Người đàn ông bật khóc vì tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lũ

Sáng 28/10, ông Lê Văn Thìn (75 tuổi), chủ một cơ sở may quần áo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân, thành phố Huế, ngồi trên chiếc bàn kê cao bên cạnh các máy may đang bị chìm trong dòng nước lũ.

Người đàn ông không dấu nổi cảm xúc, bật khóc cho biết vào sáng 27/10, dòng nước trên sông Hương dâng cao, tràn vào các khu dân cư trên đường Trần Hưng Đạo.

Khoảng 9h cùng ngày, chiếc xe tải cỡ lớn chạy qua, khiến nước lũ đập mạnh vào hệ thống cửa cuốn cửa hàng may áo quần của gia đình ông Thìn.

Ông Lê Văn Thìn, chủ cơ sở may mặc trên phố Trần Hưng Đạo, nơi đang bị ngập sâu do lũ trên sông Hương dâng cao (Ảnh: Vi Thảo).

Dòng nước mạnh xé toạc cánh cửa, cuốn trôi tủ đựng áo quần may cho khách, vải vóc và tiền vốn ông dành dụm bấy lâu nay. Thấy khối tài sản bị cuốn trôi ngay trước mắt, nhưng người thợ may lớn tuổi cũng đành bất lực.

“Cả đêm qua tôi không ngủ được, phần vì nước dâng cao, lại mất toàn bộ tài sản dành dụm và cả đồ của khách đặt hàng nữa”, ông Thìn chia sẻ.

Cũng tại đường Trần Hưng Đạo, bà Nguyễn Thị Chi cho biết nhà của gia đình nằm sâu trong hẻm nhưng nước vẫn ngập cao ngang bụng. Nhiều tài sản của gia đình bà Chi đã được kê lên cao, nhưng mọi người rất lo lắng vì nước xuống chậm, toàn khu vực bị mất điện từ chiều qua.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo hiện nay nước đang ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng thuyền (Ảnh: Vi Thảo).

“Em gái tôi ở trên vùng Thủy Biều còn khổ hơn. Nhà cửa đã bị ngập tới nóc, của cải bị trôi. Hôm qua nó gọi cầu cứu khắp nơi”, bà Chi nói.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, cho biết diễn biến mưa lũ hiện vẫn rất phức tạp, nước sông Bồ và sông Hương đang ở mức cao. Sông Hương đạt 4,6m, vượt báo động 3 tới 1,1m.

Ông Đức cho biết, nước sông Bồ hiện cao hơn mức năm 1999, còn sông Hương thấp hơn nhưng vẫn cao hơn mức lũ năm 2020.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết tình hình diễn biến hết sức phức tạp. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã sớm cho học sinh nghỉ học, đồng thời chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vào cuộc.

Nhiều tài sản của người dân Huế bị chìm trong nước lũ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Định, thành phố Huế đã làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho người dân. Nhờ vậy, người dân đã phát huy tinh thần 4 tại chỗ, chủ động di dời khỏi khu vực thấp trũng, sạt lở, chuẩn bị phương tiện, liên lạc.

Thành phố Huế đã huy động lực lượng công an, quân đội với quân số từ 2.000 đến 3.000 người cùng lực lượng tại chỗ, túc trực sẵn sàng ứng cứu người dân.

Đặc biệt, lần đầu tiên ghi nhận nước lũ tràn vào các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng. Các lực lượng đã kịp thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, đảm bảo an toàn, không để xảy ra trường hợp tử vong do thiên tai.

Theo ông Định, đã có những thời điểm rất nguy kịch do mưa lớn liên tục, các hồ phải vận hành theo tình huống đặc biệt. Nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ mà đỉnh lũ tương đương hoặc cao hơn so với năm 1999.

Về thiệt hại, đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố ghi nhận một trường hợp cháu bé 5 tuổi đang mất liên lạc, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm. Ngoài ra, không có trường hợp người dân nào thiệt mạng.