Bỏ TPHCM về quê sống, vợ chồng trẻ xây biệt thự, mua ô tô trước tuổi 30

Guồng quay công việc không dứt khi còn ở TPHCM

Vợ chồng trẻ Đặng Văn Nam (28 tuổi) và Trần Thị Mai (30 tuổi) sinh sống và làm việc tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Từ năm 2025, vợ chồng trẻ đã hoàn thành mục tiêu có nhà, có xe. Cặp đôi sở hữu một căn biệt thự nhà vườn, cùng chiếc ô tô, thành quả sau nhiều năm tích lũy và lựa chọn lối sống phù hợp.

Trước khi về quê, cuộc sống của Nam và Mai là những ngày hối hả trong guồng quay công việc tại TPHCM. Suốt 6 năm, để có thu nhập tốt hơn, Nam vừa đi làm công ty, vừa cùng vợ kinh doanh cửa hàng quần áo. Công việc cuốn cả hai vào sự bận rộn không dứt, gần như không có nhiều thời gian dành cho con nhỏ.

Nam nhớ lại: “Khi ở TPHCM, con tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, bước ra ngoài là thấy cảnh khói bụi, xe cộ”.

Vợ chồng Nam từng sinh sống và làm việc ở TPHCM trong 6 năm.

Hình ảnh con trai như chú chim nhỏ trong chiếc lồng tù túng khiến vợ chồng Nam trăn trở. Cả hai nhận ra, thu nhập ngày một khá hơn, nhưng môi trường sống và những trải nghiệm tuổi thơ của con lại đang bị thu hẹp.

Vợ chồng trẻ nghĩ đến việc rời TPHCM về quê. Họ mất nửa năm suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, chàng trai quyết định "Nam tiến", nhưng giờ lại ngược ra Bắc.

“Chúng tôi về quê mong muốn tạo cho con một môi trường sống thoải mái, gần gũi với thiên nhiên, nơi tuổi thơ có thể gắn với sân vườn, cây cỏ - những điều chúng tôi từng được trải qua khi còn nhỏ”, Nam chia sẻ với phóng viên Dân trí về quyết định về quê đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, việc trở về Lào Cai cũng giúp gia đình nhỏ được sống gần ông bà, họ hàng nội ngoại. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, tích góp, Nam và Mai cảm thấy đã đến lúc biết “đủ”, hướng tới một cuộc sống ổn định hơn, thay vì mãi chạy theo guồng quay kiếm tiền nơi đô thị lớn.

Cặp đôi muốn thay đổi môi trường sống cho con.

Khi chia sẻ ý định rời TPHCM, vợ chồng trẻ nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Ông bà nội ngoại đều tôn trọng quyết định của các con. Bạn bè ở thành phố ban đầu có chút tiếc nuối vì gắn bó lâu năm, nhưng sau đó cũng vui vẻ chúc mừng và động viên.

Một lý do khác khiến cả hai có động lực về quê là xây dựng ngôi nhà mang dấu ấn cá nhân. Nếu sinh sống ở TPHCM với giá bất động sản đắt đỏ, chi phí xây dựng cao, họ khó có khả năng thực hiện được ước mơ này.

Làm 2-3 nghề, thu nhập không giảm, cuộc sống thảnh thơi

Những ngày đầu về Lào Cai, khó khăn lớn nhất với hai vợ chồng chỉ là cảm giác lạ lẫm. Môi trường sống, nhịp sinh hoạt và con người có những khác biệt so với thành phố lớn.

Chuyển về quê sinh sống, cả hai vẫn tiếp tục kinh doanh mặt hàng thời trang. Ngoài ra, họ dùng những chất liệu trong đời sống thường ngày, kể câu chuyện bỏ phố về quê của mình để xây dựng nội dung trên mạng xã hội, bán hàng liên kết... Nhờ đa dạng nguồn thu, tài chính của gia đình được duy trì ổn định.

Tổ ấm yên bình của vợ chồng trẻ.

Nam cho hay, thời gian đầu mới về Lào Cai, thu nhập của gia đình giảm khoảng 30% so với khi còn ở TPHCM. Tuy nhiên, sau khi công việc dần vào guồng, thu nhập hiện tại đã tương đương, thậm chí có những tháng còn cao hơn ở TPHCM, trung bình trên 50 triệu đồng/tháng.

Mức chi tiêu của gia đình trẻ không giảm so với khi ở TPHCM. Con trai đi nhà trẻ phát sinh thêm chi phí. Ngôi nhà riêng có nhiều thiết bị điện, hai vợ chồng làm việc tại nhà 24/7 khiến tiền điện hàng tháng tăng lên đáng kể.

Bù lại, cả hai chủ động về thời gian, tự tay làm nhiều thứ, từ chăm sóc vườn tược đến sửa sang nhà cửa. Mỗi hoạt động mang đến cho vợ chồng trẻ niềm vui riêng. Cuộc sống ở quê yên bình, siêu thị ở xa hơn, nhưng bù lại, các khu chợ địa phương có thực phẩm tươi ngon, giá cả phải chăng. Hàng xóm thân thiện, gần gũi, điều mà ở thành phố không phải lúc nào cũng có.

Hiện tại, sau 2 năm về quê, vợ chồng Nam và Mai đã hoàn thành mục tiêu có nhà, có xe trước tuổi 30. Đây là thành quả từ quá trình chăm chỉ của hai vợ chồng trẻ.

Không gian phòng ngủ với nhiều ánh sáng tự nhiên, phòng khách thông với phòng bếp.

Nam cho biết, để có thể xây dựng nhà vườn khi về quê, vợ chồng Nam đã chuẩn bị tài chính từ rất sớm. Cả hai luôn hướng tới mục tiêu tự do tài chính, nên mọi kế hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng.

Trước đây, ở TPHCM, khi có những khoản tiền nhỏ, họ không tiêu xài nhiều mà lựa chọn đầu tư vào đất ở quê - những mảnh đất có giá thành thấp, phù hợp khả năng.

Theo thời gian, khi thị trường thuận lợi, vợ chồng trẻ thanh khoản dần các tài sản đó. Sau nhiều năm tích lũy, nguồn tài chính đủ vững để hiện thực hóa giấc mơ về một căn nhà vườn.

Ngôi nhà hiện tại của cặp đôi rộng 170m2, được xây dựng trên khu đất 300m2 và hoàn thiện toàn bộ nội thất với chi phí hơn 2 tỷ đồng, thời gian thi công khoảng 4 tháng. Không gian sống được thiết kế theo phong cách riêng, rộng rãi, thoáng đãng, có sân vườn để cả gia đình tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Cho tới hiện tại, Nam và Mai khẳng định chưa từng có suy nghĩ quay lại TPHCM. Cuộc sống ở quê mang đến cho họ sự bình yên và cảm giác làm chủ thời gian rõ rệt hơn.

Theo Nam, việc tìm kiếm và duy trì thu nhập ở quê không quá khó, nhất là với người trẻ. “Cơ hội bây giờ rất nhiều, chỉ khó khi mình không biết nắm bắt và không chịu cập nhật xu hướng”, anh chia sẻ.

Xung quanh nhà có nhiều cây xanh.

Nhìn lại hành trình đã qua, Nam cho rằng nhiều người trẻ mơ về cuộc sống nhà vườn nhưng dễ thất bại vì nhầm lẫn giữa niềm vui nhất thời và mong cầu thực sự về một lối sống bình dị, lâu dài.

Với những ai đang nung nấu ý định bỏ phố về quê, Nam và Mai đưa ra ba lời khuyên. Trước hết là phải đảm bảo được sự ổn định tài chính.

Tiếp theo là học cách biết “đủ”, bởi chữ “đủ” với mỗi người là khác nhau. Cuối cùng là chuẩn bị tâm lý, chấp nhận việc cuộc sống ở quê sẽ thiếu đi sự nhộn nhịp, vui chơi như các thành phố lớn. Những người trẻ sẽ phải hi sinh nhiều thú vui riêng.

Câu chuyện của Nam và Mai là một lát cắt sống động về sự can đảm của người trẻ, mạnh dạn từ bỏ những gì đang có để theo đuổi những gì mình thực sự cần. Trước tuổi 30, họ đã sở hữu một cuộc sống tự chủ dưới mái nhà vườn ngập nắng an yên.

Ảnh: Nhân vật cung cấp