Người Đà Nẵng chi viện hàng nghìn suất nhu yếu phẩm gửi vào vùng lũ

Nhiều xã tại Đà Nẵng vẫn bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, khiến người dân vùng ngập lụt đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại khu vực đường Hồ Nghinh (ĐH9, phường Điện Bàn Đông), hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội đang túc trực tại Nhà văn hóa Cổ An Tây, nơi được chọn làm điểm tập kết hàng hóa cứu trợ.

Tuổi trẻ phường Điện Bàn Đông hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng lũ (Ảnh: UBND Điện Bàn Đông).

Từ đây, nhu yếu phẩm được vận chuyển bằng ghe, thuyền đến các khu vực bị chia cắt như Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn) và các khu dân cư lân cận.

Bên trong điểm tập kết, lực lượng đoàn viên thanh niên phường Điện Bàn Đông đang khẩn trương tiếp nhận nước uống, mì tôm, bánh mì, sữa… do người dân và các tổ chức hỗ trợ gửi đến.

Chị Ngô Thị Tú Trinh, Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Đông, cho biết trong hai ngày qua, Đoàn phường đã tiếp nhận hàng nghìn két nước, thùng sữa, mì tôm… và phối hợp với công an, bộ đội đưa vào vùng ngập sâu cho người dân, bệnh nhân và lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Người dân phường Điện Bàn Bắc nấu cơm, gói bánh ú… hỗ trợ người dân (Ảnh: UBND Điện Bàn Bắc).

“Dự kiến công tác vận chuyển nhu yếu phẩm sẽ kéo dài đến khi nước rút, với phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau”, Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Đông khẳng định.

Tại thành phố Hội An, nhiều cá nhân và doanh nghiệp cũng đã chủ động hỗ trợ người dân và du khách. Nhà hàng Sữa café (phường Hội An) đã chuẩn bị hàng trăm suất ăn, bánh mì và nước uống miễn phí, trong khi chủ căn villa số 30 Nguyễn Tuân (phường Hội An) mở cửa đón khách đến tránh trú lũ.

Trong hai ngày 28-29/10, Hội từ thiện Cửa Đại Nam đã kết nối cùng các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 1.000 suất cơm cùng nước, sữa, băng vệ sinh… đến các vùng bị cô lập nặng thuộc xã Nam Phước, Đà Nẵng.

Tiểu thương chợ Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông) đóng gói nhu yếu phẩm hỗ trợ vùng lũ (Ảnh: Phụ nữ chợ Điện Ngọc).

Chị Huyền, thành viên hội từ thiện, chia sẻ: “Những nơi này nước ngập sâu 2-3m, chảy xiết rất khó di chuyển, tiếp cận. Đoàn đã dùng cano chuyên dụng để đưa thực phẩm đến với bà con, thực sự thương mọi người vô cùng”.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, đánh giá cao sự đồng hành của các nhà hảo tâm trong thời điểm lũ lụt hiện nay, cho rằng đây là hành động rất ý nghĩa, thiết thực, tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Ngoài việc công bố số điện thoại đường dây nóng của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt, UBND phường còn bố trí 10 ghe máy và ghe chèo (kèm hỗ trợ miễn phí mì tôm, nước uống) sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.