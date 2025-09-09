Nâng cấp lần đầu xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội X, tài khoản ShrimpApplePro (người thường xuyên tiết lộ thông tin rò rỉ về sản phẩm của Apple) vừa tiết lộ các thông tin chi tiết về dung lượng pin của dòng sản phẩm iPhone 17.

iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành mẫu iPhone đầu tiên được trang bị viên pin có dung lượng trên 5.000mAh (Ảnh: Apple Insider).

Tùy thuộc vào từng quốc gia bán ra, dòng sản phẩm iPhone 17 có thể sẽ được trang bị khe cắm thẻ SIM vật lý hoặc không. Theo đó, dung lượng pin của những thiết bị này cũng sẽ khác nhau.

Do khe SIM chiếm một phần kích thước bên trong iPhone, các mẫu máy có tích hợp khe cắm SIM vật lý sẽ có dung lượng pin thấp hơn một chút so với các phiên bản chỉ dùng eSIM.

Cụ thể, đối với phiên bản có hỗ trợ khe cắm SIM vật lý, dung lượng pin trên iPhone 17 là 3.692mAh, iPhone 17 Air là 3.036mAh, iPhone 17 Pro là 3.988mAh và iPhone 17 Pro Max là 4.823mAh.

Trên phiên bản không hỗ trợ khe cắm SIM vật lý, dung lượng pin của iPhone 17 vẫn giữ nguyên mức 3.692mAh. Trong khi đó, dung lượng pin của iPhone 17 Air là 3.149mAh, iPhone 17 Pro là 4.252mAh và iPhone 17 Pro Max là 5.088mAh.

Như vậy, iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành mẫu iPhone đầu tiên được trang bị viên pin có dung lượng trên 5.000mAh.

Apple đã yêu cầu nhân viên tại các đại lý ủy quyền của hãng ở nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Âu hoàn thành khóa đào tạo liên quan đến tính năng eSIM trên iPhone trước ngày 5/9.

Mô hình 4 phiên bản iPhone 17 (Ảnh: Tom's Guide).

Từ thế hệ iPhone 14, Apple đã loại bỏ khe cắm SIM vật lý đối với các thiết bị bán ra tại thị trường Mỹ. Đến nay, công ty vẫn chưa mở rộng thiết lập này ra thêm bất cứ quốc gia nào khác.

Nhiều khả năng, thế hệ iPhone 17 sẽ chứng kiến sự thay đổi khi Apple có thể loại bỏ khe SIM trên iPhone tại nhiều quốc gia hơn.

Theo MacRumors, giá iPhone 17 Pro sẽ tăng 100 USD so với phiên bản iPhone 16 Pro. Các tin đồn trước đây cho biết iPhone 17 Pro sẽ có dung lượng lưu trữ khởi điểm 256GB, trong khi iPhone 16 Pro có dung lượng lưu trữ khởi điểm 128GB.

Giá bán của iPhone 17 Air cũng sẽ tăng 50 USD so với iPhone 16 Plus. Trong khi đó, vị chuyên gia này khẳng định hai mẫu iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max có mức giá không đổi so với thế hệ tiền nhiệm.