Galaxy S26 và những thông tin rò rỉ trước ngày ra mắt

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 vẫn sẽ bao gồm 3 phiên bản Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra tương tự thế hệ tiền nhiệm.

Thiết kế và màn hình

Dự kiến, cả ba phiên bản Galaxy S26 sẽ không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với phiên bản tiền nhiệm. Máy vẫn sẽ được hoàn thiện từ chất liệu kính nhám cao cấp cùng khung viền kim loại nhằm gia tăng độ bền cho sản phẩm.

Một số hình ảnh rò rỉ cho thấy hệ thống camera chính trên Galaxy S26 Ultra sẽ được thiết kế lại. Cụ thể, ba camera xếp dọc được đặt bên trong một cụm đảo, trong khi đèn flash LED và cảm biến phụ đặt ở bên ngoài.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: AndroidSaudi).

Theo thông tin từ tài khoản Ice Universe, phiên bản Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị màn hình 10-bit màu. Đây là một nâng cấp quan trọng so với màn hình 8-bit trên phiên bản Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm.

Về khả năng hiển thị, màn hình 8-bit hỗ trợ khoảng 16,7 triệu màu. Trong khi đó, màn hình 10-bit có thể tái tạo hơn một tỷ màu sắc. Thay đổi này hứa hẹn mang đến chất lượng hiển thị cao hơn, độ chuyển màu mượt mà hơn và hiệu suất HDR được cải thiện. Trang bị này sẽ chỉ xuất hiện trên phiên bản Ultra, nhằm tạo nên sự khác biệt cho mẫu máy cao cấp nhất.

Gần đây, Samsung còn giới thiệu công nghệ Privacy Display. Tính năng này cho phép màn hình hiển thị nội dung rõ nét đối với người dùng ở góc nhìn trực diện, nhưng khi quan sát ở góc nghiêng, toàn bộ nội dung sẽ bị làm mờ nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Hiện tại, chưa rõ công nghệ này sẽ được ứng dụng trên toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy S26, hay chỉ xuất hiện trên mẫu Galaxy S26 Ultra cao cấp nhất.

Hiệu suất

Theo GSMArena, Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho toàn bộ phiên bản bán ra tại các thị trường khác nhau. Máy sẽ không có biến thể sử dụng chip Exynos. Trong khi đó, hai phiên bản Galaxy S26 và Galaxy S26+ sẽ tích hợp chip Exynos 2600 do Samsung phát triển.

Chuyên trang đánh giá hiệu suất thiết bị di động GeekBench mới đây đã để lộ thông tin về một sản phẩm có tên mã SM-S948B, được cho là Galaxy S26 Ultra. Theo đó, sản phẩm này đạt 3.601 điểm đơn nhân và 10.686 điểm hiệu năng đa nhân.

Điểm hiệu suất của Galaxy S26 Ultra lộ diện (Ảnh: Geekbench).

Để so sánh, iPhone 17 Pro Max tích hợp chip A19 Pro đạt được 3.775 điểm đơn nhân và 9.749 điểm đa nhân trong bài kiểm tra tương tự. Điều đó đồng nghĩa Galaxy S26 Ultra có hiệu năng đơn nhân chậm hơn khoảng 5% và hiệu năng đa nhân nhanh hơn 9% so với iPhone 17 Pro Max.

Trên trang web chính thức, Samsung đã đăng tải thông tin về một bộ sạc nhanh có công suất 60W. Đáng chú ý, hiện chưa có bất cứ mẫu điện thoại nào của Samsung hỗ trợ sạc nhanh 60W. Theo PhoneArena, động thái này được xem như một sự xác nhận ngầm rằng dòng Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt sẽ được nâng cấp sạc nhanh lên mức công suất 60W.

Camera

Một số thông tin rò rỉ cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị camera chính có độ phân giải 200MP với nâng cấp khẩu độ f/1.4. So với phiên bản tiền nhiệm, Galaxy S25 Ultra sở hữu camera chính 200MP cùng khẩu độ f/1.7.

Cải tiến này hứa hẹn sẽ giúp camera của máy thu được nhiều ánh sáng hơn khi người dùng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Từ đó, hệ thống cũng sẽ gia tăng chất lượng ảnh chụp đêm. Ngoài ra, máy cũng được cho là sẽ tích hợp một ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x và một ống kính telephoto 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Giá bán và ngày ra mắt

Nguồn tin từ GSMArena cho biết thế hệ Galaxy S26 chuẩn bị ra mắt sẽ có nhiều biến động về giá bán và cấu hình phần cứng. Theo đó, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn sẽ tăng giá bán thêm 200 euro so với thế hệ tiền nhiệm. Nguyên nhân đến từ dung lượng bộ nhớ mặc định sẽ được gia tăng lên mức 256GB, thay vì 128GB như trước đây.

Galaxy S26 sẽ ra mắt ngày 26/2 theo giờ Việt Nam (Ảnh: Ice Universe).

Phiên bản Galaxy S26+ dự kiến có giá bán tương đương mẫu Galaxy S25+. Trong khi đó, phiên bản Galaxy S26 Ultra tiêu chuẩn sẽ có giá rẻ hơn 100 euro so với Galaxy S25 Ultra.

Ngoài ra, biến thể 512GB cũng được kỳ vọng sẽ có giá mềm hơn, trong khi bản 1TB sẽ giữ nguyên mức giá cũ. Đây được xem là đòn đánh trực diện của Samsung vào phân khúc cao cấp nhằm cạnh tranh thị phần với Apple.

Trong thư mời gửi tới giới truyền thông, Samsung cho biết công ty sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào 1 giờ sáng 26/2 (giờ Việt Nam). Tại đây, công ty sẽ giới thiệu dòng sản phẩm Galaxy S26 mới. Dự kiến, máy sẽ chính thức lên kệ 2 tuần sau đó.