Nhà đầu tư dự kiến xây trung tâm siêu dữ liệu AI 2 tỷ USD tại TPHCM

Tập đoàn G42 của Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) dự kiến đầu tư 2 tỷ USD để xây trung tâm siêu dữ liệu AI (Trí tuệ nhân tạo) ở TPHCM.

Thông tin được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng nêu tại phiên trình bày tham luận của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM sáng 15/10.

Trong 5 năm tới, TPHCM xác định một số mục tiêu lớn như các nhân tố tổng hợp đóng góp ít nhất 60%, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, đến năm 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Thành phố phấn đấu có mặt trong top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu, có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Ban tổ chức).

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết thành phố sẽ tập trung vào 3 đột phá chiến lược. Trong đó, TPHCM tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

"Thông tin vui cho TPHCM là tập đoàn G42 của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn gần 2 tỉ USD tại thành phố", ông Lâm Đình Thắng cho hay.

Hiện tại, TPHCM đã báo cáo Trung ương về dự án của G42, lập tổ công tác làm việc với nhà đầu tư. Ngoài ra, TPHCM cũng thu hút đầu tư đối với các trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn để phục vụ phát triển hạ tầng công nghệ.

Thời gian tới, TPHCM ưu tiên phát triển các công nghệ là thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain và y sinh. TPHCM dự kiến thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng thời tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, nhân tố phản ánh đóng góp của khoa học - công nghệ trong tăng trưởng kinh tế (TFP) của thành phố dự kiến đạt 59% vào cuối năm 2025, và sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong giai đoạn 2025-2030.

Kinh tế số của TPHCM cũng tăng trưởng nhanh, đóng góp 22% GRDP năm 2024 và dự kiến tăng lên 25% trong năm 2025. TPHCM đang đứng thứ 2 cả nước về chỉ số chuyển đổi số và chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố được xếp hạng 110 toàn cầu và hạng 5 khu vực Đông Nam Á. Lĩnh vực tài chính số và blockchain của TPHCM đang xếp hạng 30 của thế giới.

“Những kết quả tích cực này là nền tảng vững chắc để TPHCM bứt phá trong giai đoạn 5 năm tới”, ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.