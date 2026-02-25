Cô gái Hưng Yên đăng ảnh bố 48 tuổi như U30, nhiều người nhầm là bạn

Dịp Tết, tình cờ tìm được vài bức ảnh chụp chung với bố, Nguyễn Như Quỳnh (SN 2002, sống ở Hưng Yên) đăng tải lên trang cá nhân và nhận về nhiều lượt tương tác.

Điều khiến mọi người bất ngờ là ông Nguyễn Văn Khuynh (SN 1978) - bố của Như Quỳnh - vẫn giữ được nét mặt tươi trẻ dù đã bước sang tuổi 48. Nếu không nói tuổi, khi ra đường, nhiều người nghĩ ông mới ngoài 30.

Ông Khuynh có vẻ ngoài trẻ trung khiến nhiều người bất ngờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhiều lần, mọi người ngỡ ngàng khi nghe tôi gọi bố. Ban đầu, họ tưởng bố là bạn của tôi", cô gái nói.

Theo Như Quỳnh, bố của cô được thừa hưởng vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi từ ông nội. Chuyện bị nhận nhầm khi ra đường xảy ra thường xuyên.

Theo đó, có nhiều người nhầm mẹ của Như Quỳnh là chị gái của bố, hoặc con gái và bố là một đôi vì nhìn gương mặt ngang tuổi nhau.

"Nhiều người quen gọi đùa hai bố con là anh em. Với người lạ, mỗi lần nghe chúng tôi xưng bố - con, họ ngạc nhiên "Thật không vậy? Đây là bố à?", cô bày tỏ.

Như Quỳnh chụp ảnh chung với bố và mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, ông Khuynh đang làm về tổ chức sự kiện và tiệc cưới. Ngoài tâm hồn luôn vui vẻ và sống vô tư, yếu tố khiến ông trẻ lâu là duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cẩn thận.

"Nhiều năm qua, bố kiêng đồ ngọt, không hút thuốc, uống rượu bia. Làn da không bị lão hoá sớm như những người khác nên trẻ lâu", cô gái bày tỏ.

Được biết, trước đây, ông Khuynh thường xuyên hút thuốc. Sau khi nhận thấy những tác hại do thuốc lá gây ra, ông quyết tâm bỏ thói quen này. Vì vậy, sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt, cơ thể tăng cân, gương mặt hồng hào, ưa nhìn hơn.

Cô gái cho rằng, công việc gắn với tổ chức sự kiện và đám cưới giúp bố giữ được tinh thần trẻ trung, năng động. Thường xuyên tiếp xúc với không khí vui tươi, rộn ràng của những buổi lễ khiến ông cảm thấy yêu đời hơn, cởi mở trong giao tiếp.

"Chính môi trường làm việc nhiều tiếng cười ấy đã góp phần giúp bố thêm lạc quan, duy trì diện mạo tươi tắn và nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày", cô cho hay.

Như Quỳnh cảm thấy may mắn khi bố ủng hộ theo con đường nghệ thuật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong cuộc sống, ông Khuynh luôn quan tâm con cái nhưng vẫn giữ sự nghiêm khắc. Với Như Quỳnh, bố không chỉ là người bạn để học hỏi, chia sẻ mà còn luôn đồng hành và động viên con gái trên hành trình sự nghiệp.

"Nhiều phụ huynh không muốn con học nghệ thuật nhưng bố tôi rất ủng hộ, khuyến khích con gái theo đuổi ước mơ. Nhờ vậy, hiện tôi làm MC cho các sự kiện, quay thêm các video quảng cáo, tham gia vài dự án phim truyền hình...", Như Quỳnh bày tỏ.