Lo "phố hóa sông, nhà thành ốc đảo”, người Hà Nội sắm thuyền di chuyển

Ngay khi nghe các bản tin dự báo thời tiết về sự xuất hiện của bão Matmo trên biển Đông, anh Nguyễn Đình Tứ (xã An Khánh, Hà Nội) nảy ra ý định tìm mua thuyền hơi để đề phòng trường hợp mưa, ngập trên các tuyến đường.

Anh Tứ lên mạng tìm hiểu và nhận thấy, có rất nhiều loại thuyền hơi tiện dụng, có thể gấp gọn khi không sử dụng. Người đàn ông nghiên cứu kỹ và quyết định mua một chiếc thuyền hơi dành cho 2 người lớn, tải trọng tối đa 180kg.

Thuyền hơi được một số người dân sử dụng khi mưa, ngập (Ảnh: Cắt từ clip nhân vật cung cấp).

“Thường ngày đi làm, hay đưa con đi học vợ chồng tôi chỉ đi ô tô, xe máy. Không ai nghĩ, ở Hà Nội lại có ngày phải mua thêm thuyền hơi để nhằm mục đích di chuyển. Sông hồ đục, bẩn, không thể bơi thuyền. Nói chung, tôi mua thuyền này chủ yếu là để đề phòng tình huống đường ngập”, anh nói.

Gia đình anh Tứ có 4 thành viên, sinh sống tại một căn chung cư trên đường Hoàng Tùng gần điểm giao với Đại lộ Thăng Long. Nơi đây nhiều năm luôn tái diễn tình trạng cứ mưa là ngập.

Nhẹ thì nước ngập qua mắt cá chân đến đầu gối nhưng mưa nặng hạt 1-2 ngày có đoạn sẽ ngập sâu hơn 1m. Đặc biệt, cách khu chung cư khoảng 300m là ngã tư nơi di chuyển của nhiều dân cư các khu chung cư xung quanh, nơi đây luôn là điểm ngập sâu nhất.

Chiếc thuyền hơi anh Tứ mua với giá gần 800.000 đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở đầu đường còn lại, nơi đang tạm dựng rào chắn để phục vụ nút giao đường 3.5 cũng là vùng trũng. Nước luôn dâng cao 50-60cm mỗi khi trời mưa lớn. Vì vậy khu chung cư nơi anh Tứ sống như trở thành “ốc đảo”.

“Trong đợt mưa, ngập do ảnh hưởng của cơn bão số 10, vợ chồng tôi không đi làm được, con cái không thể đến trường. Đã thế, xe máy bị ngập, phải sửa chữa, thiệt hại 3,2 triệu đồng. Nếu mua thuyền tôi có thể gửi xe ở khu vực cao và đi thuyền về gần sảnh chung cư, sau đó tháo hơi, gấp thuyền mang về nhà”, anh Tứ nói.

Người đàn ông nói vui: “Thay vì chạy theo giải pháp đắt đỏ và to tát, chúng ta có thể tìm được lựa chọn đơn giản. Việc mua chiếc thuyền hơi để đi lại đương nhiên sẽ dễ dàng hơn việc bỏ 1-2 tỷ đồng để chuyển chỗ ở”.

Sinh sống ở một con ngõ thuộc vùng trũng phường Xuân Phương (Hà Nội), anh Nguyễn Cường cũng tính đến phương án mua thuyền hơi sử dụng.

Qua mỗi đợt mưa kéo dài, khu vực nơi anh Cường sống thường ngập 5-6 ngày nước mới rút. Nếu nước ngoài sông Nhuệ dâng cao, thời gian ngập còn kéo dài hơn.

Thông thường, mỗi lần con ngõ bị ngập, anh Cường đều phải gửi xe ở nhà các hộ dân ngoài mặt đường, gói ghém đồ đạc trong túi nilon rồi lội nước đi về nhà. Cũng có khi anh mượn được những chiếc thuyền nhôm nhỏ hay thuyền tự chế từ ván gỗ, hộp xốp để đi về nhà.

Trong đợt ngập vừa qua, khi thấy nhiều người chia sẻ cảnh chèo thuyền hơi trên phố ở Hà Nội, anh tìm hiểu và nhận ra những ưu điểm của loại phương tiện này.

Sau khi dạo khắp “chợ mạng”, anh Cường chọn mua một chiếc có kích thước nhỏ để thuận tiện đi lại trong con ngõ có nhiều khúc cua.

Các loại thuyền hơi được rao bán với nhiều mức giá khác nhau.

Theo tìm hiểu, thuyền hơi, xuồng hơi mà một số người dân tại Hà Nội mua phòng ngập là dạng phương tiện đường thủy nhỏ, được bơm phồng bằng khí, làm từ vật liệu tổng hợp có độ bền cao như PVC, Hypalon, cao su tổng hợp hoặc vải bạt phủ nhựa thay vì làm hoàn toàn bằng vật liệu cứng như gỗ, nhôm hay composite.

Loại thuyền này có ưu điểm nhẹ, dễ gấp gọn mang theo, thuận tiện khi cần di chuyển hoặc cất trữ.

Loại phương tiện này được rao bán trên nhiều trang thương mại điện tử với giá cả đa dạng từ 300.000 đến 800.000 đồng, có nhiều loại đắt đỏ giá tới 3-10 triệu đồng. Các loại thuyền hơi được quảng cáo có thể chở 2-10 người (trọng lượng từ 180-600kg).

Trao đổi với phóng viên, đại diện một cửa hàng chuyên bán thuyền hơi nhập khẩu của một thương hiệu từ Mỹ (có trụ sở tại phường Đại Mỗ) cho biết, thuyền hơi chủ yếu được dùng trong các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, lũ lụt.

Thuyền hơi cũng được nhiều khách hàng mua để dùng làm phương tiện trong các chuyến đi du lịch, đi câu cá… Thời gian qua, khi Hà Nội trải qua các đợt mưa, ngập một số khách hàng đã mua thuyền hơi với mục đích di chuyển ở các khu vực ngập sâu. “Gần đây, lượng khách hàng hỏi mua thuyền ở khu vực Hà Nội tăng nhẹ”, vị này nói.

Về cách lựa chọn và bảo quản thuyền hơi, vị này cho biết, nếu khách hàng thi thoảng mới sử dụng phương tiện này chỉ nên mua những chiếc thuyền có giá thành trung bình.

Nếu khách có tần suất sử dụng nhiều, thường xuyên thì nên lựa chọn những loại chất lượng cao để đảm bảo độ bền. Khi sử dụng thuyền hơi nên kết hợp mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

Sau khi sử dụng nên rửa sạch thuyền, để thuyền khô ráo trước khi gấp gọn, cất ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng, không nên sử dụng các hóa chất khắc nghiệt như thuốc tẩy vì có thể làm nứt hoặc phân hủy chất liệu của thuyền.