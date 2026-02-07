Con tàu gỗ cổ phát lộ ở biển Hội An bị vùi lấp trở lại

Ngày 7/2, sau gần 4 tháng kể từ khi phát lộ trở lại (8/11/2025), con tàu gỗ cổ tại bãi biển phường Hội An Tây (tỉnh Quảng Nam cũ), nay thuộc thành phố Đà Nẵng, đã bị vùi lấp dưới cát.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, toàn bộ thân tàu đã nằm trong cát và không còn lộ diện rõ như ban đầu, chỉ còn các cọc trụ nhỏ, nhô lên 3-4cm.

Hình ảnh con tàu được chụp vào ngày 9/11/2025 và 7/2/2026 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo quan sát, các nhà nghiên cứu khoa học đã dùng bao tải trùm lại vị trí cọc trụ để tránh sóng làm hư hỏng hiện vật.

Bên ngoài, trụ sắt, biển cảnh báo “khu vực di tích không phận sự miễn vào” do chính quyền địa phương dùng để đánh dấu vị trí con tàu vẫn tồn tại. Tuy nhiên các sợi dây khoanh vùng đã bị sóng đánh hư hỏng.

Người dân địa phương cho biết, thời gian này sóng lớn sẽ mang theo cát tiếp tục vùi lấp xác tàu, nhưng lần này vị trí di vật không bị “mất dấu” như các năm trước. Hiện vật vẫn được giữ nguyên tại chỗ, chờ cơ quan chức năng và giới chuyên môn quyết định phương án khai quật.

Người dân kỳ vọng các nhà nghiên cứu có thể sớm trục vớt hiện vật "lạ" này để làm rõ được nguồn gốc của con tàu gỗ.

Các nhà nghiên cứu dùng bao tải để trùm lại vị trí cọc trụ để tránh sóng làm hư hỏng hiện vật (Ảnh: Hoài Sơn).

Con tàu gỗ này được phát hiện lần đầu vào ngày 26/12/2023, sau đó bị cát biển vùi lấp. Đến ngày 8/11/2025, mưa lũ và sóng lớn gây sạt lở bờ biển đã làm phần thân tàu lộ diện trở lại.

Nghiên cứu ban đầu cho thấy con tàu có kích thước lớn, mang đặc trưng kỹ thuật đóng tàu Đông Nam Á và Trung Quốc, sử dụng gỗ bằng lăng, kiền kiền và thông. Các nhà khoa học cho rằng niên đại con tàu thuộc khoảng cuối thế kỷ XIV đến XVI.

Đáng chú ý, các nhà khoa học nhận định đây có thể là một bảo vật tàu gỗ cổ vì được phát hiện trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

Ngày 20/11/2025, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các chuyên gia khảo cổ, đơn vị bảo tồn đã tổ chức tọa đàm bàn phương án khai quật, trục vớt hiện vật nêu trên.

Thời điểm khai quật được các nhà nghiên cứu đề xuất vào tháng 3-4/2026. Sau khi trục vớt, hiện vật sẽ được di dời đến vị trí an toàn để bảo tồn và trưng bày lâu dài.

Chính quyền địa phương đã khoanh vùng vị trí phát lộ con tàu (Ảnh: Hoài Sơn).

Bà Nguyễn Thị Anh Thị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết đây là lần đầu tiên phát hiện di vật tàu cổ gần như còn nguyên vẹn tại bãi biển Hội An. Địa điểm phát hiện di vật nằm trong không gian của đô thị thương cảng quốc tế Hội An, một Di sản văn hóa thế giới.

Thời gian qua các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nghiên cứu bước đầu. Tuy nhiên việc bảo tồn di vật khảo cổ này là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, kỹ thuật hiện đại và có sự tham gia của các nhà khoa học.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, mọi đánh giá đề ra giải pháp khai quật cần hết sức thận trọng, dự lường mọi trường hợp để hướng đến bảo tồn tính chân xác, lâu dài của di vật.