Đóng băng tài khoản Nuôi em, hàng nghìn học sinh sẽ ra sao?

Sau khi Hoàng Hoa Trung - “cha đẻ” dự án Nuôi em - công bố đóng băng tài khoản từ 22h ngày 7/12, dự kiến trong 15 ngày, nhiều người thắc mắc những học sinh đang được hỗ trợ từ dự án này sẽ ra sao.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai, cho biết thời điểm hiện tại, nhà trường có 232 trẻ được hỗ trợ bởi dự án Nuôi em.

“Chưa ai thông báo gì nên dự án vẫn đang hoạt động bình thường tại đây”, bà Huyền cho hay.

Cũng theo hiệu trưởng, mỗi bữa ăn của học sinh ở đây là 15.000 đồng, trong đó, dự án hỗ trợ 6.800 đồng/em. Số tiền còn lại do Nhà nước hỗ trợ và nhà trường xã hội hóa.

Trước đây, khi chưa sáp nhập tỉnh thành, việc thống kê, làm hồ sơ học sinh cho dự án đều thông qua phòng GD&ĐT và theo học kỳ.

Hiện không còn phòng GD&ĐT, nhà trường đứng ra làm hồ sơ học sinh theo chu kỳ 2 tháng/lần. Dựa trên hồ sơ này, dự án sẽ chuyển tiền hỗ trợ học sinh với thời lượng tương ứng.

Nhiều trường đang lo lắng nếu dự án Nuôi em tạm ngừng hoạt động (Ảnh: FB Nuôi em).

Theo bà Huyền, học sinh Trường Mầm non Ánh Dương được hưởng hỗ trợ cách đây khoảng 2 năm, trong khi học sinh cấp tiểu học đã được hỗ trợ từ nhiều năm trước.

"Hiện nhà trường mới làm hồ sơ đề nghị đến tháng 10. Chúng tôi dự kiến hết tháng 12 sẽ tiếp tục làm hồ sơ gửi tới dự án”, hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Cũng theo bà Huyền, học sinh được dự án hỗ trợ đều là học sinh khó khăn, mồ côi hoặc khuyết tật. Nếu chương trình tạm dừng, sẽ khó khăn cho các em.

“Chúng tôi chưa biết xử lý thế nào nếu dự án tạm ngừng, có lẽ sẽ phải huy động từ phụ huynh bởi không còn nguồn hỗ trợ nào khác”, bà Huyền chia sẻ.

Nguồn tin từ Văn Bàn - một trong những địa phương khó khăn nhất tỉnh Lào Cai – cho hay, trước đây dự án Nuôi em hỗ trợ rất nhiều học sinh ở huyện Văn Bàn (cũ). Mọi hoạt động và lập hồ sơ đều qua cấp phòng GD&ĐT.

“Năm học này, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền hai cấp, bỏ cấp phòng GD&ĐT, học sinh thụ hưởng từ dự án Nuôi em đang tạm dừng lại”, nguồn tin cho biết.

Ồn ào liên quan tới dự án Nuôi em bắt đầu xảy ra đêm 6/12 trên mạng xã hội khi hàng loạt tài khoản lên tiếng tố dự án này không minh bạch.

Ghi nhận của phóng viên từ các trường, việc giải ngân của dự án tới các trường thực hiện theo tháng nhưng chia sẻ của một số người nuôi cho biết họ phải đóng tiền một lần cho cả năm.

Tối hôm qua, Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án Nuôi em - cho biết sẽ tạm đóng băng tài khoản, dự kiến trong 15 ngày. Việc đóng băng tài khoản đồng thời với tạm dừng chi tiền nuôi ăn các học sinh thuộc dự án.

Việc giải ngân của dự án tới các trường theo tháng nhưng nhiều người nuôi đóng tiền một lần về dự án cho cả năm (Ảnh: FB Nuôi em).

Ông Hoàng Hoa Trung cho hay dù rất thương xót và đau lòng nhưng đội ngũ buộc phải làm việc với các trường cũng như các đơn vị cơ quan chức năng về việc tạm dừng chi tiền cho việc nuôi ăn các bé.

Người sáng lập cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động 11 năm, dự án phải tạm dừng lại một thời gian, nhưng, Hoa Trung cho rằng niềm tin của cộng đồng lúc này quan trọng hơn rất nhiều.

"Tôi nhận thấy mình và đội ngũ có trách nhiệm giải trình đầy đủ, chi tiết, minh bạch và rõ ràng. Trong thời gian đó, việc tạm dừng các hoạt động nghiệp vụ của Dự án để ưu tiên cho việc tập trung giải quyết các khúc mắc của những nhà tài trợ quan trọng hơn rất nhiều”, ông Hoàng Hoa Trung nói.

Theo “cha đẻ" dự án Nuôi em, dự án đang nuôi khoảng 50.000-60.000 học sinh dân tộc thiểu số trên cả nước. Các trường hợp học sinh khó khăn này do nhà trường và chính quyền địa phương lập danh sách.

Trước đây, Nuôi em gửi tiền nuôi học sinh qua phòng GD&ĐT địa phương. Từ khi bỏ cấp huyện, đơn vị tổ chức chuyển thẳng tiền cho nhà trường.