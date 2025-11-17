Những tính năng chỉ có trên Apple Intelligence tiếng Việt
(Dân trí) - Bản cập nhật iOS 26.1 trên iPhone không chỉ ổn định hơn mà còn đem đến nhiều tính năng thú vị với Apple Intelligence tiếng Việt.
Apple Intelligence bản tiếng Việt đã chính thức xuất hiện trên iOS 26.1 cùng loạt nâng cấp mới. Không chỉ mượt hơn, hệ thống AI của Apple còn mang đến nhiều tính năng độc đáo.
Giờ đây, người dùng iPhone có thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng AI bằng tiếng Việt. Từ trợ lý ảo Siri tích hợp ChatGPT đến bộ công cụ viết, những tính năng này được đánh giá là tạo ra khác biệt trong trải nghiệm hằng ngày.