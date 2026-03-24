Xuất hiện chim khổng lồ băng qua quốc lộ, dáng đi như người ở Trung Quốc

Trong video được quay ngày 21/3, con chim lông đen sải bước chậm rãi qua đường, đôi cánh khép gọn, dáng đi thong thả đến mức khiến nhiều người thoáng liên tưởng đó là một con người.

Các phương tiện ở cả hai chiều đều chủ động dừng lại để nhường đường. Chính kích thước lớn của con chim này khiến không ít người nghi ngờ đây là người mặc đồ hóa trang, thậm chí là sản phẩm tạo dựng bằng AI (trí tuệ nhân tạo).

Con chim có bộ lông đen, cao gần 1m ung dung đi qua đường quốc lộ (Ảnh: Global Times).

Tuy nhiên, cơ quan bảo vệ động vật hoang dã địa phương xác nhận đây thực sự là một con kền kền - loài chim được người dân Đông Bắc Trung Quốc gọi là “zuoshandiao”.

Đoạn video do một phụ nữ họ Lý quay lại khi đang lái xe trên quốc lộ 302, gần làng Jiushaping, thị trấn Jingxin, thuộc thành phố Hunchun. Cô cho biết vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy con chim, ước tính cao gần 1m khi đứng thẳng.

Theo lời kể, con vật không hề tỏ ra sợ hãi con người, ung dung đi lại giữa đường, trong khi xe cộ dừng lại và nhiều người tranh thủ chụp ảnh. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài chục giây trước khi con chim rời đi.

Cô Lý cho biết khu vực thị trấn Jingxin, nằm gần đầm lầy Jingxin, mỗi năm đều đón lượng lớn chim di cư vào mùa xuân và mùa thu. Dù người dân địa phương đã quen với việc bắt gặp nhiều loài chim, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con kền kền lớn như vậy ở khoảng cách gần.

Chim khổng lồ băng qua đường gây chú ý (Video: Sina).

Ông Lin Wei - thành viên hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã tại Hunchun - cho biết kền kền là loài được bảo vệ cấp quốc gia, có thể dài tới 1,2m và sải cánh khoảng 2m.

Theo ông, vào đầu mùa xuân, khi băng tuyết tan, xác cá trong đầm lầy có thể thu hút các loài ăn xác thối như kền kền xuất hiện. Người dân được khuyến cáo nên giữ khoảng cách an toàn và không làm phiền chúng nếu bắt gặp.

Ông Lin cũng cho biết đầm lầy Jingxin là điểm dừng chân quan trọng trên tuyến di cư của chim ở Đông Bắc Á, nơi mỗi năm có hàng trăm nghìn cá thể tụ hội. Nhiều loài quý hiếm như sếu đầu đỏ, cò phương Đông hay đại bàng biển Steller - đều thuộc diện bảo vệ cấp cao - thường xuyên xuất hiện tại đây. Hình ảnh chim bay thành từng đàn lớn từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của hệ sinh thái khu vực này.

“Các đội bảo vệ chim tuần tra quanh năm, và người dân địa phương cũng đã quen với việc nhường đường cho động vật hoang dã. Điều này dần trở thành một thông lệ theo mùa”, ông nói.

Hunchun hiện có tỷ lệ che phủ rừng đạt 86%, với hơn 98% số ngày trong năm có chất lượng không khí ở mức tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài động vật sinh sống.

Theo dữ liệu công khai, đầm lầy Jingxin rộng khoảng 5.874ha, là một trong những vùng đất ngập nước trọng điểm của tỉnh Cát Lâm, đồng thời là nơi cư trú và điểm trung chuyển quan trọng của các loài chim di cư giữa Trung Quốc và Siberia.