Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Quyết định của người mẹ giúp 3 con thoát chết

Nằm trên giường bệnh sau khi thoát nạn trong vụ cháy chiều 24/3 tại Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội), chị Tố Anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Người mẹ 3 con cho biết, chính những kiến thức phòng cháy từng xem trên tivi, báo chí đã giúp chị giữ được bình tĩnh để bảo vệ cả gia đình.

Theo lời kể, khoảng cuối giờ chiều, gia đình chị đang sinh hoạt tại khu vực bếp tầng 6. Khi đó, chị đang xay thịt, mẹ chồng đứng nói chuyện với hai cháu nhỏ gần đó, còn bảo mẫu đang tắm cho con trai út trong phòng tắm.

“Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi tôi ngửi thấy mùi khét. Ban đầu tôi nghĩ có thể do máy xay thịt hoặc nhà hàng xóm có gì đó cháy”, chị nhớ lại.

Mẹ chồng chị rời phòng đi tìm bố chồng để xác định nguồn cháy. Khi phát hiện lửa bùng từ chính ngôi nhà, cả hai đang ở tầng tum và không thể quay trở lại.

Trong khi chị Tố Anh mở cửa phòng định đưa các con chạy lên trên thì khói đen bất ngờ ập thẳng vào bên trong. Khói lan quá nhanh, bao trùm toàn bộ lối thoát. Ý định chạy lên tầng trên nhanh chóng bị dập tắt khi điện bất ngờ bị cắt, không gian chìm trong bóng tối, còn khói thì dày đặc đến mức không thể nhìn rõ đường đi.

Lửa cùng khói đen bốc lên từ tầng 2 của ngôi nhà (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong tình thế không còn lối thoát, người mẹ buộc phải lựa chọn phương án cố thủ.

Chị Tố Anh giữ cho mình sự tỉnh táo. Chị dùng toàn bộ khăn mặt, khăn tắm, quần áo nhúng nước, chèn kín các khe cửa để ngăn khói. Sàn nhà được xả nước liên tục để giảm nhiệt và hạn chế khói xâm nhập.

Cùng lúc, chị hướng dẫn các con dùng khăn ướt che kín mũi, miệng để thở, dặn các con ngồi thấp xuống và giữ bình tĩnh.

Dù vậy, tâm lý các cháu không dễ kiểm soát. Con gái lớn 10 tuổi từng trải qua một vụ hỏa hoạn trước đó nên hoảng loạn, bật khóc nức nở. Người mẹ phải liên tục ôm con, trấn an, hướng dẫn từng chút một để con làm theo.

“Cháu sợ, khóc rất to. Nhưng tôi không thể hoảng theo, vì nếu mình mất bình tĩnh thì các con sẽ càng sợ hơn”, chị chia sẻ.

Hai bé nhỏ hơn, 6 tuổi và 3 tuổi, phần nào chưa ý thức hết nguy hiểm nên bình tĩnh hơn, làm theo lời mẹ. Sự có mặt của bảo mẫu cũng giúp hỗ trợ trông nom các cháu, giữ không khí bớt căng thẳng.

Chị Tố Anh đang nằm theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trong suốt thời gian cố thủ, chị Tố Anh liên tục gọi điện cho chồng, vừa để trấn an tinh thần, vừa thông báo vị trí cụ thể để lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận nhanh nhất. Ở đầu dây bên kia, người chồng cũng không ngừng giữ liên lạc, cập nhật thông tin.

Khoảng gần 30 phút trôi qua trong không khí ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở. Khi nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa vang lên bên ngoài, cả gia đình mới có chút hy vọng.

Chị cùng các con ở tầng 6, nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Khi lực lượng cứu hộ tiến gần, ánh đèn pin chiếu vào, chị lập tức đập cửa liên tục để phát tín hiệu.

Ngay sau đó, các chiến sĩ hướng dẫn cả gia đình chuẩn bị di chuyển. Chị dùng quần áo, khăn ướt trùm kín đầu các con, lần lượt đưa các cháu ra ngoài, bám theo lực lượng cứu hộ di chuyển lên tầng thượng, thoát ra theo cầu thang thoát hiểm.

“Khi thấy người đến cứu, tôi chỉ nghĩ bằng mọi giá phải đưa các con ra ngoài trước. Lúc đó không còn thấy sợ nữa, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải sống”, chị nói.

Từ tầng trên, các nạn nhân được hỗ trợ di chuyển sang ngôi nhà liền kề. Khi đặt chân sang được nhà bên cạnh, nhìn thấy hàng xóm đã tập trung đông đủ, cảm xúc của người mẹ như vỡ òa.

Các nạn nhân mắc kẹt được giải cứu đưa sang nhà bên cạnh (Ảnh: CACC).

Suốt thời gian mắc kẹt, chị gồng mình giữ bình tĩnh. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, cơ thể chị bắt đầu phản ứng. Chị run rẩy, chân tay co cứng, gần như kiệt sức, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau sự việc, gia đình chị bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới hàng xóm và những người xung quanh đã không ngại nguy hiểm hỗ trợ. Đặc biệt, có một sinh viên đi ngang qua cũng lao vào giúp đỡ, một anh thợ xây dù không quen biết cũng bất chấp nguy hiểm leo lên mái tôn đập mái để cứu gia đình chị.

“Tôi rất biết ơn mọi người, vì nếu không có đông đảo người dân và lực lượng chức năng giúp sức, có thể cả nhà tôi đã gặp nguy hiểm", chị Tố Anh nói.