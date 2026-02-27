Rể Mỹ về quê vợ Việt ăn Tết, được gia đình dựng rạp đón và cú sốc khó quên

"Cú sốc của chàng rể Tây khi chặt gà"

Về quê vợ ở Hưng Yên đúng dịp Tết, Reid Mason Christopher (SN 1996, quốc tịch Mỹ) có dịp tham dự lễ giỗ bà ngoại tại nhà bác cả. Thấy con rể hào hứng khám phá nếp sinh hoạt của gia đình Việt, mẹ vợ gợi ý anh chàng vào bếp thử chặt gà.

Ban đầu, Reid có phần lưỡng lự, bởi đây là trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Ở Mỹ, gà thường được chặt sẵn hoặc khách sử dụng máy cắt tại siêu thị trước khi mang về. Vì thế, hiếm khi chàng trai có dịp nhìn thấy nguyên con gà.

Reid và Kỳ Duyên nên duyên sau 3 năm yêu nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lóng ngóng cầm con dao nặng trên tay, Reid loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Xung quanh, người thân và họ hàng chăm chú dõi theo càng khiến anh cảm thấy áp lực.

Nghe vợ nhẹ nhàng hướng dẫn, chàng rể Tây lấy lại bình tĩnh, quyết tâm thử sức. Do còn vụng về, Reid khiến miếng thịt gà giống như bị băm nhỏ.

"Đó thực sự là cú sốc của Reid. Anh ấy cảm thấy buồn và tự ti vì bản thân không thể làm được. Tôi phải mất nhiều thời gian động viên chồng", Kỳ Duyên cho biết.

Đoạn video chặt gà của Reid được vợ chia sẻ lên mạng xã hội bất ngờ nhận về nhiều lượt tương tác. Đa số ý kiến dành sự khen ngợi cho chàng rể người nước ngoài vì tích cực tham gia các trải nghiệm ở quê vợ.

Màn chặt gà vụng về của Reid (Nguồn: Tiktok kyduyenslay)

Kỳ Duyên và Reid đã về chung một nhà được 2 năm. Trước đó, anh từng sang Việt Nam thăm gia đình vợ nhưng đây là lần đầu tiên chàng trai đón năm mới tại Hưng Yên.

Cặp đôi khởi hành từ sân bay Los Angeles (bang California, Mỹ), quá cảnh ở Hong Kong (Trung Quốc) trước khi hạ cánh ở sân bay quốc tế Nội Bài. Toàn bộ hành trình kéo dài 36 tiếng.

"Chúng tôi vạ vật ở sân bay, mệt mỏi sau nhiều tiếng di chuyển. Dù thiếu ngủ, Reid vẫn giữ được vẻ háo hức. Tôi rất trân trọng tình cảm đó của chồng", Kỳ Duyên nhớ lại.

Nhận tin vợ chồng con gái về quê đón Tết, bố mẹ Kỳ Duyên tất bật dựng rạp, chuẩn bị 20 mâm cỗ tất niên với khoảng 200 khách mời là họ hàng, làng xóm.

Chứng kiến khung cảnh náo nhiệt, Reid khá bối rối. Bởi, ở Mỹ, các gia đình thường sống cách xa nhau, hiếm khi có dịp tụ họp.

"Trải qua chặng bay dài, lệch múi giờ và dự bữa tiệc linh đình, chồng tôi mệt đến mức nằm ngủ 2 ngày mới có thể hồi phục sức khoẻ", Kỳ Duyên cho biết.

Những ngày tiếp theo, Reid bắt đầu quá trình khám phá các hoạt động ở quê vợ. Anh hào hứng thử áo dài, tìm hiểu về đào và quất, đặc biệt thích mừng tuổi cho các cháu.

Điều khiến Reid cảm thấy ngạc nhiên nhất là tục thả cá chép vào ngày ông Công ông Táo. Sáng 23 tháng Chạp, anh thức dậy, bất ngờ trước những chú cá nhỏ được đặt trong bát trên bàn thờ.

"Dù được vợ giải thích về truyền thống thả cá chép của người Việt Nam, Reid vẫn thương các chú cá không được bơi lội trong không gian rộng rãi", cô gái chia sẻ.

Những ngày cuối năm, gia đình bận rộn mua sắm, dọn dẹp, bộn bề lo toan, Reid đều đồng hành hỗ trợ. Mỗi lần bố mẹ vợ nhắc nhở đi ngủ sớm, anh đáp lại với Kỳ Duyên: "Chồng không đi từ Mỹ về Việt Nam để lên phòng ngủ, muốn ở đây để chứng kiến mọi khoảnh khắc của gia đình".

Reid thành kính trước bàn thờ tổ tiên ở nhà vợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau gần 2 tuần đón Tết ở Việt Nam, Reid lên đường về Mỹ trước để lo công việc, vợ ở lại Việt Nam sum vầy cùng gia đình thêm một thời gian. Ngày chia tay, anh chàng bày tỏ lời cảm ơn đến gia đình đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị trong những ngày đầu năm mới.

"Dù hành trình di chuyển rất vất vả, chồng tôi luôn khẳng định đây là việc anh muốn làm và không bao giờ ngại khó, ngại khổ", cô gái bày tỏ.

Chuyện tình yêu không ghen tuông

Kỳ Duyên (SN 1998) từng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2018, cô nhận học bổng sang Mỹ du học tại bang Texas.

Tốt nghiệp xong, cô ở lại làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu tại bang này. Năm 2021, trong một lần sử dụng ứng dụng hẹn hò, Kỳ Duyên ấn tượng với Reid (SN 1996) từ khi đọc những dòng giới thiệu ngắn gọn.

“Trong phần giới thiệu, Reid nhắc đến 3 điều quan trọng mà tôi luôn tìm kiếm khi yêu là sự lắng nghe, trung thực và chung thủy. Điều đó khiến tôi cảm nhận anh là người nghiêm túc, không chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài như nhiều người khác”, cô gái quê Hưng Yên nhớ lại.

Mong muốn có cơ hội tìm hiểu, Kỳ Duyên chủ động kết nối với Reid. Từ hai người xa lạ, họ trò chuyện một cách tự nhiên và chân thành, không gượng ép.

Càng nói chuyện, cô gái đến từ Việt Nam càng nhận ra đối phương cư xử lịch sự. Reid không vồ vập như nhiều chàng trai khác mà kiên nhẫn lắng nghe, tạo cho cô cảm giác an toàn và được trân trọng.

Cặp đôi giữ sự tin tưởng, chưa bao giờ ghen tuông từ khi yêu cho đến khi kết hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 7 ngày trò chuyện, Kỳ Duyên và Reid quyết định hẹn gặp tại một quán cà phê. Ngay từ giây phút đầu tiên, cô ấn tượng trước sự tinh tế và chu đáo từ chàng trai mới quen.

Reid mang theo một bó hoa nhỏ, không gói ghém cầu kỳ hay trang trí rườm rà. Vẻ giản dị này khiến Kỳ Duyên cảm nhận được sự chân thành, không phô trương của đối phương.

"Trong suốt buổi hẹn, tôi cảm nhận anh ấy là người rất hiền và có phần ngây ngô. Reid lúng túng đến mức không biết nói gì. Tôi phải là người chủ động gợi chuyện để cả hai bớt ngại ngùng", cô gái bày tỏ.

Trở về nhà sau cuộc hẹn, Kỳ Duyên và Reid tiếp tục nói chuyện, tình yêu nảy nở giữa 2 người từ lúc nào không hay. Sau một tháng, họ chính thức trở thành một đôi.

Khi tình yêu đang êm đềm, tháng 5/2022, Kỳ Duyên bất ngờ nhận được học bổng sang Paris (Pháp) theo học thạc sĩ. Cơ hội mới mở ra kéo theo nhiều trăn trở.

Cô gái Việt không biết sau này có quay lại Mỹ hay không, trong khi bạn trai không thể rời bỏ công việc ổn định để sang châu Âu định cư. Khoảng cách địa lý và những ngã rẽ tương lai khiến tình yêu đứng trước thử thách.

Ngày tiễn bạn gái ra sân bay, Reid không giấu được tâm trạng buồn bã và hụt hẫng. Nhìn người mình yêu bước qua cửa kiểm soát an ninh, anh hiểu rằng phía trước sẽ là những tháng ngày xa cách.

“Vừa xuống sân bay ở Paris, tôi gọi điện về Mỹ. Nhìn thấy Reid đau khổ, tôi không thể cầm lòng. Hai ngày sau khi chia tay, chúng tôi quyết định tiếp tục yêu, dù chưa biết tương lai phía trước sẽ ra sao”, Kỳ Duyên nhớ lại.

Từ thời điểm đó, cặp đôi bắt đầu yêu xa trong 2,5 năm. Cứ 4-5 tháng, Reid bay sang châu Âu thăm bạn gái một lần.

Theo Kỳ Duyên, trở ngại lớn nhất khi yêu xa giữa 2 châu lục chính là lệch múi giờ khiến quỹ thời gian trò chuyện của cả hai trở nên eo hẹp.

Sau nhiều lần sắp xếp, họ thống nhất mỗi tuần dành riêng một cuộc gọi vào Chủ nhật. Cuối tuần, Kỳ Duyên dậy sớm hơn thường lệ, ở phía bên kia đại dương, Reid thức muộn để 2 người có thể hàn huyên.

"Để tình yêu không bị nhàm chán, chúng tôi cùng nhau chơi trò chơi điện tử, xem phim trực tuyến hoặc gọi video để đón Halloween dù ở 2 quốc gia cách xa nhau", cô gái chia sẻ.

Sự chung thuỷ, nghiêm túc và chín chắn của Reid tạo cho Kỳ Duyên niềm tin tuyệt đối. Suốt thời gian yêu nhau, chưa bao giờ cô gái Việt phải ghen tuông hay nghi ngờ.

"Nhờ sự tin tưởng, chúng tôi đã vượt qua thử thách yêu xa để đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ", Kỳ Duyên bày tỏ.

Bản giao kèo 2 điều trước kết hôn

Năm 2024, Reid cầu hôn Kỳ Duyên tại vườn hoa tuylip lớn nhất thế giới có tên là Keukenhof ở Hà Lan. Khu vườn có diện tích 32 ha, trồng hơn 7 triệu bông hoa mỗi năm, bao gồm hàng trăm loài tulip, thu hút rất đông du khách.

Xúc động về màn cầu hôn chân thành của bạn trai, Kỳ Duyên thẳng thắn đưa ra hai “giao kèo” trước khi quyết định lên xe hoa.

Cô yêu cầu mỗi năm phải được chồng cho về Việt Nam ít nhất 1 tháng để sum họp với gia đình. Khi bố mẹ sang Mỹ thăm con gái, cô mong ông bà có thể ở chung nhà thay vì ra khách sạn, để cảm nhận trọn vẹn không khí gia đình.

Trước những điều kiện ấy, Reid không do dự, mỉm cười gật đầu đồng ý, thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng hòa mình vào nếp sống của gia đình vợ.

Reid cầu hôn Kỳ Duyên ở Hà Lan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Sau khi kết hôn, anh ấy không chỉ thực hiện đúng lời hứa mà còn thể hiện sự trân trọng, muốn tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, phong tục của Việt Nam", cô bày tỏ.

Trong cuộc sống hàng ngày, sự khác biệt về văn hoá giữa Kỳ Duyên và chồng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, Reid luôn chủ động học hỏi và tìm hiểu giúp khoảng cách trong phong tục tập quán bị xoá mờ.

Những ngày sau đám cưới, cô gái quê Hưng Yên vẫn dành trọn niềm tin với chồng. Kỳ Duyên cảm thấy bản thân trưởng thành hơn trong mối quan hệ này. Reid luôn tạo cho cô cảm giác an tâm, không bao giờ khiến vợ phải ghen tuông hay kiểm soát.

Nói về dự định trong tương lai, Kỳ Duyên cho biết, cặp đôi sẽ tập trung đi làm, kiếm tiền tại Mỹ vun vén cho tổ ấm trước khi chào đón những đứa con chào đời. Hiện, cô làm công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, chồng làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.