích đi học hơn trước rất nhiều.

Ngoài giờ học chính, gia đình chị đầu tư thêm cho con học tiếng Anh, aerobic với chi phí khoảng 1,6 triệu đồng mỗi tháng. Chị không đặt nặng thành tích, mà kỳ vọng con được vận động, rèn kỹ năng và sự tự tin từ sớm.

Chị Bình cũng đánh giá các dịch vụ y tế tại Hải Phòng tốt hơn mong đợi. Việc tiêm chủng, khám bệnh cho con diễn ra thuận tiện, không phải chờ đợi lâu, quy trình gọn gàng, nhân viên y tế nhẹ nhàng, tận tâm.

Nhìn lại quyết định rời Hà Nội, điều khiến chị Bình hài lòng nhất chính là sự cân bằng trong cuộc sống. Gia đình chị không còn cảm giác lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian, thay vào đó là những bữa cơm tối đủ đầy, những buổi dạo chơi cùng con, những khoảnh khắc nhỏ nhưng mang lại cảm giác bình yên.

Với những gia đình trẻ đang băn khoăn trước lựa chọn bỏ phố về quê, chị Bình chia sẻ: “Hãy cân nhắc dựa trên nhu cầu thật sự của gia đình mình. Nếu bạn mong một cuộc sống bớt áp lực, nhiều thời gian cho con cái và cho chính mình hơn, thì về quê nhất là những thành phố như Hải Phòng thật sự là một lựa chọn rất đáng để thử”.