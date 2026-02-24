Những lưu ý khi cúng Thần Tài

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tín ngưỡng thờ Thần Tài bắt nguồn từ văn hóa phương Bắc trong quá trình người Việt giao thương với Trung Quốc.

Việc thờ cúng Thần Tài khi du nhập vào Việt Nam đã có những thay đổi. Ở Trung Quốc, mỗi địa phương có một ngày vía Thần Tài khác nhau nhưng ở Việt Nam chỉ có một ngày vía Thần Tài đó là mùng 10 âm lịch tháng Giêng.

“Ngoài ngày vía chính của Thần Tài là mùng 10 tháng Giêng, nhiều gia đình vẫn chọn ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng, mùng 1 hoặc rằm để cúng Thần Tài, tạ lễ khi gặp vận may về tài lộc”, chuyên gia này cho hay..

Theo cuốn Văn khấn cổ truyền của người Việt do Đại đức Thích Nguyên Mãn hiệu đính, chỉnh sửa (Nhà xuất bản Lao động), tục thờ Thần Tài bắt nguồn từ một tích xưa khá đặc biệt.

Chuyện kể rằng có một lái buôn tên Âu Minh, trong lần đi qua hồ Thành Thảo được Thủy thần ban cho một cô hầu tên Như Nguyện. Từ ngày Như Nguyện về nhà, việc làm ăn của Âu Minh bỗng trở nên phát đạt.

Mâm cúng Thần Tài với nhiều lễ vật đặc trưng (Ảnh: Thu Hương).

Vào một ngày Tết, vì nóng giận, ông đã đánh mắng cô. Quá sợ hãi, Như Nguyện chui vào đống rác rồi biến mất. Kể từ đó, việc kinh doanh của Âu Minh sa sút nhanh chóng, tiền của đội nón ra đi.

Dân gian tin rằng Như Nguyện chính là Thần Tài hiện thân. Cũng từ tích này mà hình thành quan niệm kiêng hót rác trong ba ngày đầu năm, bởi người ta sợ rằng lỡ tay hót luôn cả tài lộc đi cùng rác. Việc đặt bàn thờ Thần Tài ở góc nhà, sát nền nhà thay vì ở vị trí cao ráo, trang trọng như bàn thờ tổ tiên, cũng được lý giải từ điển tích ấy.

Cũng theo sách này, khác với không gian thờ cúng gia tiên thường đặt ở nơi cao nhất trong nhà, ban thờ Thần Tài theo truyền thống lại khiêm nhường ở một góc riêng. Thường đó là một khám nhỏ sơn son thếp vàng hoặc một kệ thờ giản dị, phía trong đặt bài vị viết trên nền giấy đỏ bằng mực nhũ kim.

Nội dung bài vị phổ biến là “Ngũ phương ngũ thổ Long thần, tiền hậu địa chúa Tài thần”. Hai bên có câu đối “Thổ năng sinh bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim”, mang ý nghĩa đất có thể sinh ra ngọc quý, cũng có thể ban phát vàng ròng.

Trước bài vị là bát hương, hai bên có đèn thắp sáng, bên trong bày chén nước, chén rượu, hoa quả và lễ vật tùy dịp.

Người xưa cúng Thần Tài quanh năm chứ không riêng một ngày cố định. Khi cần cầu xin việc làm ăn, gia chủ đều có thể thắp hương khấn nguyện.

Chia sẻ về mâm cúng ngày vía Thần Tài, chuyên gia Song Hà cho hay, các gia đình nên chuẩn bị đầy đủ đồ lễ gồm nến, hương, hoa tươi, trầu cau, xôi đậu, 3 cốc nước, 3 cốc rượu, gạo, tiền vàng, muối, bộ tam sên gồm thịt heo luộc (thịt heo phải có cả mỡ, nạc, da), 3 quả trứng luộc, 3 con tôm.

Tùy theo điều kiện gia đình hoặc vùng miền có thể sắm lễ cúng Thần Tài cá lóc nướng hoặc heo quay bánh hỏi.

Quan niệm dân gian cho rằng, bộ tam sên thường được giải thích là tượng trưng cho thiên, địa, nhân. Thịt ba chỉ tượng trưng cho đất, tôm hoặc cua luộc tượng trưng cho nước, trứng luộc tượng trưng cho trời, thể hiện sự cân bằng và hài hòa trong vũ trụ.

Lễ vật bánh bao hình túi tiền được dâng cúng Thần Tài (Ảnh: Thu Hương).

Giờ đẹp cúng Thần Tài và bài văn khấn ngày vía Thần Tài

Chia sẻ về ngày giờ đẹp cúng Thần Tài năm 2026, chuyên gia Song Hà gợi ý: “Khung giờ vàng cúng vía Thần Tài là khoảng giờ Mão từ 5h đến 7h; giờ Tỵ từ 9h đến 11h và giờ Thân từ 15h đến 17h.

Đây cũng là 3 khung giờ các gia đình có thể mang vàng và bạc đi qua cổng chính, cửa chính đặt vào vùng tài vị để két sắt, nơi chuyên để tiền...”.

Khi hành lễ, các gia đình có thể tham khảo văn khấn Thần Tài tham khảo trong cuốn Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Con kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay, ngày… tháng… năm 2025

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)