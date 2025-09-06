iPhone 17, AirPods Pro 3 và loạt thiết bị Apple sẽ ra mắt ngày 9/9

Những thông tin rò rỉ trước đây cho biết thế hệ iPhone 2025 sẽ có 4 phiên bản khác nhau, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air (thay thế cho dòng sản phẩm Plus), iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Bên cạnh dòng sản phẩm iPhone 17, công ty có thể sẽ công bố nhiều thiết bị khác như tai nghe không dây AirPods Pro 3, đồng hồ thông minh Apple Watch Series 11 hay Apple Watch Ultra 3.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Theo MacRumors, Apple sẽ thay đổi vị trí biểu tượng "quả táo cắn dở" trên dòng sản phẩm iPhone 17 Pro. Logo sẽ được di chuyển xuống phần giữa phía dưới mặt lưng, ngay bên dưới cụm camera.

Đây sẽ là lần đầu tiên Apple thay đổi vị trí logo trên iPhone kể từ dòng sản phẩm iPhone 11 ra mắt vào năm 2020. Kể từ đó đến nay, biểu tượng "quả táo" luôn được đặt nằm chính giữa mặt lưng của thiết bị.

Bên cạnh đó, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ sở hữu thiết kế cụm camera hoàn toàn mới. Thay vì nằm gọn ở góc trên bên trái như hiện tại, cụm camera sẽ được kéo dài theo chiều ngang của thiết bị.

Hệ thống camera trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ nhận được hàng loạt nâng cấp đáng giá. Cụ thể, iPhone 17 Pro sẽ hỗ trợ zoom quang học lên đến 5x, trong khi phiên bản Pro Max có thể đạt mức zoom quang học 8x.

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ bổ sung một phím bấm mới nằm cạnh phím Camera Control hiện có. Phím bấm mới sẽ đóng vai trò như một nút Camera Control phụ, cho phép người dùng truy cập nhanh vào camera và các cài đặt liên quan.

Đồng thời, hãng sẽ ra mắt một ứng dụng camera mới chuyên nghiệp hơn, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các ứng dụng camera phổ biến trên thị trường như Halide, Kino và Filmic Pro.

Những thông tin này cho thấy Apple đang định hướng biến iPhone 17 Pro trở thành một công cụ quay video mạnh mẽ, hướng đến cộng đồng vlogger và các nhà sáng tạo nội dung.

Về màn hình, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ có những cải tiến đáng kể nhằm hạn chế vết xước và giảm thiểu tình trạng phản chiếu ánh sáng bên ngoài.

iPhone 17 và iPhone 17 Air

Thế hệ iPhone 17 sắp ra mắt được dự đoán sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là ở khu vực Dynamic Island và công nghệ màn hình. Giao diện mới của Dynamic Island sẽ có tên gọi Smart Island, hứa hẹn một trải nghiệm người dùng tối ưu hơn.

Về màn hình, Apple được cho là sẽ nâng cấp kích thước màn hình của iPhone 17 tiêu chuẩn lên 6,3 inch, tương đương với phiên bản Pro. Động thái này được kỳ vọng sẽ tăng sức hấp dẫn cho các phiên bản iPhone tiêu chuẩn.

Mặc dù thiết kế tổng thể của iPhone 17 không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm, nâng cấp đáng mong đợi nhất nằm ở màn hình tần số quét cao 120Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng.

Bên cạnh đó, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu một thiết bị hoàn toàn mới có tên gọi iPhone 17 Air. Nhiều nguồn tin rò rỉ khẳng định đây sẽ là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay mà Apple từng ra mắt.

Theo Wall Street Journal, iPhone 17 Air sẽ có giá bán khởi điểm từ 900 USD. Mẫu máy này được định vị tương đương và sẽ thay thế cho phiên bản iPhone Plus hiện tại.

"iPhone 17 Air sẽ mang đến lựa chọn thay thế cho những người dùng muốn một chiếc điện thoại mỏng hơn và không ngại sự đánh đổi. Apple đang đặt cược vào yếu tố hình thức và sự hấp dẫn về thị giác", trang WSJ tiết lộ.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple sẽ sử dụng modem C1 trên iPhone 17 Air, giúp gia tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Modem C1 đã được Apple trang bị trên mẫu iPhone 16e và mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng ấn tượng.

Theo MacRumors, iPhone 17 Air sẽ chỉ được trang bị viên pin có dung lượng 2.900mAh. Nếu con số 2.900mAh là chính xác, iPhone 17 Air sẽ trở thành chiếc iPhone có dung lượng pin thấp nhất kể từ dòng sản phẩm iPhone 13 đến nay.

Các thông tin rò rỉ cho biết Apple đã thực hiện một bài kiểm tra nội bộ và chỉ khoảng 60-70% người dùng có thể sử dụng iPhone 17 Air trọn vẹn một ngày mà không cần sạc lại thiết bị.

Để giải quyết vấn đề này, công ty sẽ giới thiệu thêm một phiên bản ốp lưng tích hợp pin dành riêng cho iPhone 17 Air. Bên cạnh đó, các tính năng tiết kiệm pin của iOS 26 cũng được kỳ vọng sẽ giúp kéo dài thời lượng sử dụng pin cho sản phẩm này.

Apple Watch Series 11

Năm ngoái, Apple Watch Series 10 được nâng cấp mạnh với thiết kế mỏng hơn, màn hình kích thước lớn và nhiều cảm biến theo dõi mới. Do đó, các tin đồn cho rằng Apple Watch Series 11 sẽ chỉ có cải tiến về chip xử lý mới và mạng 5G.

Theo Bloomberg, Apple đã thử nghiệm hệ thống theo dõi huyết áp trên Apple Watch mới. Dù vậy, chưa rõ tính năng này có được tích hợp lên phiên bản Apple Watch Series 11 hay không.

Ngoài ra, một đoạn mã trong hệ điều hành watchOS 26 còn nhắc đến tính năng “Sleep Score”. Đây có thể là một tính năng mới liên quan đến theo dõi giấc ngủ.

Trang MacRumors dự đoán thiết bị có thể được trang bị màn hình OLED mới với độ phân giải cao, cùng khả năng tiết kiệm năng lượng và tối ưu độ sáng tốt hơn.

Apple Watch Ultra 3

Kể từ năm 2023, Apple vẫn chưa giới thiệu phiên bản kế nhiệm của mẫu Apple Watch Ultra 2. Vì thế, người dùng hoàn toàn có thể chờ đợi một phiên bản nâng cấp của dòng sản phẩm này với nhiều cải tiến mới.

Ngoại hình tổng thể của thiết bị nhiều khả năng sẽ không khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Dù vậy, nhiều nguồn tin khẳng định Apple Watch Ultra 3 sẽ có màn hình hiển thị lớn hơn cùng độ phân giải cao hơn.

Thiết bị cũng sẽ hỗ trợ khả năng kết nối 5G, dịch vụ di động vệ tinh để giữ liên lạc tại các khu vực không có sóng, bao gồm nhắn tin và chia sẻ vị trí.

Những cải tiến được đồn đoán khác trên Apple Watch Ultra 3 bao gồm chip xử lý S11 mới, sạc nhanh và màn hình OLED sáng hơn tương tự phiên bản Apple Watch Series 11.

AirPods Pro 3

Apple được đồn đoán sẽ phát hành phiên nâng cấp của dòng tai nghe AirPods Pro trong năm nay. Tai nghe AirPods Pro 3 có thể sẽ vẫn nguyên thiết kế của thế hệ AirPods Pro 2 tiền nhiệm.

Theo MacRumors, AirPods Pro 3 sẽ được trang bị cảm biến đo nhịp tim tương tự Powerbeats Pro 2. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán Apple đang tìm cách tích hợp camera hồng ngoại lên AirPods, nhằm hỗ trợ các tính năng theo dõi sức khỏe.

Thiết bị có thể tích hợp chip H3 để tăng thời lượng sử dụng pin, nâng cao chất lượng âm thanh và cải thiện khả năng chống ồn chủ động.

Bên cạnh các sản phẩm phần cứng mới, Apple cũng sẽ công bố ngày phát hành chính thức loạt phần mềm, bao gồm iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26,... Những nền tảng này đã được công ty giới thiệu tại sự kiện WWDC diễn ra từ tháng 6.