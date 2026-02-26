Vụ tàu hoả tông ô tô ở Hà Nội: "Nếu nhanh 30 giây, có lẽ tôi đã chết"

Tối 25/2, anh Mạnh Sỹ (sống ở Hà Nội) lái xe tải di chuyển từ trong đường Yên Phú hướng ra đường Ngọc Hồi. Vì đường hẹp và trời có mưa nhỏ, anh chủ động giảm tốc độ để tránh va chạm.

Đến vị trí cách điểm giao cắt đường sắt ở km13+714 khu gian Thường Tín (theo hướng Văn Điển đi Thường Tín) khoảng 200m, nam tài xế nghe thấy tiếng chuông báo có tàu sắp chạy qua và barie hạ xuống. Tuy nhiên, lái xe điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 29H-792.xx do anh N.V.T. (SN 1974, ở xã Mê Linh, Hà Nội) vẫn cố đi qua.

"Lúc đó, đầu xe tải mắc kẹt với 2 thanh barie và nằm giữa đường sắt", anh Sỹ nói với phóng viên Dân trí.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn (Ảnh: Ninh Thế Cường).

Từ trong xe, anh nhìn thấy 2 người đàn ông vội vàng chạy lại, giúp nâng thanh chắn lên để ô tô tải có thể di chuyển, tránh va chạm. Nhìn thấy tình huống nguy cấp, anh Sỹ cũng định nhảy xuống hỗ trợ nhưng không kịp.

Hình ảnh ô tô tải kẹt giữa đường ray và bị tàu hoả húc văng (Video: Mạnh Sỹ).

"Nếu đi nhanh 30 giây, tôi kịp xuống hỗ trợ, có lẽ sẽ bị va chạm với tàu hoả dẫn đến tử vong. Sự việc xảy ra rất nhanh, tôi không nghĩ tàu hoả ở khoảng cách gần như vậy", anh Sỹ chia sẻ.

Theo anh, cú va chạm giữa tàu với xe tải tạo ra một âm thanh rất lớn. Lần đầu chứng kiến vụ tai nạn đường sắt ở khoảng cách gần, chàng trai cảm thấy ám ảnh.

"Sau cú tông, tôi khá hoảng hốt, phải mất vài phút trấn tĩnh mới có thể mở cửa xe chạy xuống xem xét tình hình", anh nhớ lại.

Tại hiện trường, anh nhìn thấy một trong 2 người dân hỗ trợ đẩy barie bị thương. Tài xế tử vong ngay tại chỗ.

Anh Sỹ chứng kiến toàn bộ sự việc từ trong cabin (Ảnh: Cắt từ clip).

Điểm giao cắt này là khu vực anh Sỹ thường xuyên đi qua. Nam tài xế nhận thấy, một số người dân đặc biệt là tài xế đi xe máy thường cố vượt qua đường sắt khi có chuông báo và barie đã hạ xuống.

Theo anh Sỹ, hồi tháng 1, anh từng di chuyển qua vị trí giao cắt nói trên. Thời điểm đó, chuông báo đã reo, barie hạ xuống, có ô tô con vẫn cố băng qua. May mắn khi phát hiện tàu phía xa, tài xế kịp thời cho ô tô lùi lại nên không xảy ra tai nạn.

"Trong khi lái xe, tôi luôn quan niệm, chấp hành tốt quy định an toàn giao thông. Khi nghe chuông báo hay barie hạ xuống, mọi người không nên cố vượt qua đường sắt, tránh những vụ tai nạn thảm khốc do va chạm với tàu hoả", anh khuyên.

Theo Công an Hà Nội, vụ tai nạn khiến anh T. (tài xế xe tải) tử vong tại chỗ. Một người khác là anh Đỗ Như Hùng (SN 1985, ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội) bị đa chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Sau vụ va chạm, ô tô tải nằm chắn ngang đường sắt. Tài xế ô tô tử vong và mắc kẹt trong cabin, đến 22h người này được các lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Qua xác minh ban đầu lái tàu và hành khách không bị thương.