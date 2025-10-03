Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ đề xuất với Hội đồng Ủy ban bão quốc tế thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới loại bỏ Bualoi khỏi danh sách tên bão quốc tế do những thiệt hại nặng nề mà cơn bão này gây ra tại Việt Nam.

Ủy ban bão quốc tế đã sử dụng một số tên bão do Việt Nam đề xuất như Sontinh (Sơn Tinh), Comay (Cỏ May), Bavi (Ba Vì), Lucbinh (Lục Bình), Sonca (Sơn Ca), Halong (Hạ Long), Banglang (Bằng Lăng), Songda (Songda), Saobien (Sao Biển)...

Bão Bualoi gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương (Ảnh: Thanh Tùng).

Hồi tháng 2, Hội đồng Ủy ban bão đã thống nhất loại bỏ tên bão Trami (Trà Mi) do Việt Nam đặt, do bão đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các địa phương của Philippines; loại bỏ tên bão Yagi (do Nhật Bản đặt) do đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh ở phía Bắc của Việt Nam trong năm 2024.

Đến sáng 3/10, bão Bualoi (bão số 10) và hoàn lưu bão đã khiến 51 người chết, 14 người đang mất tích.

Theo thống kê, mưa lũ đã khiến 164 người bị thương; 349 nhà sập, đổ; trên 172.100 nhà hư hỏng, tốc mái; 89.000ha lúa, hoa màu, cây trồng khác và 17.000ha thủy sản bị thiệt hại.

Về thủy lợi, trên 58.300m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Gần 1.500 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông tại gần 7.600 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Theo thống kê, có hơn 8.800 cột điện bị gãy đổ, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 83.000 cây xanh ở tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị bị gãy đổ.

Tổng thiệt hại về kinh tế tại một số tỉnh (tính đến sáng 3/10) là 15.864 tỷ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nhất 6.000 tỷ đồng, Tuyên Quang thiệt hại 3.000 tỷ đồng, Lào Cai thiệt hại 2.750 tỷ đồng, Nghệ An thiệt hại 2.120 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Cao Bằng thiệt hại 750 tỷ đồng, Quảng Trị thiệt hại 550 tỷ đồng, Sơn La thiệt hại 528 tỷ đồng, Phú Thọ thiệt hại 150 tỷ đồng, Hải Phòng thiệt hại 16 tỷ đồng.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ nay đến cuối năm có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta.