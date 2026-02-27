Gia đình chi hơn 300 triệu làm 100 mâm cỗ mừng thọ, đãi khách 2 ngày

“Thật sự mình bất ngờ luôn. Chưa từng thấy nơi nào làm lễ mừng thọ mà quy mô lớn hơn cả đám cưới như vậy”, chị Phương Thảo chia sẻ khi nhắc về lần đầu chứng kiến lễ mừng thọ ở quê chồng.

Phương Thảo (quê Uông Bí) hiện sống cùng chồng tại đảo Hà Nam, phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh.

Cô gái chia sẻ đã làm dâu ở đây được 4 năm, nhưng trước kia hầu như không để ý nhiều đến phong tục mừng thọ. Một phần vì ông bà hai bên nhà chồng đã qua đời, phần khác là bố mẹ chồng chưa đến tuổi tổ chức.

Chỉ đến năm nay, khi được chị gái (cũng lấy chồng ở đảo) mời đến dự lễ mừng thọ bên gia đình chồng chị, Thảo mới thực sự “choáng ngợp” trước quy mô và sự cầu kỳ của lễ mừng thọ tại đây.

Nàng dâu bất ngờ trước lễ mừng thọ “khủng” hơn cả đám cưới ở quê chồng (Clip: Nhân vật cung cấp).

Ấn tượng mạnh mẽ trước sự hoành tráng này, cô ghi lại toàn bộ khung cảnh rước kiệu, tiệc tùng linh đình và chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số bình luận tò mò.

Nhiều người dân địa phương vào xác nhận đây là phong tục quen thuộc, thậm chí có gia đình còn tổ chức lễ mừng thọ lớn hơn cả đám cưới, con cháu từ khắp nơi tụ họp, chuẩn bị nhiều ngày, ăn uống, ca hát, nhảy múa rộn ràng như hội.

Theo Thảo, ở quê cô, lễ mừng thọ thường diễn ra giản dị, ông bà lên thôn nhận bằng rồi về, con cháu quây quần bên mâm cơm, chúc thọ và trao quà. Nhưng tại quê chồng, mọi thứ hoàn toàn khác biệt.

“Đám cưới của mình trước đây chỉ khoảng 60-70 mâm đã thấy là lớn. Nhưng lễ mừng thọ ở đây có thể lên tới cả trăm mâm. Gia đình nào có điều kiện, chi phí thậm chí lên đến cả tỷ đồng”, Thảo chia sẻ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô tiệc tùng, điều khiến nàng dâu trẻ bất ngờ hơn cả là các nghi lễ truyền thống đi kèm. Từ rước kiệu, khiêng võng, chuẩn bị lễ vật đến nghi thức đưa các cụ lên miếu “báo thọ”, rồi lại rước về trong sự chúc tụng của con cháu, người đi xem đông náo nhiệt không khác gì hội làng.

“Gia đình chồng chị mình chuẩn bị 100 mâm cơm, tiếp đãi 2 ngày, rất hoành tráng. Mình cảm nhận rất rõ sự coi trọng chữ hiếu của người dân nơi đây”, Thảo bày tỏ.

Gia đình nhà chồng chị gái Thảo tổ chức hơn 100 mâm cỗ để mừng thọ bà nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị gái Thảo cho hay, năm nay bà nội chồng cô tròn 90 tuổi, cụ có 8 người con, và mỗi người thống nhất đóng góp 40 triệu đồng để tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ.

Ngay từ trước Tết, gia đình đã họp bàn kỹ lưỡng về khâu tổ chức. Ở địa phương có tục rước kiệu trong dịp mừng thọ, tuy nhiên cụ bà chủ động đề nghị con cháu lược bỏ phần này để tránh tốn kém, giữ mọi thứ gọn gàng, ý nghĩa.

Từ ngày 26-27 tháng Chạp, gia đình đã dựng rạp để chuẩn bị. Đến mùng 3-4 Tết thì chính thức diễn ra lễ mừng thọ. Ngoài tiệc đãi khách, gia đình còn mời ban nhạc và đội múa lân đến biểu diễn, tạo không khí rộn ràng, vui tươi cho ngày đặc biệt.

Cô gái cho biết, đây là lần đầu tiên về làm dâu và chứng kiến một lễ mừng thọ quy mô lớn như vậy. Tổng chi phí tổ chức hơn 300 triệu đồng, thậm chí còn lớn hơn cả đám cưới của vợ chồng cô trước đây.

"So với nhiều gia đình khác trong làng thì lễ mừng thọ của bà nội tôi vẫn chưa phải lớn nhất, bởi có những nhà tổ chức thêm phần rước kiệu nên chi phí còn cao hơn nhiều", chị gái Thảo cho hay.

Theo cô gái, người dân địa phương đảo Hà Nam đặc biệt đề cao việc “uống nước nhớ nguồn”. Khi các cụ đạt tuổi thọ cao như 70, 80, 90 hay thậm chí 100 tuổi, con cháu xem đó là niềm tự hào lớn. Việc tổ chức lễ mừng thọ không chỉ để chúc mừng mà còn là dịp để cả gia đình sum vầy, thể hiện lòng biết ơn và kính trọng với bậc sinh thành.

Dù tốn kém, nhiều gia đình vẫn sẵn sàng góp tiền, chia đều cho con cháu để tổ chức một buổi lễ thật long trọng.

Ngày Tết gia đình Thảo chuẩn bị hai mâm cơm từ mùng 1 cho tới khi hoá vàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Chưa hết choáng ngợp trước lễ mừng thọ tại nhà chị gái, Thảo bất ngờ khi cùng chồng xem rước kiệu của các cụ cao niên trong vùng đi báo thọ.

“Các cụ được chuẩn bị trang phục chỉnh tề, con cháu cùng nhau thiết kế kiệu, võng trang trí đẹp mắt để rước ông bà, bố mẹ lên miếu”, Thảo kể.

Không chỉ lễ mừng thọ, theo Thảo, các dịp giỗ chạp, lễ Tết tại quê chồng cũng được tổ chức rất chu đáo. “Ngày giỗ, nhỏ thì 2-3 mâm, lớn thì hơn chục mâm là bình thường. Tết thì ngày nào cũng hai mâm cơm, cúng sáng chiều cho đến ngày hóa vàng”, cô nói.

Tuy nhiên, chính sự hoành tráng này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là nét văn hóa đẹp, thể hiện sự hiếu kính và gìn giữ truyền thống lâu đời. Ngược lại, không ít ý kiến, kể cả từ người dân địa phương, cho rằng việc tổ chức quá cầu kỳ, tốn kém.

Theo Thảo, với nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ bắt đầu cảm thấy khó theo kịp những nghi lễ kéo dài và phức tạp. Không chỉ lễ mừng thọ, mà hệ thống giỗ chạp trong năm cũng khá dày đặc, đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí.

“Thế hệ trẻ bây giờ ai cũng bận rộn. Nếu giữ nguyên toàn bộ các nghi lễ như trước thì thực sự rất vất vả. Có những việc mình chưa từng trải qua nên cũng không biết làm sao cho đúng”, cô chia sẻ.

Hiện tại, trong gia đình Thảo, việc thờ cúng và tổ chức các nghi lễ vẫn chủ yếu do bố mẹ chồng đảm nhiệm, cô chỉ phụ giúp những phần nhỏ. Tuy nhiên, nghĩ đến tương lai khi phải tự đứng ra lo liệu, Thảo thừa nhận không khỏi áp lực.

Dù vậy, Thảo cũng nhận thấy sự thay đổi đang dần diễn ra. Nhiều gia đình bắt đầu có xu hướng tinh giản các thủ tục, giữ lại phần cốt lõi ý nghĩa thay vì duy trì toàn bộ nghi lễ phức tạp.