Sử dụng iPhone ngay trên MacBook, bạn đã biết cách chưa?

Nhiều người thường gặp cảnh muốn gửi ảnh hay xử lý việc gấp trên iPhone nhưng lại để máy ở xa. Với iPhone Mirroring, thao tác này trở nên đơn giản hơn khi toàn bộ màn hình iPhone có thể hiện ngay trên MacBook.

Để sử dụng, người dùng cần iPhone chạy iOS 18, MacBook từ 2018 trở lên dùng chip T2 và macOS 15 Sequoia. Chỉ cần đăng nhập cùng Apple ID, bật WiFi và Bluetooth, mở ứng dụng Phản chiếu iPhone trên MacBook rồi đặt iPhone khóa màn hình gần đó để xác thực.

Tính năng có một số giới hạn như MacBook sẽ ngắt kết nối nếu iPhone được bật lên, và bạn cũng không thể dùng camera của iPhone khi phản chiếu hay gọi điện thoại.

Điện thoại ngay trên MacBook nhờ tính năng phản chiếu iPhone (Video: Đoàn Thủy - Hải Yến).

Video: Đoàn Thủy, Hải Yến