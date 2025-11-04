Người mẹ đau khổ: “Tôi sinh ra 3 con mà giờ chẳng còn đứa nào"

Người đang phải gánh những nỗi đau đớn đến tột cùng ấy là chị Cao Thị Ngọc Thơm (SN 1985), trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Nhiều ngày qua, chị Thơm chẳng buồn ăn uống, cứ ngồi bệt bên bàn thờ nhỏ nghi ngút khói hương. Phía trên là 3 bức di ảnh của các con mà chị từng ôm ấp, giờ chỉ còn hình ảnh trong khung kính lạnh lẽo.

Chị Thơm buồn bã trước sự ra đi đột ngột của con gái (Ảnh: Nhật Anh).

Chị Thơm mất 2 con trai vì đuối nước lần lượt vào các năm 2016 và 2022. Mới đây, nỗi đau tiếp tục đè lên người phụ nữ nghèo khi con gái út là cháu M.C.N.H. (SN 2015) cũng tử nạn vì bị lũ cuốn trôi.

Theo người thân chị Thơm, chiều 31/10, trên địa bàn xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa lớn. Khi ấy, cháu H. cùng 2 người bạn trên đường về nhà thì gặp đoạn đường ngập, nước chảy xiết. Một cháu trong nhóm dừng lại, H. và một bạn khác cố băng qua dòng nước.

Chỉ trong khoảnh khắc, dòng nước lũ hung dữ cuốn phăng cả 2 đứa trẻ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó lao đến, kịp kéo một cháu lên bờ, riêng H. bị nước cuốn mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu H. trong nỗi đau tột cùng của người thân và sự xót xa của bà con trong thôn.

Khu vực cháu H. bị nước cuốn trôi (Ảnh: Nhật Anh).

Thời điểm con gặp nạn, chị Thơm đang làm phụ hồ ở TPHCM. Tin dữ khiến chị như ngã gục ngay tại công trình, tức tốc mua vé bay về quê trong đêm.

“Tôi sinh ra 3 con mà giờ chẳng còn đứa nào bên cạnh nữa. Sao ông trời nỡ đọa đày tôi thế này. Giờ muốn nghe tiếng gọi "mẹ ơi" cũng chẳng thể nữa rồi. Tôi cứ nghĩ quẩn, chỉ muốn đi theo các con”, chị Thơm nghẹn ngào nói.

Chị Thơm lập gia đình năm 2008 với một người đàn ông ở Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) và có 3 con. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị đưa các con về nương nhờ bố mẹ ruột trong căn nhà nhỏ giữa xóm nghèo Hướng Phương.

Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Thơm sau đó gửi các con lại cho ông bà ngoại rồi vào TPHCM bươn chải đủ thứ nghề, chắt chiu từng đồng gửi về nuôi con ăn học. Nào ngờ, tai nạn đuối nước và mưa lũ đã cướp đi tất cả, để lại trong lòng người mẹ nghèo nỗi mất mát không gì bù đắp nổi.

Ông Cao Duy Ninh (bố chị Thơm) cho biết, ngày cháu gái bị lũ cuốn, ông đang ở bệnh viện chăm vợ ốm. Nghe tin dữ, ông Ninh sụp xuống, tay run bần bật, không đủ sức bấm điện thoại báo cho con gái đang làm việc ở miền Nam.

“Cuộc đời quá nghiệt ngã, tôi có 4 cháu ngoại đều mất vì đuối nước. Riêng Thơm mất 3 đứa, còn em gái nó cũng mất một con. Ngày trước, cháu ríu rít gọi ông, giờ về nhà chỉ còn lại di ảnh trên bàn thờ”, ông Ninh buồn bã nói.

Một tổ chức hảo tâm đến hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau với chị Thơm (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Trần Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch - cho biết, chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình chị Thơm 10 triệu đồng. Những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm cũng đến thăm hỏi, giúp đỡ để gia đình chị Thơm sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

“Một gia đình mà có tới 3 con đều mất vì đuối nước, đó là bi kịch không ai dám nghĩ đến. Chính quyền và bà con địa phương đều rất xót xa. Chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân quản lý, giám sát trẻ nhỏ, nhất là mùa mưa lũ, không để xảy ra những trường hợp tương tự”, ông Trung nói.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lũ trên địa bàn làm 10 người chết và mất tích, 4 người bị thương.