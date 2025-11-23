“Cho cô góp 100.000 đồng gửi bà con Đắk Lắk với!”

Những ngày qua, thành phố Đà Nẵng có nhiều nhóm thiện nguyện khẩn trương kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm tới người dân vùng lũ ở Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Tại địa chỉ 70 Hà Bổng (phường An Hải), không khí tất bật khi hàng chục người dân và tình nguyện viên hối hả bên những thùng hàng chất cao, tay thoăn thoắt phân loại, đóng gói hàng hóa.

Người phụ nữ bán đậu hủ xin góp 100.000 đồng gửi đồng bào vùng lũ (Ảnh: Nhung Lê).

Từng bịch sữa, gói mì, hộp lương khô, xúc xích, áo quần, được sắp xếp cẩn thận để đưa lên xe tải, kịp chuyển vào các khu vực đang bị ngập sâu ở Phú Yên (cũ), nay thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Chị Bùi Hương, thành viên nhóm thiện nguyện, cho biết, điều chị nhớ nhất là vào sáng nay, giữa lúc mọi người bận rộn, một người phụ nữ bán đậu hủ (tàu hủ) giản dị bước vào, tay còn dính nước đậu, giọng gấp gáp: “Cho cô góp 100.000 đồng gửi cho bà con Phú Yên với! Cô bán đậu hủ nhưng cũng có tiền đây!”.

Chị Hương nhớ lại, lúc đó một tình nguyện viên vội chạy ra cảm ơn tấm lòng của cô, rồi xin góp thêm ít tiền “cho đủ phần”. Nghe vậy, cô bật cười, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe, đáp: “Thế ăn đậu hủ đi, cô cho… Ăn hết đi cũng được!”. Khoảnh khắc giản dị ấy khiến cả căn phòng lặng đi vài giây.

Theo chị Bùi Hương, giữa lúc khó khăn, nhìn người phụ nữ bán đậu hủ cũng dùng những đồng tiền ít ỏi kiếm được ủng hộ đồng bào đang gặp hoạn nạn, bản thân chị rất ấm lòng.

Các thành viên trong nhóm luôn bận rộn với việc gói hàng để đưa đến vùng lũ (Ảnh: Nhung Lê).

Theo chị Bùi Hương, số quà quyên góp lần này do chị và một số người bạn đứng ra kêu gọi trên mạng xã hội và trong cộng đồng. Không chỉ người dân địa phương, nhiều người cũng ghé vào góp sức.

“Chú tài xế xe ôm công nghệ dừng xe lại, nói “con cần gì chú đi mua giúp”. Có cả du khách nước ngoài đi ngang thấy đông, tò mò hỏi, rồi biết là gom đồ giúp người vùng lũ thì chạy đi mua sữa, bánh mang tới ủng hộ. Nhìn ai cũng nhiệt tình mà thương lắm”, chị Hương chia sẻ.

Chị Hương cũng cho hay, nhóm thiện nguyện còn có sự tham gia của rất nhiều mẹ bỉm sữa. Các chị địu con vài tháng tuổi, hoặc dẫn theo những em 2 tuổi, 8 tuổi để cùng đóng gói hàng.

“Có bé ngủ gục trên thùng xốp, bé lon ton nhặt từng gói mì đưa cho người lớn. Những hình ảnh ấy khiến điểm tập kết hàng cứu trợ trở nên ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực. Hy vọng những năng lượng này sẽ được truyền đến vùng lũ”, chị Hương nói.

Em bé ngủ gục trên thùng xốp khi theo mẹ phụ giúp việc gói hàng (Ảnh: Nhung Lê).

Theo kế hoạch của nhóm, vào ngày 22/11, 30 thùng nước suối và 100 phần quà đầu tiên đã lên đường vào Đắk Lắk. Ngay trong tối 22/11, nhóm tiếp tục chuẩn bị gần 200 phần quà cùng 1 tấn gạo để vận chuyển.

Với lượng hàng hóa tiếp tục được gom góp mỗi giờ, dự kiến sẽ có 400-500 phần quà, kèm theo chăn, áo ấm, đưa đến tận tay người dân bị cô lập. Tổng lượng hàng quyên góp đến nay đã xấp xỉ 17 tấn.

“Đà Nẵng mình cũng vừa bị mưa lũ, nhưng khi nghe bà con Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa thiệt hại nặng nề hơn, ai cũng muốn góp một chút. Ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là tình nghĩa”, chị Hương chia sẻ.