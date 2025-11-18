Gõ tin nhắn không còn đơn điệu nhờ “chiêu” đổi kiểu chữ trên Messenger

Đa số người dùng vẫn nhắn tin trên Messenger với một kiểu chữ mặc định quen thuộc. Điều này đôi khi khiến tin nhắn khó nhấn ý, thiếu cảm xúc hoặc dễ gây hiểu lầm.

Nhưng chỉ với một cú pháp đơn giản, bạn đã có thể in đậm, nghiêng, gạch ngang hay làm nổi bật từng phần nội dung.

Tính năng này không mới, nhưng lại ít người biết đến.