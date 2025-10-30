Người dân câu được cá 32kg ở Hưng Yên, chủ quán ăn chi 10 triệu mua lại

Biết tin anh Tuấn Minh (sống ở Hưng Yên) bắt được con cá có trọng lượng 32kg, một chủ nhà hàng lập tức liên hệ để mua lại. Trải qua quá trình thương lượng, con cá được bán với giá 10 triệu đồng. Chủ mới lập tức chuyển con cá "khủng" về nhà hàng để phục vụ thực khách vào sáng 29/10.

"Con cá được câu tại một hồ lớn ở Hưng Yên chứ không phải trên sông Hồng thông tin trên mạng xã hội. Cách đây 1 tháng, tại hồ này, tôi cũng bắt được con cá nặng hơn 20kg", anh Tuấn Minh nói với phóng viên Dân trí.

Anh Tuấn Minh mất 1 tiếng mới đưa được con cá lên bờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh kể, khoảng 15h, anh thả câu tại hồ nước trên địa bàn xã Tân Hưng. Trước đây, hồ này được dùng để cung cấp dịch vụ câu cá giải trí. Thời gian gần đây, hồ nước bị bỏ không.

Sau 6 tiếng, anh Tuấn Minh cùng một số bạn bè phát hiện tiếng động mạnh, mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng có bọt tung trắng xóa, sóng nước lan ra từng vòng tròn lớn.

"Nghi có cá cắn câu, chúng tôi bỏ dở cuộc ăn uống, chạy vội ra hồ nước cách đó vài chục mét. Trong lúc quẫy đuôi thật mạnh để thoát thân, con cá suýt kéo cần câu ra xa, chúng tôi nhanh chóng giữ được", anh Tuấn Minh nhớ lại.

Theo anh, con cá dài gần 1m, trọng lượng lớn nên không thể dùng các loại vợt thông thường. Để đưa được nó lên bờ, nhóm của anh Tuấn Minh gồm 3 người phải cùng nhau phối hợp.

Suốt 1 tiếng, 3 người thay phiên nhau khiến con cá quẫy đạp đến kiệt sức. Trong đó, 2 người soi đèn, 1 người còn lại giữ cần câu tránh bị cá kéo gây đứt dây.

"Lúc nhận thấy con cá đã kiệt sức, chúng tôi nhảy xuống hồ bắt nó lên bờ", anh nói thêm.

Anh Tuấn Minh cho rằng, con cá này vốn sống ở sông nhiều năm. Trong đợt mưa ngập, nước dâng cao, cá trôi từ sông vào hồ.

Được biết, con cá mà anh Tuấn Minh câu được là cá nheo - tên khoa học Siluridae. Cá nheo thuộc họ cá da trơn, sinh sống ở môi trường nước ngọt, phân bố tại nhiều khu vực trên thế giới,

Cá nheo là loài ăn tạp. Cá nheo có 3 đôi râu, trong đó 1 đôi nằm ở mép miệng trên, 2 đôi còn lại ở mép miệng dưới. Thịt cá nheo được đánh giá béo, mềm, ngọt và giàu dinh dưỡng.

Trước đó, hôm 18/10, người dân ở Hà Nội câu được một con cá sấu hỏa tiễn nặng 37kg, tại hồ nước trên phố Quan Nhân.

Con cá quá nặng nên mọi người phải dùng hai chiếc vợt mới có thể đưa nó lên bờ. Một người bắt sau đó đẩy toàn bộ cơ thể con cá vào chiếc vợt còn lại. Mất gần 2 phút, họ mới vác được con cá lên khỏi mặt nước.

Hai người cùng đưa con cá sấu hỏa tiễn lên bờ (Ảnh: Cắt từ clip).

Cá sấu hoả tiễn là loài ăn thịt, có cân nặng trung bình 5-7kg, kích thước khoảng 112-150cm. Chúng có thể sống ở ao hồ nước ngọt, vùng đầm lầy... Tuổi thọ của cá sấu hoả tiễn kéo dài 10 năm, nếu được chăm sóc ở điều kiện thích hợp.