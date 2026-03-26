Người hùng áo đen phá tôn cứu người ở Hà Nội rồi rời đi luôn

Người đàn ông mặc áo đen cứu người rồi rời đi luôn

“Gia đình chúng tôi vẫn đang tìm chàng trai áo đen đã cùng anh rể phá mái tôn, cứu người thân ra khỏi đám cháy”, chị Nguyễn Tố Anh (32 tuổi), nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy nhà 6 tầng tại Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) chiều 24/3, chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Khoảnh khắc 2 người hùng đập mái tôn cứu người trong nhà cháy

Sau biến cố, chị Tố Anh cho biết gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng điều khiến chị xúc động nhất là sự hỗ trợ kịp thời của những người xung quanh và lực lượng chức năng.

“Nếu không có họ, có lẽ gia đình tôi đã không còn đủ người đứng đây hôm nay”, chị nói.

Theo người phụ nữ, ngoài anh Cường (34 tuổi, quê Nghệ An) và em Tú (20 tuổi, quê Hưng Yên), đang nằm theo dõi sức khỏe tại bệnh viện cùng gia đình, còn có nhiều người dân, thợ xây tại công trình gần đó, không quản nguy hiểm lao vào hỗ trợ trong lúc nhà chị bị cháy.

Đặc biệt, gia đình chị Tố Anh mong tìm lại người đàn ông mặc áo đen, nhân vật xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cùng anh rể chị dùng thanh sắt phá mái tôn, tạo lối thoát để cứu bố mẹ chồng chị mắt kẹt trên tầng tum.

Chân dung người hùng áo đen bí ẩn phá tôn cứu người trong đám cháy

Theo đoạn video được người dân ghi lại, hai người đàn ông, một mặc áo trắng, một mặc áo đen, dồn sức đập phá mái tôn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Bên dưới “chuồng cọp”, bố mẹ chồng chị Tố Anh liên tục giơ tay cầu cứu trong tuyệt vọng, khói đen bốc nghi ngút. Chỉ sau ít phút, nhờ sự nhanh trí và quyết liệt, một khoảng hở được tạo ra, đủ để đưa hai cụ ra ngoài an toàn. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự thán phục trước hành động dũng cảm của hai người đàn ông: “Xem mà nghẹt thở, may quá hai bác được cứu kịp thời. Hai anh đúng là người hùng giữa đời thường”; “Không quen biết mà sẵn sàng lao vào nguy hiểm cứu người, thật sự đáng trân trọng".

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, một trong hai người trực tiếp phá mái tôn là anh Nguyễn Viết Long - con rể của chủ nhà.

Người đàn ông áo đen cùng anh Long phá mái tôn để cứu nạn nhân mắc kẹt (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ về thời khắc sinh tử, anh Long cho biết trong lúc nguy cấp, một thanh niên mặc áo đen lạ mặt xuất hiện, cùng anh đập mạnh vào mái tôn để tạo lối thoát cứu người.

“Tôi không quen biết người đàn ông ấy. Lúc đó chỉ lo cứu người nên cũng không kịp hỏi han gì, chỉ biết tay anh ấy bị thương trong lúc phá mái”, anh Long nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, trong lúc gia đình còn đang bối rối, người đàn ông này đã lặng lẽ rời đi. Đến nay, gia đình anh Long mong muốn tìm lại ân nhân để gửi lời cảm ơn chân thành.

Người hùng bất ngờ vì bỗng dưng... nhiều người tìm đến nhà

Sau nhiều lần tìm kiếm, phóng viên Dân trí tìm thấy người đàn ông áo đen xuất hiện trong clip. Người hùng hỗ trợ anh Long phá mái cứu người thân được xác định là anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình).

Chiều 24/5, đang thu dọn đồ đạc để chuyển cửa hàng, anh Dung bất ngờ khi cửa hàng liên tục có người tìm đến hỏi anh có phải người đàn ông áo đen leo lên mái tôn cứu người trong đám cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam không? Điện thoại cũng có hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ số lạ.

“Tôi thấy cháy thì vào hỗ trợ, giúp xong ra về nhà ăn cơm, không hiểu sao mọi người lại tìm mình”, người đàn ông nói.

Căn nhà xảy ra cháy cách cửa hàng anh Dung hơn 100m (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

Anh Dung kể, chiều 24/3, khi đang bế con nhỏ 1 tuổi đi chợ về chuẩn bị nấu cơm, vừa đến cửa hàng thì anh nghe thấy tiếng hô hoán cháy. Nhìn theo hướng mọi người chỉ, anh phát hiện một căn nhà cao tầng cách đó hơn 100m đang bốc cháy dữ dội.

“Tôi đưa con cho vợ rồi chạy ngay về phía đám cháy”, anh nói.

Biết có người mắc kẹt trên tầng, anh lập tức di chuyển sang căn nhà đang xây dở nằm sát bên, men theo cầu thang hẹp để lên tầng thượng.

“Lúc đó chỉ có một mình tôi. Nhà đang xây chưa có điện, cầu thang chật nên lên đến tầng hai tôi bị trượt chân, đập mạnh ống chân vào bậc thang”, anh Dung nhớ lại.

Nén đau, nghe thấy tiếng kêu cứu của hai người lớn tuổi phía trên, anh lần theo tường tiếp tục đi lên. Trên đường, anh tiện tay mang theo chiếc thang của thợ và một thanh xà beng.

“Đi được một đoạn thì có một người đàn ông mặc áo trắng chạy theo sau, vừa chạy vừa kêu cứu bố mẹ anh với”, anh kể.

Mọi người hỗ trợ đưa ông bà chủ nhà ra khỏi đám cháy (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay lập tức, anh Dung trấn an người đàn ông rồi đưa xà beng cho người này, anh Dung tìm thêm một đoạn chân giàn giáo rồi trèo lên mái tôn, dồn sức đập mạnh.

“Phần mái tôn rất dày, nhưng tôi làm nghề hàn xì nên biết chỗ mối nối dễ phá. Tôi dồn hết sức đập liên tục hơn chục nhát, cuối cùng cũng tạo được một lỗ thủng”, anh chia sẻ.

Thời điểm đó, mái tôn nóng rực, khói bốc lên dày đặc khiến anh gần như nghẹt thở. Không có khẩu trang hay đồ bảo hộ, lại chỉ mặc quần áo mỏng, anh nhiều lần choáng váng nhưng vẫn cố gắng mở rộng lỗ thủng để tạo đường thông khí.

"Khi tạo được khoảng trống, tôi thả thang xuống, cùng người con trai đưa hai ông bà già thoát ra ngoài", anh kể.

Dù thấm mệt, khi biết vẫn còn người mắc kẹt ở tầng 6, anh Dung lập tức leo thang trở lại, tìm cách tiếp cận căn phòng. Từ căn nhà bên cạnh, anh dùng thanh sắt chống sang, phá cửa sổ để tạo đường thông khí, đồng thời cạy chốt cửa thoát hiểm, mở lối cho những người bên trong tìm đường ra ngoài.

Theo anh, tổng cộng có 7 người đã được hỗ trợ thoát khỏi đám cháy. Chỉ khi thấy tất cả đều an toàn, anh mới thực sự nhẹ nhõm. Lúc này, lực lượng chức năng đã có mặt triển khai cứu hộ, còn anh Dung vì thấm mệt, lại hít phải nhiều khói nên lặng lẽ đi xuống bằng cầu thang rồi trở về nhà.

“Tôi nghĩ cứu được người là tốt rồi nên về, không ngờ lại có người quay clip”, anh cười.

"Tôi không phải người hùng"

Anh Dung vui mừng khi hay tin những người anh hỗ trợ đưa ra khỏi đám cháy sức khoẻ đã ổn định (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Anh Dung hiện làm thợ hàn, mở một cửa hàng nhỏ tại số 411 đường Lĩnh Nam, nhưng gần đây do giải phóng mặt bằng để làm đường, anh chuyển cửa hàng về số 37 Vĩnh Hoàng.

Người đàn ông chia sẻ, chính kinh nghiệm trong hàn xì đã giúp đỡ anh trong việc phá mái cứu người. Sau khi cứu các nạn nhân anh trở về nhà cùng vợ con. Chỉ đến khi xem clip trên mạng xã hội, vợ anh mới biết chồng đã lao vào đám cháy cứu người.

Nhìn thấy chồng cheo leo trên mái nhà phá tôn, vợ anh Dung vô cùng lo lắng, sợ anh gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, sau đó chị lại động viên vì anh đã làm được việc ý nghĩa.

“Vợ tôi cứ tưởng tôi chỉ đi xem cháy, không ngờ là đi cứu người”, anh nói.

Căn nhà bị cháy cao 6 tầng, 1 tum (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trước những lời gọi là “người hùng” trên mạng xã hội, anh Dung khiêm tốn cho rằng mình chỉ là một người bình thường. Theo anh, trong hoàn cảnh đó, bất kỳ ai nghe thấy tiếng kêu cứu của người già, trẻ nhỏ cũng sẽ không thể đứng yên.

“Không chỉ có mình tôi hỗ trợ, còn rất nhiều người nữa. Tôi chỉ thấy may mắn vì đã góp được chút sức lực, giúp gia đình họ thoát ra an toàn”, anh chia sẻ.