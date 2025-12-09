Trợ lý AI trên Android có đang nhỉnh hơn so với Apple?

Khi thử nghiệm song song trên iPhone và Android các tác vụ quen thuộc như đặt lịch, nhắc nhở, lập kế hoạch hay tìm đường, hai trợ lý AI bộc lộ những ưu điểm riêng nhưng cũng gặp hạn chế nhất định.

Một số tình huống tưởng đơn giản lại cho kết quả khác nhau hoàn toàn, đặc biệt khi xử lý nhiều yêu cầu liên tiếp hoặc tạo quy trình công việc chi tiết.

Nếu bạn muốn biết nền tảng nào linh hoạt hơn trong đời sống hàng ngày, video dưới đây sẽ mang đến phần so sánh trực quan dựa trên trải nghiệm thực tế.