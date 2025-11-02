Hơn một giờ giải cứu người đàn ông bị đất đá vùi lấp

Chiều 2/11, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn 4, xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng khiến 6 căn nhà bị cuốn trôi và một người đàn ông bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời giải cứu nạn nhân, đồng thời di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Nạn nhân bị vùi lấp dưới đất đá được giải cứu thành công (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày. Một lượng lớn đất đá từ quả đồi phía sau thôn 4 bất ngờ đổ ập xuống khu dân cư, san bằng 6 căn nhà.

Có 17 người dân đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, tuy nhiên, anh Hồ Văn Bưởng (38 tuổi) không may bị vùi lấp trong căn nhà sập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phước Thành cùng lực lượng phòng thủ dân sự và người dân địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Trong điều kiện mưa lớn, các lực lượng đã dùng cuốc, xẻng, thậm chí tay không để đào bới nhiều lớp đất bùn, tìm kiếm nạn nhân.

Khoảnh khắc cứu người đàn ông bị vùi lấp trong sạt lở đất (Video: Công an Đà Nẵng).

Đến 15h30 cùng ngày, anh Bưởng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và nhanh chóng chuyển đến Trung tâm Y tế xã Phước Thành để điều trị. May mắn, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, một lượng lớn đất đá vẫn còn ngổn ngang, chôn vùi nhiều ngôi nhà. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã khẩn cấp di dời 20 hộ với 60 người ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.