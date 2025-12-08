Tính năng AI Samsung hữu dụng hơn AI Apple?

Một số tình huống quen thuộc như nhận diện nội dung, tóm tắt thông tin hay xử lý lịch trình cho thấy sự khác biệt trong cách AI của hai hệ máy phản hồi.

Ở một vài thử nghiệm, AI Samsung cho cảm giác thao tác nhanh và liền mạch hơn, trong khi AI iPhone vẫn chính xác nhưng cách tương tác đôi khi yêu cầu thêm một vài bước, khiến trải nghiệm không liền mạch bằng.

Chính điều này khiến nhiều người tò mò về sự khác biệt thật sự giữa hai hệ máy khi đặt cạnh nhau.

Video dưới đây sẽ minh họa rõ hơn những điểm khác biệt này để bạn có cái nhìn trực quan hơn giữa AI Samsung và AI của Apple.